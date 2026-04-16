세종대, 국내 첫 CVM 2026 국제 학술대회 성공 개최… 비주얼 미디어 미래 조망

세종대학교는 최근 국내 최초로 제14회 Computational Visual Media (CVM) 국제 학술대회를 성공적으로 개최하며 비주얼 미디어 분야의 최신 연구 동향과 미래 비전을 공유했다. 전 세계 210여 명의 연구자가 참여한 이번 대회에서는 엄격한 심사를 거친 논문들이 저명한 국제 학술지에 게재되는 등 높은 학술적 성과를 거두었으며, 세계적인 석학들의 기조강연으로 비주얼 미디어 기술의 미래를 조망하는 귀중한 기회가 되었다.

세종대학교 (총장 엄종화)가 최근 국내 최초로 제14회 Computational Visual Media (CVM) 국제 학술대회 를 성공적으로 개최하며 비주얼 미디어 분야의 위상을 높였다. 지난 4월 10일부터 12일까지 사흘간 교내 대양AI센터에서 열린 이번 학술대회는 세종대학교 와 칭화대학교가 공동 주최하고 한국컴퓨터그래픽스학회 및 아시아그래픽스협회가 협력했다. 전 세계 8개국에서 210여 명의 연구자가 참여한 가운데, 비주얼 미디어 분야의 최신 연구 동향과 미래 비전을 공유하는 열띤 학술 교류의 장이 펼쳐졌다. 개막식은 공동대회장인 세종대 최수미 교수와 아일랜드 트리니티 칼리지 더블린의 캐럴 오설리반 교수의 개막사로 시작을 알렸다. 이어 엄종화 세종대 총장의 환영사와 최수미 교수의 학술대회 개요 발표가 진행되었으며, 분야 상위 1% 학술지인 CVMJ의 편집장이자 칭화대 교수인 시민 후 박사가 지난해 우수 논문에 대한 시상식을 진행하며 대회의 권위를 더했다.

학술 프로그램은 세종대학교 송오영 교수와 캐나다 사이먼 프레이저 대학교의 리처드 장 교수가 공동 프로그램위원장을 맡아 내실 있게 운영되었다. 총 290편의 논문이 접수되는 등 뜨거운 관심을 보인 이번 학술대회에서는 엄격한 심사를 거쳐 최종 선정된 26편의 논문이 IEEE TVCG, JCST, CVMJ 등 저명한 국제 학술지에 게재되는 괄목할 만한 성과를 거두었다. 더불어 62편의 논문은 Springer LNCS 논문집에 수록되며 학술적 가치를 인정받았다. 이번 대회의 가장 큰 하이라이트는 세계적인 석학들이 대거 참여한 기조강연이었다. 아카데미상을 두 차례 수상하고 ACM SIGGRAPH의 최고 영예인 쿤스 상을 받은 월트 디즈니 스튜디오 수석 과학자이자 취리히 연방공과대학교 교수인 마르쿠스 그로스 박사, 난징대학교의 베이베이 왕 교수, 그리고 아시아그래픽스협회 젊은 연구자상을 수상한 POSTECH 백승환 교수가 연사로 나서 각자의 분야에서 깊이 있는 통찰과 최신 연구 결과를 공유했다. 학술대회 기간 동안 참가자들은 수준 높은 기조강연뿐만 아니라 구두 발표, 포스터 발표, 전시 등 다채로운 세션에 참여하며 인공지능과 비주얼 미디어가 융합된 최첨단 기술의 미래와 발전 방향에 대해 심도 깊은 논의를 이어갔다. 참가자들은 상호 간의 학문적 교류를 통해 새로운 아이디어를 발굴하고 연구 협력의 가능성을 모색하는 시간을 가졌다. 공동대회장을 맡은 세종대 최수미 교수는 “이번 학술대회가 한국에서 처음으로 개최된 CVM 대회로서 글로벌 연구자 간 협력과 교류를 확대하는 중요한 계기가 되었다”며, “이러한 경험을 발판 삼아 향후 국제 공동연구와 학술적 네트워크가 더욱 활성화되기를 기대한다”고 소감을 밝혔다. 이번 CVM 2026 국제 학술대회의 성공적인 개최는 한국 비주얼 미디어 연구의 국제적 위상을 한층 높이는 계기가 되었다는 평가를 받고 있다. 세종대학교는 이번 학술대회를 통해 축적된 연구 역량과 국제 협력 네트워크를 바탕으로 비주얼 미디어 분야의 혁신을 선도해 나갈 계획이다. 특히 인공지능과의 융합을 통해 더욱 발전할 비주얼 미디어 기술의 가능성에 주목하며, 관련 분야의 연구 활성화를 위한 지원을 아끼지 않을 방침이다. 이번 행사에 참여한 모든 연구자들과 관계자들에게 감사의 뜻을 전하며, 앞으로도 지속적인 학술 교류와 연구 협력을 통해 비주얼 미디어 분야의 발전에 기여할 것을 다짐했다. 또한, 차기 학술대회에 대한 기대감도 높아지고 있으며, 이번 대회를 통해 맺어진 인연들이 앞으로 이어질 연구 성과로 이어지기를 바라는 목소리가 높다. 세종대학교는 앞으로도 학술대회 유치 및 개최를 통해 국제 사회에 기여하고, 우수한 연구 환경을 제공함으로써 창의적인 연구 성과를 도출하도록 지원할 것이다. 이번 CVM 2026 국제 학술대회는 단순히 논문을 발표하는 자리를 넘어, 전 세계 연구자들이 함께 미래를 논하고 협력하는 살아있는 학술의 장이었다는 점에서 큰 의미를 지닌다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

