세월호 참사 당일 청와대 문건 목록 공개 길 열려… 9년 소송 끝 보인다

세월호 참사 당일 청와대 문건 목록 공개를 둘러싼 9년 소송이 마무리 단계에 접어들었습니다. 서울고등법원은 대통령기록관장의 항소를 기각하며, 1심 판결을 유지했습니다. 이로써 세월호 참사 당시 박근혜 전 대통령의 행적을 보여주는 문건 목록 공개 가능성이 높아졌습니다. 하지만, 목록 공개 이후에도 문건 내용 확인에는 한계가 있습니다.

베일에 싸여 있던 2014년 4월 16일 세월호 참사 당일 청와대 문건 공개의 길이 열렸습니다. 서울고등법원 제10-3행정부(재판장 원종찬 부장판사)는 10일 오후 대법원이 돌려보낸 세월호 참사 청와대 문건 목록 비공개 처분 취소 청구소송 파기환송심에서 대통령기록관장의 항소를 기각했습니다. 이는 비공개 처분을 취소해야 한다는 1심 판결이 옳았다는 것을 의미합니다. 이번 판결을 통해 해당 문건 목록이 공개될 경우, 세월호 참사 발생 후 7시간 동안 박근혜 당시 대통령의 행적을 엿볼 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 이번 소송의 대상은 당시 청와대 문건 목록 자체이며, 비공개 처분 취소 판결이 확정된다고 해도 문건의 구체적인 내용을 확인할 수 없는 한계는 여전히 존재합니다. 9년 가까이 이어진 소송의 끝이 보이고 있습니다.

\2017년 5월, 송기호 변호사(현 청와대 국가안보실 경제안보비서관)는 세월호 참사 당일 대통령비서실, 대통령경호실, 국가안보실이 세월호 승객 구조 과정에서 공무 수행을 위해 생산하거나 접수한 문서의 목록에 대한 정보공개를 청구했습니다. 앞서 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 황교안 대통령 권한대행은 세월호 참사 당일 생성된 '박근혜 7시간' 관련 기록을 포함한 청와대 보고 문건을 대통령기록물로 지정했습니다. 이렇게 되면 최대 30년 동안 열람이 불가능해집니다. 대통령기록관장은 송 변호사의 정보공개 청구에 대해 대통령지정기록물로 지정되어 이관되었다는 이유로 비공개 결정을 내렸습니다. 이에 송 변호사는 대통령기록관장을 상대로 비공개 처분 취소 청구소송을 제기했고, 2018년 서울행정법원 1심 재판부는 송 변호사에게 승소 판결을 내렸습니다. 재판부는 송 변호사가 정보공개를 청구한 것은 문건의 목록에 불과하며, 대통령지정기록물의 요건을 갖추지 못했다고 의심할만한 상당한 이유가 있다며 비공개 결정이 위법하다고 판단했습니다. \2019년 서울고등법원 항소심 재판부는 '법원이 대통령지정기록물 지정 또는 보호기간 설정 행위의 적법 여부를 심사할 수 없다'며 1심 판결을 뒤집고 대통령기록관장의 손을 들어주었습니다. 그러나 대법원은 5년 10개월에 걸친 심리 끝에 2023년 1월 '대통령지정기록물 지정 등에 대한 법원의 심사가 가능하다'는 취지로 항소심 판결을 파기하고 사건을 서울고등법원으로 다시 돌려보냈습니다. 이번 파기환송심에서 서울고등법원이 다시 한 번 1심 판결과 같이 대통령기록관장의 항소를 기각함에 따라, 세월호 참사 관련 청와대 문건 목록 공개에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 이번 판결은 세월호 참사의 진실 규명을 위한 중요한 첫 걸음이 될 수 있으며, 국민들의 알 권리를 보장하는 데 기여할 것으로 보입니다. 이번 소송의 결과는 세월호 참사 관련 정보 접근성을 높이는 데 중요한 영향을 미칠 것이며, 향후 유사한 사건에서 정보 공개에 대한 법적 기준을 제시하는 데에도 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이번 사건을 통해 우리 사회는 투명성과 정보 공개의 중요성을 다시 한번 깨닫고, 더 나아가 진실 규명을 위한 노력에 동참해야 할 것입니다. 또한, 정부는 국민들의 알 권리를 적극적으로 보장하고, 관련 법규를 개선하여 정보 공개의 투명성을 더욱 강화해야 할 것입니다





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