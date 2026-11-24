조상호 세종시장이 중앙행정기관 31곳 이전 확정 발표 후 KBS, EBS 등 언론기관 세종 이전을 정부에 공식 요청하며 행정수도 기능을 완성하겠다고 밝혔다.

조상호 세종시장 은 25일 시청에서 열린 브리핑을 통해 한국방송공사(KBS)와 한국교육방송공사(EBS) 등 주요 방송 및 언론 관련 기관의 세종 이전을 정부에 공식적으로 요청했다. 이는 정부가 수도권 소재 중앙행정기관 31곳의 세종 이전을 확정 고시한 직후, 행정수도의 언론 기능을 보강하기 위해 취한 결정적인 조치이다.

정부 이전 기관 세부 일정 및 후보지 확보 현황

정부가 지난달 13일 발표한 이전 대상 44개 기관 중 이번에 이전이 확정된 곳은 총 31개 기관이며, 근무 인원은 5,460명에 달한다. 금융위원회 등 22개 기관은 내년까지 임차청사를 활용해 이전을 완료할 예정이다.

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반면 감사원과 경찰청 등 나머지 9개 기관은 청사를 신축하여 2031년까지 이전하는 것으로 확정되었다. 세종시는 약 5,500명이 근무할 수 있는 민간 건물을 임차청사 후보지로 이미 확보한 상태이다.

조상호 시장, 언론기관 세종 이전 적극 건의

조상호 시장은 브리핑에서 방송미디어통신위원회의 이전을 계기로 한국방송광고진흥공사, 한국언론진흥재단 등 관련 기관의 세종 이전도 적극 검토해 달라고 정부에 요청했다.

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조 시장은 국정의 주요 정책이 세종에서 논의되고 결정됨에도 불구하고, 이를 가까이서 지켜보고 국민에게 전달하는 언론의 물리적 터전이 아직 충분하지 않다고 지적했다.

그는 이번 이전 고시가 행정수도 완성을 한층 더 앞당기는 계기가 될 것이라고 평가하며, 언론 기관의 정착을 통해 국가 정책의 투명성과 전달성을 높여야 한다고 강조했다.

주민 정착 지원 및 의료·교육 인프라 확충 방안

세종시는 이전 기관 직원과 가족의 정착을 돕기 위해 주거지원금, 주택거래지원금, 자녀성장지원금 등 직접 지원 방안을 검토하고 있다. 관련 조례 제정을 추진하며 주택 특별공급과 공공임대주택 활용 방안도 관계기관과 협의 중이다.

세종시는 행복청과 한국토지주택공사(LH)와 협력해 매년 6,000가구 이상이 공급되도록 할 예정이다. 또한 대중교통 노선과 환승체계 개선, 자녀 전입학과 어린이집 이용 지원에도 적극 나설 방침이다.

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의료 분야에서는 5-2생활권에 500병상 이상 규모의 종합병원을 유치하여 중증, 응급, 소아 등 필수의료를 강화할 계획이다. 교육 분야에서는 4-2생활권 복합캠퍼스 부지에 종합국립대와 한국과학기술원(KAIST) 세종캠퍼스 등을 유치해 대학, 기업, 연구기관의 협력을 지원할 예정이다.

남은 과제 완료와 행정수도 특별법 제정 추진

앞으로 내년에는 기관 이전과 정착 지원을 담당할 행정수도지원담당관을 신설할 계획이다. 행정안전부, 행정중심복합도시건설청과 협의해 기관별 규모와 업무 특성에 맞는 청사를 마련하고 건축물 용도변경 등 행정절차를 지원할 예정이다.

조상호 시장은 나머지 13개 기관의 이전과 대통령 세종집무실, 국회세종의사당 건립이 차질 없이 이뤄지도록 행정수도 특별법 제정에도 힘을 쏟겠다고 밝혔다.