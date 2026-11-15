센테니얼 아이파크, 2022년 붕괴 참사 뒤 재시공 완료 준비

전남광주 서구 화정동 센테니얼 아이파크가 2022년 1월 붕괴 참사 이후 전면 철거 및 재시공을 거쳐 오는 12월 준공을 앞두고 있다. 입주 예정자들의 사전 점검 현장과 피해 가족들의 입장을 전한다.

전남광주 광역시 서구 화정동 에 위치한 아파트 단지 센테니얼 아이파크 입주 예정자들이 11월 15일 오전 사전 점검을 위해 집안을 둘러보고 있다. 이 단지는 2022년 1월 신축 공사 중 발생한 구조물 붕괴 참사 이후 전면 철거와 재시공을 거쳐 올해 12월 준공을 앞두고 있다.

입주를 앞둔 주민들은 벽지나 바닥의 작은 흠집은 물론 외벽과 맞닿은 벽면까지 세심하게 살폈다. 창문을 여러 차례 여닫으며 창가 주변 구조물의 안전성을 꼼꼼히 확인하는 모습으로, 과거 사고가 있었던 곳인 만큼 일반 아파트 점검 시와 다른 심정으로 안전을 최우선으로 고려하고 있는 것으로 나타났다.

Also read 1년 차 백엔드 개발자가 본 AI 시대, 청년 고용 감소와 대안적 역량

2022년 1월 콘크리트 타설 중 연쇄 붕괴

센테니얼 아이파크의 입주 일정은 2022년 1월 11일 발생한 참사로 인해 전면 중단된 바 있다. 당시 201동 39층 콘크리트 타설 작업 중 39층부터 23층까지 구조물이 연쇄적으로 붕괴하며 작업자 6명이 숨지고 1명이 부상을 입은 사건이 발생했다.

사고 조사 결과 콘크리트 지지대의 임의 설치와 하부 동바리의 조기 철거가 붕괴의 주요 원인으로 지목되었다. 시공사 HDC현대산업개발은 지상 주거층을 모두 철거하고 재시공하는 과정에서 단지 이름을 센테니얼 아이파크로 변경했다.

Advertisement

입주 연기 따른 경제적·심리적 피해 심화

입주가 늦어지면서 입주 예정자들은 중도금 대출 만기가 닥치거나 기존 주택을 처분해 거처를 다시 마련해야 하는 등 예상치 못한 어려움을 겪고 있다. 201동 입주 예정자 한 명은 아이의 초등학교 입학에 맞춰 이사할 계획을 세우고 집을 팔고 대출까지 진행했으나, 사고 발생으로 당장 어디에서 살아야 할지 막막해졌다고 전한다.

그는 사고 당시 입학 예정이었던 아이가 현재 이미 5학년이 되었다며, 장기화된 입주 지연으로 인한 가족 생활의 혼란과 경제적 부담이 얼마나 컸는지를 보여준다. 이러한 상황은 단지 내 다수 세대에서 공통적으로 드러나는 어려움이다.

참사 추모 표지석 설치 요구 제기

오는 12월 준공과 내년 1월 입주가 가까워지면서 참사의 흔적을 어떻게 남길지에 대한 논의가 다시 격화되고 있다. 안정호 아이파크 붕괴피해자 가족협의회 대표는 6명의 목숨을 잃은 장소인 만큼 최소한 무슨 일이 있었는지를 알리는 표지석 하나라도 반드시 세워야 한다는 입장을 명확히 밝혔다.

안 대표는 전대미문의 붕괴 참사가 발생한 현장이라는 점을 고려할 때, 단순한 재개발을 넘어 사건에 대한 기억과 교훈을 후세에게 전달하는 물리적 장치가 필요하다고 주장한다. 이는 지역 사회와 건설 업계, 그리고 피해 가족들 사이에서 지속될 중요한 쟁점으로 자리 잡고 있다.