세종시 조치원 자이아파트 정전 사태와 행정 지원을 둘러싼 사회적 논란과 쟁점 분석

세종시 조치원읍 대단지 아파트에서 발생한 전기실 화재로 인한 장기간 정전 사태와 이를 해결하기 위한 세종시의 파격적인 지원책, 그리고 이에 따른 공공 예산 집행 및 공무원 동원에 관한 내부 갈등을 심층적으로 다룹니다.

세종특별자치시 조치원읍에 위치한 대규모 아파트 단지인 자이아파트에서 발생한 갑작스러운 정전 사태와 이를 처리하는 과정에서 나타난 행정적 대응 방안을 두고 지역 사회와 시청 내부에서 거센 논란이 일고 있다.

이번 사건의 발단은 지난 1일 오후 8시 2분경, 단지 내 지하 전기실에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생하면서 시작되었다. 이 화재로 인해 단지 내 1429세대 전체에 공급되던 전기가 완전히 차단되었으며, 이로 인해 약 5000명에 달하는 주민들이 일상생활이 불가능한 극한의 상황에 놓이게 되었다. 단순한 전등 꺼짐을 넘어 승강기 운행이 전면 중단되고, 화장실 급수 시설과 공용 조명 등 모든 필수 전기 시설이 멈추면서 주민들은 사실상 집 안에서 고립된 채 난민과 다름없는 생활을 이어가야 했다.

특히 고령자나 임산부 등 거동이 불편한 취약계층 300여 명은 고층 세대에서 계단을 통해 이동해야 하는 심각한 신체적 고통을 겪었으며, 쌀쌀해진 가을 밤 날씨 속에 난방 장치마저 작동하지 않아 추위와 싸워야 했던 긴박한 상황이었다. 사태가 심각해지자 세종시는 이례적으로 강력한 구호 대책을 마련하여 주민 지원에 나섰다. 시는 이번 사태를 단순한 민간 시설의 사고가 아닌, 대규모 인원이 피해를 본 재난 상황에 준하는 사태로 규정했다.

이에 따라 행정안전부의 재해구호계획 수립지침을 근거로 하여, 외부에서 숙박한 주민들에게 가구당 하루 7만 원의 숙박비와 끼니당 9000원 한도의 식비를 지원하겠다는 파격적인 방안을 발표했다. 또한 주민들의 기본권을 보장하기 위해 세탁 지원 서비스를 제공하고, 생수와 얼음, 드라이아이스, 양초 등 긴급 구호 물품을 무료로 보급했다. 인근 수영장의 샤워 시설을 개방하여 주민들이 위생 문제를 해결할 수 있도록 돕는 등 가용한 모든 행정력을 동원했다.

김하균 세종시장 권한대행은 현장 브리핑을 통해 증빙 자료를 제출하는 주민들에게 보상비를 지원하겠다고 약속했으며, 실제로 7일 오전까지 400세대가 넘는 가구가 숙박비 지원을 신청하며 시의 대책에 호응했다. 하지만 이러한 세종시의 전폭적인 지원은 곧바로 적절성 논란으로 이어졌다. 일각에서는 사고가 발생한 곳이 공공시설이 아닌 민간 소유의 아파트 단지라는 점을 들어, 행정기관이 주민들의 숙박비와 식비까지 예산으로 지원하는 것은 과도한 특혜이자 세금 낭비라는 지적을 제기하고 있다. 특히 세종시청 내부 공무원들 사이에서는 이번 대응 과정에 대한 불만이 극에 달한 상태다.

사고 당일 김하균 권한대행이 시청 소속 직원 2000여 명에게 사고 현장으로 즉시 출동하라는 취지의 긴급 문자를 발송하면서, 밤늦은 시간임에도 불구하고 수백 명의 공무원이 현장에 소집되는 초유의 사태가 벌어졌다. 현장에 도착한 공무원들은 효율적인 구호 활동보다는 줄을 서서 인원을 파악하는 등 경직된 행정 절차에 동원되었다는 느낌을 받았으며, 이는 내부 온라인 게시판을 통한 집단적인 불만 표출로 이어졌다. 시청 직원들은 민간 영역에서 발생한 사고에 대해 공공기관이 어디까지 관여해야 하는지에 대한 명확한 기준이 없다는 점을 비판하고 있다.

인명 피해가 없는 상황에서 전 직원을 대상으로 한 사실상의 동원령이 적절했는지, 그리고 민간 아파트의 관리 부실이나 사고 책임을 왜 시민의 혈세로 보전해줘야 하는지에 대한 의문이 끊이지 않고 있다. 반면 일부 직원들은 이러한 위기 상황에서 행정기관이 방관했다면 주민들의 고통이 더욱 가중되었을 것이며, 대규모 정전이라는 특수한 상황을 고려할 때 적극적인 행정이 필요했다는 옹호론을 펼치고 있다. 이번 사건이 발생한 자이아파트는 2008년 입주가 시작된 곳으로, 세종시 출범 전 충남 연기군 시절에 지어진 구시가지 최대 규모의 단지라는 점에서 지역적 상징성이 크다.

결국 이번 사태는 단순한 정전 사고를 넘어, 현대 사회에서 공공 행정이 민간의 재난에 어디까지 개입하고 지원해야 하는가에 대한 무거운 화두를 던졌으며, 향후 유사 사고 발생 시 적용할 명확한 행정 기준 마련이 시급함을 시사하고 있다





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