10년간 지적장애인 노동 착취하고 임금 횡령한 염전 업주 징역형

전남 신안군 염전에서 지적장애인의 노동력을 착취하고 재산을 가로챈 업주와 가담자들이 법의 심판을 받았다. 재판부는 죄질이 무겁다고 판단해 실형과 취업 제한 등을 명령했다.

전라남도 신안군의 한 염전에서 지난 10년간 지적장애인을 상대로 노동력을 착취하고 금품을 가로챈 비극적인 사건의 전말이 법원 판결을 통해 드러났다. 광주지법 목포지원 형사3단독 최현중 부장판사는 준사기 및 장애인복지법 위반 혐의로 구속 기소된 염전 업주 A씨에게 징역 3년을 선고하고, 향후 10년간 장애인 관련 기관 취업 제한 명령을 내렸다. 이번 사건은 사회적 보호가 절실한 중증 지적장애인을 상대로 벌어진 조직적인 범죄라는 점에서 사회적 공분을 자아내고 있다. A씨는 2014년 4월부터 2024년 8월까지 자신의 염전에서 일하는 지적장애인 피해자 B씨를 착취하며 약 9600만원에 달하는 인건비를 가로챘다. A씨는 수사기관의 감시망을 피하고자 피해자의 통장에 임금을 입금한 뒤 이를 다시 빼가는 치밀한 수법을 동원했다. 특히 피해자가 중증 지적장애로 인해 스스로 금융 활동을 할 수 없다는 점을 악용해, 자신의 친동생인 B씨와 결탁하여 피해자의 재산을 조직적으로 유용했다.

이번 범행에는 염전 업주뿐만 아니라 피해자를 보호해야 할 요양병원 관계자까지 가담해 충격을 더했다. 요양병원 관계자 C씨는 부동산 임대업을 겸업하며 피해자의 통장을 마음대로 활용해 보증금 명목으로 9000만원을 가로챘으며, 현금을 인출했다가 다시 채워 넣는 방식으로 총 2000만원 이상을 횡령했다. 또한, 수사 과정에서 A씨로부터 사건 무마 청탁을 명목으로 1000만원이 넘는 금품을 챙긴 D씨까지 범행에 연루된 것으로 밝혀졌다. 재판부는 이들에 대해 각각 집행유예를 선고하며 범행의 엄중함을 경고했다. B씨는 징역 10개월에 집행유예 2년, C씨는 징역 1년 6개월에 집행유예 2년, D씨는 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 이들은 취약한 환경에 놓인 장애인의 재산을 개인적인 이익을 위해 착취했다는 점에서 도덕적으로 용납될 수 없는 행위를 저질렀다는 비판을 피할 수 없게 되었다. 이번 판결은 장애인 노동 착취 문제에 대한 사법부의 엄정한 의지를 보여준다. 재판부는 피고인들이 피해자가 스스로 피해 사실을 인지하거나 호소하기 어려운 상황임을 악용해 오랜 기간 반복적으로 범행을 저질렀다는 점을 무겁게 보았다. 노동 현장의 인권 유린은 단순히 경제적 착취를 넘어 한 인간의 존엄성을 훼손하는 중대 범죄다. 지난 2023년 염전 노동 실태 전수조사를 통해 비로소 드러난 이번 사건은 우리 사회의 그늘진 곳에 아직도 이와 같은 인권 사각지대가 존재하고 있음을 명확히 보여주고 있다. 정부와 지자체는 향후 염전 및 섬 지역 노동 현장에 대한 정기적인 감독과 더불어, 장애인 노동자의 권익을 보호하기 위한 실효성 있는 관리 시스템을 구축해야 할 것이다. 인권 보호 체계가 촘촘하지 못한 틈을 타 벌어진 이번 사건을 반면교사 삼아, 다시는 이와 같은 비극이 반복되지 않도록 법적 제도적 장치를 강화하는 것이 우리 사회의 남겨진 과제다





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