세종대학교 CVM 2026 국제 학술대회 비주얼 미디어 컴퓨터 그래픽스

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

월드컵 두 달 전, 미국 축구 설계자 크로커 사우디행…“50개 주의 벽, 변화는 너무 더뎠다”2026 북중미 월드컵 개막이 두 달도 남지 않은 시점에 미국 축구를 설계한 핵심 인물이 갑자기 자리를 떴다. 맷 크로커 미국축구연맹(US...

Read more »

“6월 내내 비, 역대급 장마” SNS 영상 알고보니…기상청 “공식 발표 아냐”‘2026년 장마 기간’ SNS서 확산 기상청 “공식 발표 아냐, 혼선 없길”

Read more »

국내외 기관투자자 “주총 안건 졸속검토 심각…최소 4주 전 공고해야”국내외 기관투자자와 학계 및 연구기관 전문가들이 2026년 정기 주총에서 일부 상장사들이 집중투표제 도입을 무력화시키기 위해 이사 임기를 2년에서 3년으로 늘리거나, 이사 수 정원을 줄이는 정관변경을 추진한 것은 주주 권익 보호와 기업지배구조

Read more »

손흥민의 숨 가빴던 ‘월드컵 모의고사’손흥민(34·LAFC)이 멕시코 고지대에서 치른 실전 무대를 통해 2026 북중미 월드컵을 위한 ‘선행 학습’을 마쳤다. LAFC는 극단적...

Read more »

이응노연구소, 2026 상반기 국제 학술행사 개최대전고암미술문화재단(관장 이갑재) 이응노연구소는 오는 4월 25일(토) 오후 1시 대전시립미술관 강당에서 ‘파리의 이응노와 중국 화가들-동아시아 예술 네트워크와 국제적 확장’를 주제로 국제 학술 심포지엄을 개최한다. 주요 발표로는 ▲탄성광 박사(칭화대학교 예술박물관 수석큐레이터)의 ‘서화동체: 장대천, 이응노와 20세기 동아시아 미술의 혁신코드’ ▲취롄 박사(절강대학 예술고고박물관 책임큐레이터)의 ‘프랑스 시절 자오우키 판화 연구’ ▲차이헝 박사(싱가포르 국립미술관 수석큐레이터)의 ‘에콜 드 파리의 중국 화가들’ 등이 이어진다.

Read more »

관계로 확인하는 장애예술의 새로운 가능성…장문원, ‘관계의 기술’ 개최재단법인 한국장애인문화예술원(이하 장문원, 이사장 방귀희)이 4월 16일부터 5월 23일까지 모두미술공간에서 2026 모두공감기획전 ‘관계...

Read more »