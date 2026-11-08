100일의 거짓말 딜쿠샤와 제암리 사건, 현재를 비추는 항일 콘텐츠의 의미

tvN 드라마 100일의 거짓말의 배경이 된 딜쿠샤와 제암리 사건을 통해 일제강점기 항일 역사가 오늘날 주권과 자주성 가치와 어떻게 연결되는지 분석한다.

tvN 드라마 ' 100일의 거짓말'은 시청자로부터 큰 관심을 받으며, 작품의 주요 무대로 활용된 서울 종로구 행촌동의 근대 건축유산 ' 딜쿠샤'를 재조명시켰다. 드라마 내에서 소란과 필립이 거처로 사용하는 서양식 저택의 모티프가 된 이 건물은 한국 독립운동의 아픈 역사와 깊게 연관되어 있다. ' 100일의 거짓말' 갈무리를 통해 확인된 딜쿠샤 는 단순한 배경이 아니라, 1919년 제암리 사건을 세계에 알린 미국의 목사 앨버트 W 테일러 가 살았던 곳이다.

뉴욕타임스가 보도한 제암리 학살 사건의 실상

1920년 4월 23일, 뉴욕타임스는 AP통신 기사를 통해 '일본군이 한국인들을 학살했다고 한다'는 내용을 보도했다. 이는 3·1만세운동 당시 독립만세운동에 나선 민초들이 무참하게 학살당했던 제암리 사건이 전 세계에 알려지는 결정적 순간이었다. 기사를 집필한 사람은 미국인 앨버트 W 테일러로, 그는 이 사건을 통해 일제의 만행은 물론 한국인의 저항 정신을 세계에 알렸다.

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드라마 '100일의 거짓말'은 실제 역사적 사건을 극화하면서 '계암리 학살 사건'이라는 이름으로 등장시킨다. 또한 테일러가 거주했던 딜쿠샤는 페르시아어로 '기쁜 마음'이라는 뜻에 맞게 드라마 내에서 '희원(기쁨의 정원)'으로 번역되어 방영된다. 이는 극의 분위기 조절을 위한 창의적인 선택이었으나, 실제로 딜쿠샤는 그 이름과 달리 비극적인 역사가 담긴 장소이다.

항일 콘텐츠 흥행과 역사 기록의 재해석

역사극과 시대극 장르에서 일제강점기 항일 및 독립운동을 다룬 작품들이 유독 흥행 행진을 이어가고 있다. 여성 독립운동가를 중심 소재로 내세운 작품만 하더라도 드라마 '응답하라 1988'의 배경인 3·1운동, 영화 '택시 운전사'의 5·18 광주 민주화 운동(비록 일제강점기는 아니나 비슷한 맥락의 저항 정신), 그리고 '100일의 거짓말' 등이 이에 해당한다.

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독일 철학자 발터 베냐민은 저서 '역사철학 테제'를 통해 역사는 승자만이 기록하는 것이 아니라고 강조했다. 그는 역사가 그 기록에서 지워진 사람들, 이유 없이 희생된 사람들, 짓밟힌 사람들의 기억으로 구성되어 있다고 통찰했다. 이러한 관점에서 오늘날의 항일 콘텐츠는 단순히 100년 전의 사건을 소비하는 차원을 넘어, 과거 특정 시간이 현재의 위기와 맞닿을 때 발생하는 새로운 의미를 찾아내는 작업이다.

지금 시간Jetztzeit으로 소환된 주권과 저항의 가치

베냐민이 말한 '지금 시간(Jetztzeit)' 개념에 따르면, 항일 콘텐츠에 담긴 역사적 기억은 현재 한국 사회가 중요하게 여겨하는 주권, 자주성, 저항의 가치와 직결되어 해석된다. 일본과 역사적 갈등이 불거지거나 복잡한 국제 환경 속에서 한국의 주권이 위협받을 때면, 이러한 가치는 더욱 뚜렷하게 부각된다.

즉, 현재의 항일 콘텐츠는 과거의 항일 운동을 '지금 시간'으로 소환하고 있다. 이는 독립과 주권이 당연하게 주어지는 것이 아니라, 누군가의 희생과 투쟁을 통해 어렵게 얻어진 귀중한 것이라는 점을 잊지 않기 위한 문화적 장치이다. 이러한 맥락에서 K콘텐츠는 단순한 엔터테인먼트를 넘어 현재의 성찰을 만들며 미래를 위한 토대를 제공한다.

비주류 시각의 재발견과 미래 지향적 성찰

일본 극우 성향 세력이나 혐한론자들은 항일 및 독립을 소재로 한 K콘텐츠가 반일 감정을 조장한다며 반발하고 있다. 그러나 과거를 기억하는 행위는 현재의 성찰을 가능하게 하며, 그 성찰은 미래를 설계하는 데 필수적인 토대가 된다.

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침략자나 가해자의 시각에서는 이해하기 어렵겠지만, 항일 콘텐츠가 품고 있는 '지금 시간'은 한국 사회가 독립의 소중함을 지속적으로 상기시키는 중요한 매개체이다. tvN '100일의 거짓말'을 계기로 재조명된 딜쿠샤와 제암리 사건은 과거의 상처를 넘어, 현재 우리가 누리는 자유와 주권이 무엇인지 되묻게 만드는 의미 있는 텍스트로 기능하고 있다.