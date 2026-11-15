세무사 수석 합격자, AI·전자기기 부정행위 자수...공인회계사 시험서도 같은 오류

세무사시험 수석 합격자 한 모 씨가 서울경찰청에 자수하며 생성형 AI와 전자기기 사용을 인정했다. 공인회계사 시험서도 부정행위 의혹이 제기된 가운데 진상 규명과 법적 절차가 진행 중이다.

세무사시험 최종 수석 합격자 한 모 씨가 15일 유튜브를 통해 직접 얼굴을 내밀고 부정행위 를 자백하며 사죄했다. 그는 서울경찰청 에 자수서를 제출했으며, 세무사 1차와 2차 시험에서 생성형 AI 와 전자기기를 이용해 cheating을 했음을 공식 인정했다. 이와 함께 공인회계사 1차 시험에서도 동일한 방식으로 부정행위 가 이루어졌다고 밝혔다. 이에 따라 해당 자격시험의 공정성을 의심하는 시선이 커지고 있다.

생성형 AI 활용 부정행위 인정 및 자수 내용

한 모 씨는 15일 유튜브 채널 '이돈호 변호사'에 공개된 영상에서 마스크를 착용한 채 실명으로 등장해謝罪했다. 그는 "세무사시험에서 부정행위를 했다"며 많은 이들에게 피해를 입힌 점에 대해 진심으로 사과했다고 전했다. 특히 자신이 세무사 1차와 2차 시험 과정에서 전자기기와 생성형 AI를 활용했다는 사실을 구체적으로 명시했다. 그는 "제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아니다"라고 스스로를 성찰하며 결과를 무효화하는 쪽으로 입장을 정했다.

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이 사건은 4월 치러진 세무사 1차 시험에서 처음 빛을 보았다. 전체 160문항 중 단 한 문제만 오답 처리된 기록이 나타나면서 고득점의 특이점이 주목받기 시작했다. 이어 7월에 실시된 2차 시험에서는 800점 만점에 663점이라는 압도적인 점수를 받아 최종 수석 합격이라는 영예를 안았다. 그러나 이러한 이례적인 고득점은 곧장 AI를 활용한 스마트안경 등 전자기기 부정행위 의혹으로 이어졌으며, 검찰과 경찰의 조사가 본격화되었다.

공인회계사 시험 부정행위 및 동기 밝혀져

세무사시험뿐만 아니라 공인회계사 1차 시험에서도 부정행위가 자행되었음이 확인되면서 사건의 수위는 높아졌다. 한 씨는 "공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다"고 고백하며, 자격 취득을 위한 과정 전체가 불법적 수단으로 채워졌음을 시인했다. 이는 단일 시험의 오류를 넘어 전문직 자격 취득 시스템 자체에 대한 신뢰를 흔드는 심각한 사안으로 인식되고 있다.

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부정행위의 배경에는 엄청난 경제적 어려움과 부모님에 대한 죄책감이 자리 잡고 있었다. 한 씨는 "직장을 다니며 돈을 많이 모으지 못했고, 회사를 나와 자영업을 했지만 러시아 전쟁으로 운영비가 많이 올라가는 등 여러 가지로 잘 되지 않았다"고 털어놓았다. 그는 전문직 시험을 준비하며 부모님께 실망스러운 모습을 보이는 자신을 싫어했고, 다시 부모님의 자랑이 되고 싶다는 강한 열망이 불법 선택으로 이어졌다고 반성했다.

또한 30대 초중반의 나이로 공부를 시작한 수험생으로서의 막막함과 긴 수험 기간에 대한 공포감이 마음을 조급하게 만들었다고 설명했다. 그는 "30대 초중반에 공부를 시작하는 입장에서 너무 막막했고 수험 기간이 얼마나 길어질지에 대한 공포감이 마음을 초조하게 했다"며 당시 심리적 상태를 묘사했다. 이러한 개인적인 사정이 법률과 윤리를 위반하는 결과를 초래했다는 점에서 깊은 우려가 나오고 있다.

법적 절차 진행 및 피해자 사과 방향

한 모 씨는 서울경찰청에 자수서를 제출한 상태이며, 부정행위에 사용한 기기 관련 자료도 증거물로 제출할 계획이다. 그는 지난 4월과 7월 시험에서 기록한 점수와 사용된 전자기기 등의 모든 세부 사항을 자수서에 명시한 것으로 알려졌다. 경찰은 제출된 자료와 증거물을 바탕으로 부정행위 사실 관계를 철저히 입증할 예정이다.

한 모 씨는 특히 차석 합격자에게 큰 미안함을 호소하며 사과했다. 그는 "10월 28일 오전 9시 수석 합격이 발표된 순간 기쁨도 있었지만, 그 순간 2등인 사람은 정말 열심히 했을 것이라는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "차석 합격하신 분의 기쁨을 빼앗은 것 같아 어떻게 사죄드려야 할지 모르겠다. 말로 표현할 수 없는 기쁨을 빼앗은 것 같아 정말 죄송하다"고 깊은 뉘우침을 표현했다.

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또한 부정행위 의혹이 처음 제기되었을 당시 강하게 부인했던 점에 대해서도 사과했다. 한 씨는 "대중에게 질타를 받아보는 게 처음이었는데 당황한 와중에 기자에게 전화가 왔다"며 "그 당시에는 숨겨야 한다는 생각이 들어서 그런 일은 없다는 식으로 말했다"고 해명했다. 그는 대중의 신뢰를 저버린 것에 대해 진심으로 후회한다고 덧붙였다. 이제 법적 판단과 자격 박탈 절차가 이어지며, 향후 관련 제재 방안이 주목된다.