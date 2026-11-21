경부선 세종 구간 화물열차 탈선 사고로 인해 일반열차 운행이 중단되었으며, 코레일의 밤샘 복구 작업으로 내일 아침부터 운행 재개가 예상된다.

한국철도공사 (코레일)은 2026년 11월 21일 오전 세종시 소정면 경부선 소정리역 부근에서 발생한 화물열차 탈선 사고로 인해 경부선 일반 열차 운행이 전면 중단되었음을 밝혔다. 이 사고는 소정리역 진입 중인 제3810 화물열차가 자동 비상제동을 체결했으나 궤도를 이탈하면서 발생한 것이며, 이로 인해 전차선이 끊어지는 2차 피해가 확인되었다.

사고 발생 상황 및 초기 대응 조치

사고가 발생한 2026년 11월 21일 오전, 제3810 화물열차는 소정리역으로 진입하던 중 제동 장치에 이상이 생겼거나 궤도 상태 문제로 인해 노선 밖으로 이탈한 것으로 파악된다. 해당 열차는 화물열차였기 때문에 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았으나, 경부선을 운행하던 일반 여객열차들의 운행이 긴급히 중지되는 대규모 혼란이 빚어졌다.

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코레일은 사고 직후 초기대응팀을 투입하여 신속한 현장 확보에 나섰다. 오전 5시 47분경에는 충남 천안과 세종 조치원에서 전기 모터카와 디젤기관차가 출동하였으며, 이어 오전 6시 4분경에는 의왕과 대전에서 기중기가 각각 현장으로 이동하여 복구 작업에 돌입했다. 이러한 초기 대응을 통해 사고 현장의 안정화를 위해 신속한 장비를 배치했다.

복구 작업 현황 및 운영 계획

코레일은 기중기 4대와 재크키트 3대 등 중장비뿐만 아니라 인력 180명을 동원하여 밤새도록 복구 작업을 진행 중이다. 현장 상황은 열차의 궤도 이탈로 인한 전차선 손상을 복구하고, 침체된 화물열차를 선로 위로 들어 올리는 작업으로 이어지고 있다. 관계자는 정확한 지연 열차 규모를 파악하는 동시에 복구 완료 후 사전 안전 점검을 통해 위험 요소를 제거할 예정이다.

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코레일 측은 이번 사고로 인해 열차 이용자에게 불편을 끼친 점에 대해 깊이 사과하며, 안전한 복구를 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 또한, 정확한 탈선 원인은 복구가 완료된 후 별도로 조사할 예정이라고 밝혔다. 이를 통해 향후 유사 사고를 방지하기 위한 데이터 확보에 집중할 계획이다.

이용객 영향 및 대체 교통편 안내

이로 인해 서울역, 용산역, 대전역 등 주요 역에서 많은 수험생과 일반 승객들이 큰 불편을 겪었다. 특히 일부 수험생은 논술 시험장을 찾다가 열차 지연으로 어려움을 호소했으며, 천안역, 조치원역, 대전역, 서대전역 등 중계역을 오가는 버스 편도 혼잡도가 극도로 높아졌다. 대전역을 방문한 한 수험생은 KTX와 고속버스 표가 오전부터 매진되어 표 구비에 애를 먹었다고 전했다.

코레일은 오전 7시 24분 재난 문자를 통해 경부선 천안에서 소정리역 구간에서 전차선 고장으로 새마을호, 무궁화호 열차 운행이 중지되었음을 알렸다. 이용객들에게는 고속열차(KTX) 또는 다른 교통수단을 이용할 것을 당부했다. 현재 KTX는 고속전용선을 통해 정상적으로 운행 중이며, 충북선과 장항선의 일반열차도 정상 운행되고 있어 일부 대체 수단이 확보된 상태다.

운행 재개 일정 및 향후 전망

코레일은 기중기 등 장비와 인력 180명을 투입하여 밤샘 복구 작업을 수행한 후, 내일인 2026년 11월 22일 첫 열차부터 모든 열차의 운행을 재개할 방침이다. 이를 위해 해당 구간에 시험 열차를 투입하여 선로 및 전차선의 안전성을 최종 검증한 후 운행 재개를 결정할 계획이다. 이를 통해 승객들의 이동 불편을 최소화하고자 한다.

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또한, 열차 이용객들이 대체 수단으로 KTX나 버스를 활용할 수 있도록 용산에서 광주 송정, 서울에서 부산 구간 상하행에 KTX 4대를, 용산에서 천안, 서울에서 천안 구간에는 ITX-새마을 11대를 추가로 투입하여 수송 능력을 보강할 예정이다. 이러한 조치들은 혼잡을 완화하고 지연된 스케줄을 빠르게 정상 궤도로 되돌리기 위한 전략으로 평가된다.