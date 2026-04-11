세월호 참사 12주기, 잊혀지지 않는 약속: 진실 규명과 생명안전 사회 건설 촉구

세월호 참사 12주기를 맞아 서울에서 열린 시민대회에서 유가족과 시민들이 모여 진실 규명과 생명안전 사회 건설을 촉구했다. '생명안전기본법' 제정을 요구하며, 정부의 안전 책무 강화를 촉구하는 목소리가 높았다. 이태원 참사 유가족 등 다른 재난 참사 피해자들도 연대하여 안전한 사회를 위한 노력을 다짐했다.

세월호 참사 12주기를 맞아 열린 시민대회 에서 4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대는 '진실과 생명안전은 기본'을 외치며 ' 생명안전기본법 ' 제정을 촉구했다. 11일 서울 중구 세종대로에서 열린 이 날 시민대회 에는 1000여 명의 연대 시민과 여러 재난 참사 피해자 및 유가족들이 참석하여 안전한 사회 건설에 대한 의지를 다졌다. 사회자 김지애 활동가의 '모두 안전한 하루를 보내고 계십니까?'라는 질문으로 시작된 이 날 행사는 여전히 안전을 보장받지 못하는 이들을 위한 연대의 의미를 담았다. 특히 세월호 참사 12주기를 앞두고도 국회에서 ' 생명안전기본법 '이 제정되지 못한 현실에 대한 비판의 목소리가 높았다. 국회는 이 법안의 제정을 지연시키는 행위가 국민에 대한 배신이라는 비판을 받았으며, 정부를 향해서는 말뿐인 위로가 아닌 법과 제도로 책임을 다하라는 요구가 쏟아졌다.

