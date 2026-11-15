세무사 시험 AI 부정행위 수법, 2027 수능 감독 부담 가중

세무사 시험 수석 합격자의 초소형 카메라와 AI 결합 부정행위 사건으로 2027학년도 수능의 시험 감독 강화 필요성이 대두되고 있다.

올해 세무사 시험 에서 수석으로 합격한 인물이 초소형 카메라 와 인공지능(AI) 기술을 결합한 부정행위를 자백하면서, 불과 8일 앞으로 다가온 2027학년도 대학수학능력시험(수능)의 관리 체계에 빨간불이 켜졌다. 교육 관련 당국과 시험 감독관들은 이미 고도화된 디지털 기기를 활용한 부정행위 수법에 대응할 수 있는 실질적인 방안에 대한 준비가 시급한 상황으로 판단하고 있다.

초소형 카메라와 AI 활용한 신종 부정행위 수법

최근 드러난 세무사 시험 부정행위 사례는 단순히 기밀 유출을 넘어, 첨단 기술을 적극 활용한 정교한 구조를 보여준다. 합격자는 시험장에서 초소형 카메라를 이용해 문제를 촬영하고, 이 정보를 AI를 통해 전송한 뒤 스마트폰으로 정답을 확인하는 방식으로 부정행위를 저질렀다. 그는 이 같은 방법을 사용했음을 시인했지만, 구체적인 기기의 종류나 전송 경로 등 기술적인 세부 사항은 공개하지 않았다.

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이러한 정황은 인공지능 관련 기술이 하루가 다르게 발전하는 현재 시점에서, 사람이 육안으로 부정행위를 적발하기가 얼마나 어려운지를 극명하게 드러낸다. 기존의 단순 감시 방식으로는 고도화된 전자기기를 이용한 부정행위를 차단하기 어렵다는 점이 명확해지면서, 시험 관리当局은 새로운 위협 요인에 대한 즉각적인 대응책을 마련해야 하는 과제에 직면했다.

교육부 입장 versus 교원단체의 현실적 우려

교육부 관계자는 수능 시험장과 세무사 시험의 운영 방식 및 규정 상 차이가 크다는 점을 강조하며, 현재 수능 시험장에서는 휴대전화를 끄고 수거하는 등의 절차를 통해 기밀 보호를 강화하고 있다고 설명했다. 이는 세무사 시험과 수능 시험이 서로 다른 보안 프로토콜을 적용받고 있음을 의미하며, 교육 당국은 기존의 규정이 여전히 유효하다는 입장을 고수하고 있다.

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그러나 현장의 교사들과 교원단체들은 이러한 당국의 설명에 대해 현실적인 어려움이 따른다고 반박한다. 한국교원단체총연합회 대변인인 장승혁氏は 예민한 수험생들로부터 제기되는 다양한 민원 때문에 교사들의 불안감이 매우 크다고 전했다. 그는 교사가 수험표와 수험생의 얼굴을 대조하기 위해 수험생을 조금만 주시해도 민원이 제기될 뿐만 아니라, 감독관이 시험장을 걷는 것조차 시험 진행을 방해한다는 불만까지 접수되고 있다고 덧붙였다.

전자기기 반입 금지와 전파탐지기 보급 검토

2027학년도 수능에서는 오는 19일 치러지는 시험장에서 휴대전화는 물론 스마트안경, 스마트워치 등 모든 전자기기의 반입이 엄격히 금지된다. 이는 초소형 카메라나 이어폰 등 신종 부정행위 도구들이 시험장에 유입되는 것을 원천적으로 차단하기 위한 조치이다. 그러나 기밀을 지키기 위한 이러한 물리적 금지 조치가 실제로 작동할 수 있는지 여부는 감독관들의 눈과 귀에 달려 있다.

문제는 내년부터 시험장에 전파탐지기를 보급하는 방안이 교육부에 의해 검토되고 있지만, 올해는 그러한 장비를 활용한 기술적 감시가 불가능하다는 점이다. 따라서 올해 수능에서는 감독 인력이 육안으로 확인하는 방식에만 의존할 수밖에 없는 실정이다. 교원단체들은 여러 시험실을 돌아다니며 감독해야 하는 감독관들에게 기술적 보조 장구가 없어 업무에 어려움이 있을 수 있다고 지적하며, 추가 인력 배치를 지속적으로 요구해 왔다.

감시 한계와 감독관 부담 가중 전망

세무사 시험에서 드러난 바와 같이, 귀속 등 신체 부위에 숨겨진 초소형 전자기기는 육안으로는 식별이 거의 불가능하다. 교육 당국이 그동안 스마트안경 착용에 대한 경고를 강조해 왔으나, 이번 사건을 통해 다른 형태의 전자기기 이용 가능성에 대한 경계심도 함께 높아졌다. 이는 감독관들이 단순히 눈으로 보는 것을 넘어, 보이지 않는 위협에 대한 예리한 판단력을 요구받게 됨을 의미한다.

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교사들은 만약 AI를 활용한 부정행위가 적발되지 않을 경우, 감독 소홀에 대한 책임을 추궁받을 수 있다는 점을 크게 우려하고 있다. 수험생들의 불신은 곧 교육 공정성에 대한 신뢰 하락으로 이어질 수 있으며, 이는 향후 수능 운영에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 교육 당국은 향후 전파탐지기의 본격적인 보급과 함께, 감독관들의 부담을 덜어줄 수 있는 기술적 지원 방안과 인력 지원 방안을 조속히 확정해야 할 것이다.