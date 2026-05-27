세종대, AI 버추얼 미디어 스튜디오 'Team Studios Sejong' 개관

세종대학교가 SK텔레콤과 협력하여 첨단 AI 버추얼 미디어 스튜디오를 개관하고, 만화애니메이션텍전공 중심의 미디어 융합 연구를 추진한다.

세종대학교 (총장 엄종화)가 지난 5월 22일 인공지능(AI) 기반의 버추얼 미디어 스튜디오인 ' Team Studios Sejong '의 개관식을 개최했다. 이 스튜디오는 2023년 11월 SK텔레콤 과 체결한 산학협력 협약의 결과물로, SK텔레콤 이 판교 버추얼 스튜디오에서 운영하던 대형 LED 월과 첨단 장비를 세종대에 기증하면서 탄생했다.

세종대는 기증받은 장비를 바탕으로 교내 광개토관 15층에 위치한 약 300평 규모의 극장을 전면 리노베이션하여 최첨단 AI 버추얼 미디어 스튜디오로 탈바꿈시켰다. 이 스튜디오는 가로 16미터, 세로 8미터 크기의 대형 LED 월과 가로 11미터, 세로 6미터 규모의 LED 바닥을 갖추고 있으며, Mo-Sys 트래커, Sony VENICE 카메라, 6대의 Disguise 미디어 서버 등 상업용 전문 스튜디오 수준의 장비를 구축하였다. 또한 200명 이상을 수용할 수 있는 전동 객석을 마련하여 교육, 연구, 공연, 산학협력 등 다양한 용도로 활용할 수 있도록 설계되었다.

특히 이 스튜디오는 군자관 6층에 위치한 모션캡처 스튜디오와 광케이블로 연결되어 있어 버추얼 아이돌과 버추얼 캐릭터의 실시간 공연을 구현할 수 있는 것이 큰 장점이다. 이를 통해 세종대는 AI, 애니메이션, 확장현실(XR), 버추얼 휴먼, 미디어파사드 등 첨단 미디어 기술을 융합하는 연구의 기반을 마련하게 되었다. 개관식 당일에는 세종대의 산학협력 파트너 기업들이 참여한 XR 시연과 버추얼 아이돌의 실황 공연이 진행되었으며, 정부 연구기관 관계자와 엔터테인먼트, 애니메이션, 버추얼 아이돌 관련 기업 관계자 등 약 240명이 참석하여 자리를 빛냈다.

'Team Studios Sejong'을 총괄하는 박재우 세종대 RISE사업단장(만화애니메이션텍전공 교수)은 이번 개관이 단순한 시설 구축을 넘어 세종대가 강점을 가진 아트앤테크놀로지 분야의 연구 성과와 미래 비전을 보여주는 중요한 이정표라고 평가했다. 그는 앞으로 만화애니메이션텍전공을 중심으로 애니메이션, 미디어파사드, 확장현실, 버추얼 휴먼 등 첨단 미디어 분야를 AI와 연계하는 연구를 적극 추진하겠다고 밝혔다.

세종대는 현재 설립 중인 세종AI미디어연구소(Sejong AI Media Lab)를 중심으로 첨단 미디어 기술과 예술, AI를 융합한 연구와 산학협력을 더욱 확대해 나갈 계획이다





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세종대학교 AI 버추얼 미디어 스튜디오 Team Studios Sejong SK텔레콤 XR

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