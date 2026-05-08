세인트앤드루스 로열앤드앤션트 골프클럽, 272년 만에 첫 여성 회장 탄생

스코틀랜드 세인트앤드루스의 로열앤드앤션트 골프클럽이 272년 역사를 통틀어 처음으로 여성 회장을 선임했다. 아일랜드 출신 아마추어 골퍼 클레어 다울링이 차기 회장으로 임명되어 오는 9월부터 임기를 시작할 예정이다. 이 클럽은 골프의 메카로 불리는 세인트앤드루스에 위치해 있으며, 전 세계 골프계의 전통과 권위를 상징해왔다. 클레어 다울링의 회장 취임은 골프계의 성평등과 전통의 변화를 상징하는 이정표로 평가받고 있다.

세인트앤드루스 의 로열앤드앤션트 골프클럽 이 272년 역사를 통틀어 처음으로 여성 회장을 선임했다. 이 클럽은 골프의 메카로 불리는 스코틀랜드 세인트앤드루스 에 위치해 있으며, 전 세계 골프계의 전통과 권위를 상징해왔다. 8일 AFP통신에 따르면, 아일랜드 출신 아마추어 골퍼 클레어 다울링 이 차기 회장으로 임명되어 오는 9월부터 임기를 시작할 예정이다.

이 클럽은 1754년 창립 이후 272년 만에 여성 회장을 배출하게 됐다. 로열앤드앤션트 골프클럽은 세인트앤드루스 올드코스 1번 홀 티잉 구역 바로 뒤에 클럽하우스를 두고 있으며, 전 세계 약 2500명의 회원을 보유하고 있다. 이 클럽은 골프 문화와 전통의 중심 역할을 해왔으며, 특히 2014년까지 여성 회원 가입을 허용하지 않던 남성 전용 클럽으로 유명했다. 클레어 다울링은 아일랜드 더블린 출신으로, 영국·아일랜드 대표로 여성 아마추어 국가대항전인 커티스컵에 네 차례 출전한 경력을 갖고 있다.

그녀는 1986년 미국 원정에서 미국을 꺾고 역사적인 첫 승리를 거둔 대표팀의 일원이었다. 2000년에는 잉글랜드 갠턴에서 열린 커티스컵에서 영국·아일랜드 대표팀 주장도 맡았다. 다울링은 2014년 로열앤드앤션트가 여성 회원 가입을 허용한 뒤 초창기 여성 회원 가운데 한 명으로 합류했다. 이후 여러 위원회에서 활동하며 클럽 운영 경험을 쌓았다. 로열앤드앤션트는 2014년까지 여성 회원 가입을 허용하지 않았다.

오랜 기간 남성 전용 클럽으로 운영됐고, 골프 전통주의의 대표적 상징으로 평가받았다. 여성 회원 문호를 개방한 지 12년 만에 여성 회장까지 배출하게 됐다. 로열앤드앤션트는 과거 미국골프협회와 함께 세계 골프 규칙 제정과 운영의 중심 역할을 맡았다. 다만 2004년 규칙과 행정 운영 권한을 별도 조직인 알앤에이(R&A)에 넘기면서 현재는 클럽 조직과 행정 조직이 분리돼 운영되고 있다.

클레어 다울링의 회장 취임은 골프계의 성평등과 전통의 변화를 상징하는 이정표로 평가받고 있다. 그녀는 이 임기를 통해 골프의 미래를 이끌며 전통과 혁신을 동시에 지향하는 리더십을 보여줄 것으로 기대된다. 로열앤드앤션트 골프클럽은 이 같은 변화를 통해 골프계의 새로운 지평을 열게 될 전망이다





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