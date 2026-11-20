2026년 11월 20일 여의도 국회 앞에서 1만여 명의 농민이 집회를 열어 농산물 가격 폭락 대응과 농자재 지원 예산 5천억 원을 촉구했다.

2026년 11월 20일 오후 3시, 서울 여의도 국회 앞에는 전국에서 올라온 1만여 명의 농민들이 한자리에 모였다. 체감온도가 영하 2도까지 떨어지는 매서운 추위 속에서 참가자들은 두꺼운 외투와 모자, 귀마개, 장갑을 착용한 채 집회에 참가했다.

농산물 산더미 쌓으며 가격 폭락 항의

농민단체 연합체인 국민과 함께하는 농민의 길은 이 날 국회 앞에서 농산물 가격폭락과 이에 대한 긴급한 대책 마련을 요구하는 전국농민대회를 개최했다. 대회 시작 전 여의도 국회의사당역 2번 출구 앞 메인무대 주변과 국회 방향 4개 차로에는 약 220미터에 달하는 대오가 형성되었다.

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무대 앞에는 4.5톤 및 1톤 트럭에 싣고 온 배추, 양파, 대파, 쪽파, 사과, 마늘, 귤 등이 산더미처럼 쌓였다. 농민들은 애써 재배했으나 가격이 폭락한 농산물을 국회 앞에 놓으며 생존권을 위협받고 있다고 호소했다.

생산비 급등과 유통구조 불공정성 비판

윤일권 전국농민회총연맹 의장은 대회사에서 농산물 가격은 폭락하는 반면 농자재값과 농가부채는 치솟고 있다고 지적하며 농민의 희생으로 버티는 농업을 용납할 수 없다고 성토했다.

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최상은 전국마늘생산자협회 회장은 비료, 면세유, 농약, 인건비 등 생산비는 치솟는데 농산물 가격은 제자리이거나 폭락하고 있다고 호소했다. 그는 정부가 농업 예산 확대를 내세우지만 필수 농자재 직접 지원과 생산비 보장 대책이 부족하다며 내년도 정부 예산에 5천억원을 편성할 것을 촉구했다.

남종우 전국양파생산자협회 회장은 산지가격은 폭락하는데 소비자 가격은 비싸기만 한 기형적인 유통구조를 지적했다. 그는 농민에게 공정한 가격과 가격결정권을 보장하고 소비자도 합리적인 가격에 농산물을 살 수 있도록 유통구조 개혁을 강조하였다.

농협 개혁과 농촌 개발 정책 반대 목소리

김영재 전국쌀생산자협회 회장은 전체 조합원이 참여하는 1인 1표 선출제도와 중앙회장의 영향력에서 독립된 감사기구를 제안하며 농협의 주인은 회장도 임직원도 아닌 농민이라고 주장했다. 그는 농협이 농산물 제값 받기와 생산비 절감, 판로 확대에 힘써야 한다고 덧붙였다.

정영이 전국여성농민회총연합 회장은 기업의 공장과 데이터센터가 농민의 농지와 농업용수를 침식한다고 지적했다. 그는 농촌을 파괴하는 개발은 발전이 아니며 기업에 특혜를 주고 농촌에 희생을 강요하는 초광역특구법을 폐기해야 한다고 요구했다.

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박성훈 전국사과생산자협회 회장은 CPTPP 가입으로 검역주권이 훼손되고 외국산 사과 수입이 확대될 수 있다고 우려했다. 그는 농민의 생존권과 식량 주권은 통상 협상의 거래 대상이 아니라며 CPTPP 가입 논의 중단을 요구했다.

정부 요구 사항과 경찰 개입으로 인한 결말

김보성 가톨릭농민회 회장은 소농과 가족농의 생명농업이 우리 농업을 살리는 길이라며 소농직불금 확대와 농어촌기본소득 전면 실시를 촉구했다. 김상기 한국친환경농업협회 회장은 농지 전수조사와 농지 공공성 강화, 먹거리기본법 제정, 친환경·유기농업 2배 확대를 요구하며 먹거리는 국민의 생명과 건강을 지키는 기본권이라고 말했다.

대회 말미 농민들은 국회 정문 앞에 농산물을 쌓아두고 헐값에 팔려나가는 농산물을 국회가 직접 보라는 상징의식을 진행했다. 그러나 경찰이 설치한 펜스에 막혀 국회로 향한 길은 열리지 않았고, 농민들은 펜스 넘어로 농산물을 던지며 울분을 토해내는 것으로 대회를 마쳤다.