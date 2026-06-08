세종시 장남들, 손모내기 체험행사로 생명과 공존의 가치 배워

세종시 장남들에서 시민과 어린이들이 함께하는 손모내기 체험 행사가 열렸다. 멸종위기종 금개구리의 대체서식지인 장남들에서 진행된 이번 행사는 단순한 농사 체험을 넘어 생명과 공존의 가치를 배우고 미래 생태교육의 장으로서 장남들이 지닌 가능성을 확인하는 자리였다.

세종시 장남들 에서 시민과 어린이들이 함께하는 손모내기 체험 행사가 열렸다. 멸종위기종 금개구리 의 대체서식지인 장남들 에서 진행된 이번 행사는 단순한 농사 체험을 넘어 생명과 공존의 가치를 배우고 미래 생태교육 의 장으로서 장남들 이 지닌 가능성을 확인하는 자리였다.

장남들 보전 시민모임(PESJ)은 지난 6일, '2026 금개구리학교 2교시 - 장남들 손모내기' 행사를 개최했다. 이날 참가자들은 중앙공원 친환경학습장 인근 논에서 직접 모를 심으며 농업과 생태의 소중함을 몸소 체험했다. 이날 행사에는 어린 자녀를 둔 가족들이 다수 참여했다. 아이들은 맨발로 논에 들어가 흙의 감촉을 느끼며 모를 심었고, 부모들 역시 아이와 함께 농사의 과정을 배우며 특별한 시간을 보냈다.

한 참가자는"마흔이 넘도록 모내기를 해본 적이 없었는데, 아이와 함께 논에 들어가 보니 자연과 농업을 새롭게 바라보게 됐다"는 소감을 전했다. 장남들은 세종시 건설 과정에서 발견된 멸종위기 야野生생물 금개구리의 대체서식지로 조성된 공간이다. 이곳은 금개구리가 서식할 수 있는 환경을 유지하기 위해 친환경 농법으로 벼농사가 이루어지고 있으며, 논과 습지, 다양한 생물들이 공존하는 생태계를 이루고 있다. 행사 참가자들은 손모내기에 앞서 금개구리와 장남들의 역사, 생태적 가치에 대한 설명을 들었다.

장남들은 단순한 농경지가 아니라 세종시 생물다양성 보전의 상징이자 도심 속 자연학습장이라는 점이 강조됐다. 특히 도시에서 성장한 30~40대 부모 세대와 아이들에게 장남들은 농업과 자연을 직접 경험할 수 있는 귀한 배움의 공간이 되고 있다. 장남들 보전 시민모임은 지난 10여 년간 장남들의 식물과 곤충, 양서류 등을 꾸준히 조사하고 기록해 왔다. 시민 연구자들이 축적한 자료는 장남들의 생태적 가치를 보여주는 중요한 자산으로 활용되고 있다.

시민들은 장남들이 앞으로 중앙공원과 연계한 생태교육 공간으로 더욱 발전하기를 기대한다. 중앙공원 2단계 사업이 마무리되면, 장남들은 금개구리 서식지와 친환경 논농사, 생태관찰 프로그램이 결합된 '살아있는 박물관'으로 자리 잡을 수 있기 때문이다. 모내기부터 수확까지 이어지는 농사의 전 과정을 배우고, 논에서 살아가는 생물들을 관찰하며, 자연과 사람이 공존하는 방법을 익히는 공간. 시민들은 장남들이 세종을 대표하는 생태문화자원으로 성장하기를 바라고 있다.

김지훈 장남들 보전 시민모임 대표는"우리가 지켜온 장남들은 단순한 논이 아니라 세종의 자연과 역사, 그리고 미래세대에게 물려줄 생명의 공간"이라며"더 많은 시민이 장남들의 가치를 알게 되기를 바란다"고 말했다





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