세월호 참사, 이태원 참사, 무안공항 제주항공 참사, 아리셀 참사, 대전 안전공업 참사 등 잇따른 사회적 참사들을 언급하며 김순길 4.16세월호참사가족협의회 사무처장은 국가가 지키지 못한 생명들의 이름이 계속해서 늘어만 가는 현실을 지적했다. 그는 반복되는 참사의 고리를 끊기 위해서는 국가의 책무를 법으로 명시해야 한다고 강조하며, '생명안전기본법' 제정이 돈보다 사람의 생명이 먼저라는 상식을 국가의 약속으로 만드는 일이라고 역설했다. 한편, 이날 시민대회에서는 세월호 참사 당시 희생된 단원고 학생들과 동갑인 1997년생 서다은씨와 2014년에 태어난 백송시원씨가 무대에 올라 눈길을 끌었다. 백송시원씨는 세월호 참사 이후 세상이 어떻게 바뀌었는지 더 많은 사람들에게 알리고, 유가족들을 위해 안전한 사회를 만드는 일에 함께 하겠다고 다짐했다. 서다은씨는 18세에 멈춰버린 친구들의 꿈을 안전한 세상으로 완성하겠다는 의지를 밝혔다. 이태원 참사 유가족인 유형우 10.29이태원참사유가족협의회 부위원장은 시간이 지나도 잊혀지지 않는 아픔을 이야기하며, 다시는 이러한 죽음이 반복되지 않도록 멈춰 세워야 한다고 강조했다. 그는 이 싸움이 유가족만의 싸움이 아닌, 사회 전체의 미래를 위한 질문이라고 호소했다. 6·3 지방선거를 앞두고 서울특별시에 생명안전 정책을 제안하는 부스에서는 한강버스 운행 중단을 촉구하는 등 다양한 의견이 제시되었다. 세월호 참사 당시 초등학교 4학년이었던 김아무개씨는 정보 공개의 투명성을 강조하며, 다시는 이러한 참사가 반복되지 않기를 바란다고 말했다. 윤석열퇴진·사회대개혁 비상행동 집회 사회자였던 박민주씨 또한 재난과 참사 없는 사회를 만들기 위해 지속적으로 시민대회에 참여하겠다는 의지를 밝혔다. 이번 시민대회는 세월호 참사 12주기를 기억하고, 안전한 사회를 향한 끊임없는 노력을 다짐하는 자리였다. 잊혀지지 않는 아픔과 상처를 공유하고, 더 나은 미래를 위한 연대의 목소리를 높였다. 특히 세월호 참사 진실 규명과 생명안전기본법 제정을 통해 안전한 사회를 만들고자 하는 의지가 강조되었다. 세월호 참사 12주기를 맞아 열린 시민대회는 단순한 추모를 넘어, 안전한 사회를 향한 실질적인 변화를 이끌어내기 위한 노력의 일환이었다. 시민들은 '생명안전기본법' 제정을 통해 국가의 안전 책무를 명확히 하고, 반복되는 참사를 막고자 했다. 또한 세월호 참사 관련 청와대 문건 공개 결정과 같이 진실 규명을 위한 노력을 지속해야 한다고 강조했다. 이번 시민대회는 12년 전 잃어버린 생명들을 기억하고, 그들의 숭고한 희생을 헛되이 하지 않겠다는 다짐을 담고 있었다. 안전한 사회 건설은 유가족과 생존자, 그리고 모든 시민들의 염원이며, 이 목표를 달성하기 위해 끊임없이 노력해야 함을 다시 한번 확인하는 자리였다. 사회 각계각층의 참여와 연대를 통해 세월호 참사의 아픔을 극복하고, 더 나아가 대한민국 사회 전체의 안전 수준을 향상시키는 계기가 되기를 기대한다. 세월호 참사 12주기를 맞아 열린 시민대회는 단순한 추모 행사를 넘어, 우리 사회의 안전 문제를 되돌아보고, 더 나은 미래를 만들기 위한 실천적인 발걸음이었다. 이날 시민들은 ‘진실 규명’과 ‘생명안전’이라는 두 가지 핵심 가치를 중심으로 뭉쳤다. 세월호 참사의 진실을 밝히고, 안전한 사회를 만들기 위한 법과 제도를 마련해야 한다는 목소리가 높았다. 특히, ‘생명안전기본법’ 제정을 촉구하며, 국가가 국민의 생명을 보호하는 책임을 다해야 한다고 강조했다. 이는 단순히 슬픔을 나누는 것을 넘어, 사회 시스템의 근본적인 변화를 요구하는 것이었다. 또한, 이태원 참사 유가족, 대전 안전공업 참사 피해자 등 다양한 재난 참사 피해자들이 함께 참여하여 연대의 힘을 보여주었다. 그들은 슬픔을 공유하고, 서로를 위로하며, 더 안전한 사회를 만들기 위한 공동의 노력을 다짐했다. 이들의 참여는 세월호 참사 12주기 시민대회가 단순히 특정 사건을 기억하는 것을 넘어, 사회 전체의 안전 문제를 되돌아보고, 더 나은 미래를 만들기 위한 다짐의 장임을 보여주었다. 이들은 ‘시간이 해결해주지 않는다’는 절박한 심정으로, 다시는 억울한 죽음이 반복되지 않도록, 사회 시스템을 개선해야 한다고 목소리를 높였다. 이번 시민대회는 사회 각계각층의 참여를 통해, 사회적 참사에 대한 깊은 공감대를 형성하고, 안전한 사회를 만들기 위한 구체적인 실천 방안을 모색하는 자리였다. 시민들은 정부와 국회에 안전한 사회를 만들기 위한 적극적인 노력을 촉구하고, 자신들의 목소리를 통해 사회 변화를 이끌어낼 것을 다짐했다. 세월호 참사 12주기 시민대회는 단순한 추모 행사를 넘어, 우리 사회의 안전 문제를 되돌아보고, 더 나은 미래를 만들기 위한 실천적인 발걸음이었다. 이날 시민들은 ‘진실 규명’과 ‘생명안전’이라는 두 가지 핵심 가치를 중심으로 뭉쳤다. 세월호 참사의 진실을 밝히고, 안전한 사회를 만들기 위한 법과 제도를 마련해야 한다는 목소리가 높았다. 특히, ‘생명안전기본법’ 제정을 촉구하며, 국가가 국민의 생명을 보호하는 책임을 다해야 한다고 강조했다. 이는 단순히 슬픔을 나누는 것을 넘어, 사회 시스템의 근본적인 변화를 요구하는 것이었다. 또한, 이태원 참사 유가족, 대전 안전공업 참사 피해자 등 다양한 재난 참사 피해자들이 함께 참여하여 연대의 힘을 보여주었다. 그들은 슬픔을 공유하고, 서로를 위로하며, 더 안전한 사회를 만들기 위한 공동의 노력을 다짐했다. 이들의 참여는 세월호 참사 12주기 시민대회가 단순히 특정 사건을 기억하는 것을 넘어, 사회 전체의 안전 문제를 되돌아보고, 더 나은 미래를 만들기 위한 다짐의 장임을 보여주었다. 이들은 ‘시간이 해결해주지 않는다’는 절박한 심정으로, 다시는 억울한 죽음이 반복되지 않도록, 사회 시스템을 개선해야 한다고 목소리를 높였다. 이번 시민대회는 사회 각계각층의 참여를 통해, 사회적 참사에 대한 깊은 공감대를 형성하고, 안전한 사회를 만들기 위한 구체적인 실천 방안을 모색하는 자리였다. 시민들은 정부와 국회에 안전한 사회를 만들기 위한 적극적인 노력을 촉구하고, 자신들의 목소리를 통해 사회 변화를 이끌어낼 것을 다짐했다. 세월호 참사 12주기 시민대회는 잊혀져가는 참사의 진실을 되새기며, 안전한 사회를 향한 굳건한 의지를 다지는 자리였다. 유가족과 시민들은 함께 모여 슬픔을 나누고, 진실 규명과 안전한 사회 건설을 위한 연대의 목소리를 높였다. 특히 '생명안전기본법' 제정을 촉구하며, 국가의 안전 책무를 강화해야 한다는 목소리가 높았다. 이태원 참사 유가족들도 함께 참여하여, 사회적 참사의 아픔을 공유하고, 안전한 사회를 만들기 위한 연대의 중요성을 강조했다. 이번 시민대회는 단순히 과거의 비극을 기억하는 것을 넘어, 미래 사회를 위한 안전망을 구축하고, 다시는 비극이 반복되지 않도록 하기 위한 굳건한 의지를 보여주었다.





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세월호 참사 생명안전기본법 진실 규명 시민대회 안전 사회

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