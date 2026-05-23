10년의 진심으로 일군 지역 정치의 뿌리, 구로구 이근미 후보의 여정

청소년 인권에서 시작해 여성과 노인 돌봄까지, 10년 동안 구로구 현장에서 주민들과 호흡하며 마을 공동체를 꿈꿔온 진보당 이근미 후보의 활동과 정치적 신념을 심층적으로 조명합니다.

서울 개봉역 2번 출구, 계단을 올라오면 마주하는 작은 편의점 앞에는 오랜 시간 한 자리를 지켜온 사람이 있다. 이른 아침부터 늦은 밤까지 역사를 이용하는 수많은 구민의 흐름을 지켜본 편의점 사장님은 이곳에서 꾸준히 활동해온 한 정치인을 기억한다.

선거철이 되어야만 잠시 나타나는 후보들과 달리, 1년 내내, 아니 그보다 훨씬 더 오랜 시간 동안 변함없이 자리를 지키며 주민들과 인사를 나눈 이가 바로 진보당 소속의 이근미 구로구 의원 후보였다. 그는 개봉역에서 '개봉역 캠페인'이라는 이름으로 1인 유세와 서명운동을 이어오며, 내란 진상 규명부터 트럼프 규탄, 구민 교통비 지원에 이르기까지 다양한 사회적 현안을 팻말로 알리며 자신의 목소리를 내왔다. 지방선거 세 번째 출마, 총선까지 포함하면 벌써 네 번째 도전인 그는 10년이라는 세월 동안 같은 길을 걸으며 지역 주민들의 생생한 이야기를 듣고 이를 정치적 과제로 전환하는 과정을 거쳤다.

그에게 지역 정치란 거창한 구호가 아니라, 주민들의 삶 속에서 반복되는 문제를 발견하고 그것이 되풀이되지 않도록 구체적인 해결책을 찾아나가는 실천의 과정이다. 이근미 후보의 활동 궤적은 그가 가진 문제의식의 확장 과정과 맞닿아 있다. 그의 시작은 청소년이었다. 본래 청소년 상담사를 꿈꿨을 만큼 아이들에 대한 애정이 깊었던 그는 청소년 활동가로 지내며 아이들이 자신의 목소리를 낼 수 있도록 돕는 일에서 큰 보람을 느꼈다.

대학에서 사회복지학을 전공하며 청소년 문화 예술 배움터인 '옹알이'를 운영하고, '21세기 청소년 공동체 희망'이라는 법인에서 활동하며 그는 제도와 행정이 실제 삶에 어떻게 적용되는지를 익혔다. 특히 구로구 내에 청소년과 어린이들이 마음 놓고 쉴 수 있는 보호시설과 문화 공간이 턱없이 부족하다는 사실에 주목했다. 그는 '생활 정치는 곧 문제를 해결하는 것'이라는 신념 아래 2017년 서울시 주민 참여 예산 2억 5천만 원을 확보하여 청소년 카페 '함크'를 설립했다.

'마을에서 함께 크는 아이들'이라는 뜻의 함크는 단순한 공간을 넘어 지역 사회가 아이들을 함께 키워낸다는 공동체 정신의 상징이 되었다. 최근에는 GTX-B 노선의 환기구가 경인고등학교 바로 옆에 설치될 예정이라는 소식에 다시 한번 발 벗고 나섰다. 교육환경 보호에 관한 법률에 따라 학교 경계 200M 이내 보호구역에는 오염 물질 배출 시설 설치가 제한됨에도 불구하고, 청소년들의 건강권이 위협받는 상황을 막기 위해 치열한 싸움을 이어가고 있다. 청소년을 향했던 그의 시선은 삶의 단계가 바뀌며 여성과 어머니의 삶으로 확장되었다.

아이를 낳고 기르며 그는 개인으로서의 '이근미'가 사라지고 오직 '아이 엄마'로서의 삶만 남게 되는 여성들의 현실을 체감했다. 이는 자연스럽게 여성 인권 운동으로 이어졌고, 그는 구로 여성회에서 오랫동안 활동하며 여성들이 서로 연대하고 아이를 함께 키울 수 있는 마을 공동체를 만드는 데 주력했다. 이러한 활동을 통해 형성된 끈끈한 지역 네트워크는 현재 그의 가장 강력한 지지 기반이 되었다. 그의 선거 사무실에는 과거 지역 활동을 통해 인연을 맺은 이들이 자발적으로 모여 도움을 주고 있다.

과거 지방선거 경험이 있는 송은주 씨와 같이 지역 아동 단체에서 활동했던 이들은 이 후보가 가진 성실함과 진정성이 결국 주민들의 마음을 움직일 것이라고 믿으며 함께 뛰고 있다. 그는 10년의 시간을 통해 지역 정치인으로서 가져야 할 넓은 시야를 갖게 되었으며, 이는 좁은 골목길의 조명 하나, 도로의 작은 균열 같은 세밀한 민원 해결 능력이 되었으며, 나아가 소외된 이웃을 보듬는 정책적 상상력으로 발전했다. 이제 그의 관심은 인생의 황혼기에 접어든 어르신들에게 향하고 있다. 지역 곳곳을 누비며 만난 수많은 어르신이 겪는 외로움과 돌봄의 공백은 그에게 새로운 숙제를 안겨주었다.

유세 현장에서 만나는 어르신들은 10년 동안 부지런히 다녔던 그를 기억하며 따뜻한 격려를 건넨다. 이근미 후보는 이러한 정서적 유대를 바탕으로 공공이 운영하는 마을 안 돌봄 거점의 필요성을 강력하게 주장한다. 청소년 공간인 '함크'처럼 어르신들이 언제든 방문해 교류하고 돌봄을 받을 수 있는 거점 공간이 마을 곳곳에 마련된다면, 사회복지사들의 접근성이 높아지고 주민 간의 상생 모델이 구축될 수 있다는 구상이다. 이는 결국 세대를 아우르는 통합적 돌봄 체계의 완성이라고 할 수 있다.

그가 출마한 구로구 가 선거구는 총 3명을 선출하는 중대 선거구 체제다. 거대 양당이 후보를 두 명씩 내세운 상황에서 소수 정당 후보로서 겪는 불리함은 분명히 존재한다. 하지만 그는 2022년 지방선거에서 비록 낙선했음에도 15%라는 유의미한 득표율을 기록하며 지역 사회의 가능성을 확인했다. 과거에는 그가 먼저 주민들을 찾아가야 했지만, 이제는 주민들이 먼저 그를 알아보고 찾아오는 변화가 일어나고 있다.

그는 개봉역에서의 오랜 1인 유세가 이러한 신뢰의 밑거름이 되었다고 믿는다. 청소년, 여성, 그리고 노년에 이르기까지 서로 다른 대상처럼 보이지만, 결국 그 모든 문제는 취약함을 덜어내고 서로를 지탱하는 마을 공동체를 만드는 하나의 방향으로 수렴된다. 이근미 후보는 10년 동안 뿌리내린 자신의 노력이 이제 결실을 맺을 때가 되었다고 생각하며, 더 나은 공동체를 향한 진보 정치의 가치를 실현하기 위해 오늘도 구로구의 골목골목을 부지런히 걷고 있다





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이근미 구로구 진보당 지역정치 마을공동체

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