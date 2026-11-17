세무사 시험 AI 부정행위 수석 합격자 A씨가 경찰에 출석해 조사를 받았다. 범행 정황과 공범 여부, 구속 필요성 등 핵심 수사와 향후 절차를 정리했다.

올해 세무사 시험에서 인공지능(AI)을 악용해 부정행위를 저지른 A씨가 수석으로 합격한 사실이 드러나 파장이 일고 있다. A씨는 17일 서울 마포구에 위치한 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 출석해 처음 조사를 받았다. 경찰은 A씨가 범행을 자수한 지 사흘 만인 이날, 구체적인 범행 수법과 공범 존재 여부 등을 집중적으로 따졌다.

A씨가 제출한 경위서에는 생성형 AI를 활용해 코드를 작성하고 관련 기기와 프로그램을 제작했다는 내용이 명시됐다. 경찰은 위계에 의한 공무집행방해 및 업무방해 혐의 등으로 A씨를 기소할 준비를 하고 있다. 다만 사안의 중대성을 고려할 때 A씨의 구속 가능성이 높다는 분석이 지배적이다.

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초소형 카메라와 AI 결합 범행 수법

A씨의 부정행위 수법은 상상을 초월하는 고도의 기술력이 요구되었다. 지난 15일 유튜브 방송에 출연한 A씨는 자신의 범행 과정을 공개하며, 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 후 AI를 이용해 전송했다고 시인했다. 이후 스마트폰으로 정답을 확인하는 방식으로 시험을 치렀다.

A씨는 국세청 등 관계기관에 제출한 경위서에서 생성형 AI를 이용해 코드를 작성하고 이를 관련 기기와 프로그램에 적용해 범행했다고 진술했다. 업계에서는 A씨의 기술 수준에 대해 "일반인이 상상할 수 없는 방법"이며 "거의 맥가이버 수준"이라는 찬사와 함께 경악하는 반응이 나왔다.

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공범 존재 여부와 구속 가능성

경찰은 A씨의 부정행위에 가담한 공범이 있는지 철저히 조사 중이다. A씨는 현재까지 공범이 없다고 주장하고 있는 것으로 알려졌다. A씨는 경찰 조사에 상대적으로 협조적인 태도를 보였지만, 이를 불구속 수사와 향후 감형을 염두에 둔 전략으로 해석하는 시각도 있다.

하지만 전문가들은 A씨가 구속될 가능성이 충분하다고 전망한다. 조재광 프리머스 법률사무소 변호사는 "다른 범행을 감추기 위해 허위로 자수한 정황이 확인되면 구속될 수 있다"며 "사안의 중대성 역시 크기 때문에 구속 필요성이 충분하다"고 지적했다.

관련 기관 반응과 추가 수사 방향

A씨는 "시험을 준비해오신 수험생들과 관계자 여러분께 진심으로 죄송하다"며 사과했다. A씨는 "자신이 저지른 일을 숨기지 않고 수사기관에 사실대로 말씀드리겠다"며 "잘못에 대한 책임을 지겠다"고 덧붙였다. 그러나 개조된 계산기나 모니터 등 구체적인 장비 확보 경위에 대해서는 질문을 피했다.

A씨 측은 한국세무사회에 회원증을 반납했다고 밝혔으나, 세무사회는 이를 즉각 부인했다. 세무사회는 "A씨는 회원도 아닌데 회원증을 교부한 적이 없다"고 명확히 발표했다. 경찰청은 온라인에 유포된 스마트 기기 이용 시험 부정행위 관련 게시글 9건에 대해 시도경찰청 사이버수사대에서 직접 사실관계를 확인하고 있다.