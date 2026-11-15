세제개편 논쟁, 고가주택 혜택 집중 우려와 제세공과금 인상

국회 세제소위, 종합부동산세 과세표준 확대와 장기보유 특별공제 상한선 설정 등 주요 쟁점 논쟁 중. 고가주택에 대한 세제 혜택 집중을 막기 위한 정부와 여야 간 입장 차이.

국회 기획재정소속 세제개혁특별위원회(세제소위)가 오는 19일 종합부동산세 법 및 양도소득세법 개정안을 본격적으로 심의에 착수한다. 이 과정에서 비거주 1주택자 기본공제 금액, 과세표준의 시가비율, 그리고 양도세 장기보유특별공제 상한선 설정 등이 핵심 쟁점으로 부각되고 있다. 정부는 이러한 세제 개편이 고가 주택 소유자에게 집중되는 감세 혜택을 차단하고, 궁극적으로는 부동산 시장 안정과 소득 재분pai를 통한 형평성 제고를 목표로 하고 있다.

비가구 1주택 공제액 12억 대 14억 논쟁

정권 교체 이후 주거안정 정책 기조 변화에 따라 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제 금액을 어떻게 설정할지 여부가 가장 첨예하게 대립하는 지점이다. 더불어민주당과 국민의힘 간에는 비거주 1주택자 기본공제 금액을 12억 원으로 유지하자는 정부 입장과 이를 14억 원으로 상향 조정하자는 국회 내 여야 의원들의 주장이 맞서고 있다.

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박지원 통일부 장관 등 일부 전문가들은 비거주 기본공제 금액이 12억 원에서 9억 원으로 내려갔다 다시 14억 원으로 오르는 것은 실질적인 감세 효과가 있으며, 이는 이재명 정부의 공정한 과세 기조와 배치될 수 있다고 지적했다. 특히 서울지역 소속 국회의원들 사이에서는 비거주자 기본공제 금액을 거주자와 동일한 14억 원 수준으로 맞춰달라는 요구가 강하다.

고가 주택 양도세 공제 상한선 10억 원 고수

양도소득세 장기보유특별공제 상한선 설정 역시 정부와 여야 간 의견 차이가 좁혀지지 않고 있다. 정부는 2029년부터 single-household single-home owner(1세대 1주택자)의 장기보유특별공제 상한선을 10억 원으로 제한한다는 기존안을 고수하고 있다.

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이는 장기보유 기간에 따라 공제율을 단계적으로 낮추고, 2029년부터는 실제 거주 기간만을 기준으로 공제율을 계산함으로써 고가 주택에 대한 세제 혜택을 집중적으로 축소하겠다는 의도다. 그러나 여권 내 일부 의원들은 단속적인 10억 원 상한선보다는 보유 기간에 따라 차등적으로 상한선을 적용하는 방안을 제안하며 타협점을 모색하고 있다.

시가비율 70% 인상 vs 현행 60% 유지 논리

종합부동산세 과세 표준 산정에 적용되는 시가비율 인상 폭도 논란의 중심이다. 지난 윤석열 정부 때 95%에서 60%로 인하되었던 시가비율을 내년 세제 개편을 통해 70%로 다시 상향 조정한다는 계획이 추진 중이다.

하지만 세 부담 증가와 전세가 전달 우려 때문에 현행 60% 수준을 유지해야 한다는 목소리도 적지 않다. 만약 시가비율이 70%로 인상되지 않고 60%로 묶인다면, 고가 주택일수록 종합부동산세 절감 효과가 더 커지는 구조적 문제가 발생할 수 있다.

고가 주택 기준 과세표준 축소 효과 분석

세제개편이 실제 고가주택 소유자에게 미치는 재정적 영향을 살펴보면, 비거주 1주택자 기본공제 금액이 14억 원으로 설정될 경우 고가 주택의 과세 표준이 낮아지는 효과가 두드러진다. 현재 평가가 20억 원인 주택의 경우 과세표준이 6,000만 원가량 줄어 기본세액이 약 42만 원 감소하는 반면, 평가가 50억 원인 고급 주택은 과세표준이 3억 6,000만 원 감소하며 기본세액이 약 550만 원가량 절감된다.

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이는 주택 가격이 높을수록 감세액이 절대적으로 커지고, 누진세율 적용 구간에 해당하는 과세 표준 자체가 줄어들기 때문이다. 이러한 구조적 특징은 세제 개편이 저가주택보다 고가주택 소유자에게 더 큰 혜택을 돌아가게 할 수 있다는 우려를 낳고 있다.

강남 아파트 가격 하락세와 정책 변화 영향

세제 개편 논의가 진행되는 가운데, 서울 강남권 아파트 가격 동향도 주목받고 있다. 토지자유연구소 남기열 소장은 강남 아파트 가격이 하락세를 유지하는 요인으로 기대수익률 감소와 세제 개혁 효과를 꼽았다.

남기열 소장은 고가 주택을 대상으로 하는 장기보유특별공제 상한선이 상향 조정되거나 폐지될 경우, 고급 주택 가격의 하락세가 둔화되거나 반등할 수 있다고 경고했다. 이는 부동산 시장 안정화 정책이 세제 장치를 통해 기대수익률을 어떻게 조정하느냐에 따라 주택 가격에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.