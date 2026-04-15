세월호 12주기 앞두고 '기억의 자리' 열려… 슬픔 속 희망 노래

세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일, 서울 마포구 성산동 성미산마을극장에서 ‘노래와 이야기가 있는 기억의 자리’라는 이름의 기억문화제가 열렸다. 어린이 합창단의 맑은 노래와 유가족들의 진솔한 이야기, 그리고 학생들의 힘찬 공연이 어우러져 참사의 아픔을 되새기고 희망찬 미래를 다짐하는 시간을 가졌다.

세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 지난 15일, 서울 마포구 성산동의 성미산마을극장 은 슬픔과 희망이 교차하는 특별한 공간으로 변모했습니다. ‘노래와 이야기가 있는 기억의 자리’라는 이름으로 열린 세월호 기억문화제 에는 약 70여 명의 관객이 모여 잊혀져가는 진실을 되새기고 희생자들을 추모했습니다. 행사는 성미산마을 어린이합창단의 맑고 순수한 목소리로 시작되었습니다. 열한 명의 아이들은 김민기의 ‘그날’과 영화 ‘꽃’의 주제곡 ‘꽃’을 열창하며, 어린아이들의 시선으로 바라본 세상의 아픔과 희망을 노래했습니다. 서툴지만 진심이 담긴 아이들의 노랫소리에 객석에서는 여기저기서 손수건이 오갔습니다. 아이들의 노래가 이어질 때마다 관객들은 노란 종이 나비가 달린 막대를 흔들며 화답했고, 나비가 날갯짓하는 듯한 광경은 잊지 않겠다는 다짐처럼 느껴졌습니다. 세월호 참사로 사랑하는 아이들을 잃은 유가족 들도 무대에 올라 아픔을 나누고 희망을 노래했습니다.

‘4·16 합창단’의 일원으로 참여한 이선자 씨와 최순화 씨는 각각 아들 김동영 군과 이창현 군을 잃은 슬픔을 안고 무대에 섰습니다. 특히 창현 군의 아버지는 테너로서 ‘너’라는 곡을 부르며 떨리는 목소리로 아들을 향한 그리움을 표현했습니다. ‘태어나던 날 처음 잡던 손 / 세 살 적 기차 창에 매달려 세상을 바라보던 너 / 일곱 살 벚꽃을 보며 팝콘이 터진다고 말하던 너 / 열 살 적 같이 본 노을 / 엄마 늙지 말라 하던 너 / 날마다 고마웠어 / 매 순간 사랑했어’라는 가사는 듣는 이들의 눈시울을 붉혔습니다. 노래를 부르는 그의 눈물 맺힌 눈이 노란 조명 아래 반짝이는 모습은 참사의 아픔과 희생자에 대한 깊은 사랑을 보여주었습니다. 이어 진행된 대담에서는 이선자 씨가 아들 동영이에 대한 기억을 풀어놓았습니다. 모범생이었던 동영이가 처음으로 기타를 사달라고 조르고, 김광석의 ‘먼지가 되어’를 혼자 연습하던 모습들을 회상하며 참사 이후 왜 하필 그 노래를 불렀을까 하는 안타까움을 드러냈습니다. 이선자 씨는 유가족으로 살아가는 것이 얼마나 힘든 일인지 토로하며, 새로운 이웃을 만나는 것조차 두려운 마음과 자신의 정체가 드러날까 하는 불안감을 솔직하게 고백했습니다. 그럼에도 불구하고, 그는 ‘피해자들이 숨지 않아도 되는 사회, 그냥 함께 살아갈 수 있는 사회가 됐으면 좋겠다’는 바람을 전하며 우리 사회에 대한 깊은 성찰을 요구했습니다. 마지막 순서에서는 성미산학교 학생 40여 명이 무대에 올라 ‘군청’과 소녀시대의 ‘다시 만난 세계’를 열창했습니다. 특히 ‘다시 만난 세계’가 울려 퍼질 때, 무대와 객석은 하나가 되어 박수를 치고 노래를 따라 부르며 잊지 않겠다는 의지를 다졌습니다. ‘사랑해 널 이 느낌 이대로’라는 가사가 울려 퍼지자, 참석자들은 희망찬 미래를 함께 만들어갈 것을 약속하는 듯했습니다. 행사에 참여한 한 주민은 ‘내 아이였다면 어땠을까’ 하는 마음에 매년 이 시기가 되면 가슴이 먹먹해진다며, 잊지 않겠다고 다짐했지만 행동으로 옮기지 못했던 미안함을 표현했습니다. 그는 유가족들에게 감사함을 전하며, 스스로를 잘 돌보기를 바란다는 따뜻한 마음을 덧붙였습니다. 이번 기억문화제는 단순한 추모를 넘어, 참사의 아픔을 기억하고 미래를 위한 연대를 다지는 소중한 시간이었습니다





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세월호 기억문화제 성미산마을극장 유가족 추모

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