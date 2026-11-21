2026년 11월 21일 세종시 소정리역에서 코레일 제3810 화물열차가 탈선하는 사고가 발생해 5량이 궤도를 이탈했다. 코레일이 긴급 복구작업에 나서 운행 정상화를 위해 총력을 기울이고 있는 상황을 전한다.

2026년 11월 21일 오전, 세종시 소정면 경부선 소정리역 인근에서 중대한 철도 사고가 발생했다. 한국철도공사 (코레일)가 운행하던 제3810 화물열차 가 소정리역으로 진입하던 중 궤도를 이탈한 것이다. 이로 인해 화물열차 21량 중 앞부분 2량과 3량을 포함해 총 5량이 완전히 궤도를 벗어나 파손되는 초유의 사태가 발생했다.

비상제동 작동 후 발생한 탈선 사고

사고의 핵심 원인과 직결된 초기 상황은 오전 5시 37분에 포착되었다. 당시 제3810 화물열차는 소정리역 진입 과정에서 자동 비상제동이 체결된 상태로 궤도를 이탈한 것으로 파악되었다. 열차 운전사와 승무원의 실수보다는 장비나 선로 상태 등 기계적·환경적 요인이 복합적으로 작용했을 가능성이 제기되며, 코레일은 정확한 탈선 원인을 긴급 조사하고 있다.

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탈선된 5량 중 일부는 기찻길 옆으로 완전히 이탈해 그 자리에서 구르기도 했다. 특히 주말인 이 시점에 발생한 사고라 주변 주민들의 큰惊吓을 주었으나, 다행히도 인명 피해는 발생하지 않았다. 인근 주민인 어해일 씨는 사고 직후 큰 소리를 듣지 못했다고 진술했으나, 이웃들이 놀라 뛰어나왔을 정도로 현장은 혼란스러웠던 것으로 전해진다.

코레일 초기 대응 및 중장비 동원 지연

한국철도공사(코레일)는 사고 발생 즉시 초기대응팀을 현장에 투입했다. 오전 5시 47분에는 충남 천안과 세종 조치원에서 전기 모터카와 디젤기관차를 출동시켰고, 오전 6시 4분에는 의왕과 대전에서 크레인(기중기)을 긴급 파견했다. 그러나 중장비를 철로까지 이동시켜 현장 작업을 개시하는 데 상당한 시간이 소요되는 어려움이 있었다.

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코레일 관계자에 따르면 현재 작업 단계는 파손된 차량과 전차선 제거 과정에 머물러 있다. 이는 사고 처리의 첫 단계를 의미하며, 그 이후에 파손된 선로와 전차선을 복구하고, 시운전을 통해 운행 안정성을 확인해야 하는 복잡한 절차가 남았다. 코레일은 복구 작업이 완료될 때까지 철도 운행에 차질이 있을 수 있음을 우려했다.

복구 진행 상황 및 향후 영향

현재까지 코레일 관계자는 연합뉴스와의 인터뷰에서 복구 작업 중이라고 확인했다. 화물열차 사고임에도 불구하고 경부선이라는 국내 최대 물류 동맥인 주요 선로에서 사고가 발생했기 때문에, 관련 화물 물동량에 대한 지연 영향이 클 것으로 예상된다. 코레일은 가능한 한 빠르게 선로를 복구하고 정상 운행을 재개하기 위해 전 직원을 총동원하고 있다.

사고가 발생한 21일은 주말로, 많은 사람들이 이동하거나 물류 거래가 활발한 시간대였다. 하지만 인명 피해가 없었음은 다행스러운 일로 평가받는다. 향후 코레일은 이번 사고의 정확한 원인을 규명하고, 재발 방지를 위한 안전 진단을 철저히 실시할 예정이다. 이번 제3810 화물열차 탈선사고를 계기로 노후 선로 및 장비 관리 체계에 대한 재검토가 필요하다는 지적이 나온다.