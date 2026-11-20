세운4구역 재개발 부지 유적 보존 방안이 최종 부결되며 국가유산청의 행정명령으로 개발 공사가 전면 중단되었습니다. 서울시와 주민들의 반발에도 불구하고 유산 보호가 우선되었습니다.

유네스코 세계유산인 서울 종묘와 맞은편에 위치한 세운4구역 재개발 사업 부지에서의 유적 보존 방안 논의가 마침내 부결되었다. 2024년 1월 심의 시작 후 약 2년 10개월이라는 긴 공백기를 거친 끝에 이 같은 결론이 내려진 것이다. 이번 결정을 통해 해당 부지에서는 향후 어떠한 공사도 진행될 수 없게 되었다.

위원 전원이 동의한 유적 보존 부결 결정

5월 18일 정부대전청사에서 열린 회의에는 매장유산 분과 위원 9명이 참석했으며, 출석한 위원 전원이 부결 결정에 만장일치로 동의했다. 현행 '매장유산 보호 및 조사에 관한 법률'과 관련 규정에 따르면, 발굴 조사를 통해 가치가 높다고 판단된 매장유산은 적절한 보존 방안을 반드시 마련해야 한다. 만약 국가유산위원회의 보존 방안 심의나 국가유산청장의 발굴 조사 완료 조치가 이루어지지 않는다면, 해당 부지에서는 어떤 공사도 추진할 수 없는 법적 금지가 적용된다.

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국가유산청 허청장의 단호한 입장 표명

국가유산청 허 청장은 위원회의 독립적인 전문 심의와 판단을 존중하고 지지하며, 그 결정에 따라 필요한 조치를 이행할 책무가 있다고 명시했다. 그는 2024년 1월 첫 심의 이후 SH가 재심의를 신청한 것은 2년 7개월이나 지난 올해 8월이라고 지적했다. 특히 오 시장이 주장하듯 주민들이 부담하는 막대한 비용의 책임은 그동안 심의에 늑장을 부린 서울시와 SH에 있다고 강하게 비판했다.

서울시와 주민들의 규탄과 반발 격화

서울 종로구 종묘 건너편 세운상가 앞에서는 세운4구역 주민대표회의 관계자 등이 국가유산청의 유산영향평가 행정명령에 대해 규탄하며 국가유산청장 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열었다. 이들은 국가유산위원회의 독립적인 전문 심의마저 부당한 행정행위인 것처럼 왜곡하는 것은 결코 용납하기 어렵다고 강력히 주장하며 정부에 대한 불만을 터뜨렸다. 이러한 갈등은 2018년 세운4구역에 들어설 건물의 최대 높이를 71.9ｍ로 협의했던 당시부터 시작되어, 지난해 서울시가 최대 145ｍ로 상향 조정하면서 세계유산영향평가 적용 여부를 두고 충돌해온 배경이 있다.

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5천500억 원 대의 개발이익 증가 예상

경제정의실천시민연합은 3월 25일 종묘 앞 세운지구 재개발 추진현황 분석발표 기자회견을 통해, 서울시의 '종묘 앞' 세운4구역 재개발 사업으로 5천500억원의 개발이익 대폭 증가가 예상된다고 발표했다. 이에 따라 그 과정에서 공공 환원을 더욱 늘려야 한다는 주장이 제기되었다. 이는 재개발 사업의 경제적 파장이 막대하며, 공공성 강화 논의가 필수적임을 시사하는 대목이다. 현재로써는 보존 방안 부결로 인해 개발 계획이 완전히 좌절된 상황이며, 향후 서울시와 국가유산청 간 법적, 행정적 공방이 예상된다.

향후 개발 중단과 법적 공방 예상

이제 세운4구역 재개발 부지는 유적 보존 방안 부결로 인해 법적 구속력을 가진 공사 금지 상태에 접어들었다. 국가유산청은 이 결정에 따른 행정 조치를 즉시 이행할 예정이며, 이에 반발하는 서울시와 주민들은 추가적인 법적 대응이나 행정 소송을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 종묘라는 세계유산의 보존과 개발 이익 사이에서 발생한 이 갈등은 도시 재생 정책의 방향성을 다시 한번 되돌아보게 하는 중요한 사례로 남게 될 것이다.