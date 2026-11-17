세무사시험 수석 합격 부정행위와 연계된 텔레그램 초소형 카메라 판매 채널 분석. 가상자산 결제와 불법 유통 구조, 전문가의 규제 대안을 살펴봅니다.

세무사시험 수석 합격자 부정행위 사건으로 사회적 파장을 일으킨 가운데, 텔레그램 을 통한 초소형 카메라 불법 판매 및 유통 실태가 확인됐다. 15일 세무사시험 에서 수석 합격한 한아무개 씨가 생성형 인공지능과 초소형 카메라를 활용한 부정행위를 자백한 직후, 관련 거래 행위가 적나라하게 드러났다.

주요 판매자들은 구매자에게 시험용 기기가 필요하냐고 묻는 문구에 대해, 중국에서 다수 사용 중이며 적발 위험이 낮다고 안심시키는 등 구체적인 판매 활동을 전개했다. 이는 단순한 장비 유통을 넘어 조직적인 부정행위 공모 가능성을 시사하는 대목이다.

Also read EU 5개국, 르완다에 ‘이민자 추방 거점’ 설립 발표 - BBC News 코리아

텔레그램 채널 초소형 카메라 판매 구조

주요 판매 채널의 구독자 수는 1만 명에서 2만 3000 명에 달하는 것으로 파악된다. 이들 채널에는 인공지능 안경, 손목시계, 재떨이, 샴푸통 등 일상용품을 개조한 위장형 촬영 장비가 판매된다. 특정 업자는 상자, 스피커, 남성용 로션 등을 개조한 초소형 카메라를 홍보하며 구매를 유도했다.

거래 과정은 철저하게 익명성을 유지하는 방식으로 진행된다. 제품 가격은 가상자산 테더(USDT) 기준 320개이며, 한국 직배송이 가능함에도 결제는 USDT로만 제한된다. 일부 판매자는 직접 영상을 통해 제품의 외관과 내부 장치를 보여주고 촬영 기능을 상세히 설명하는 방식을 취했다.

Advertisement

시험 부정행위 유도 및 법적 공백

일부 판매자들은 구매 의도가 시험 부정행위임을 확인하는 즉시, 답안을 전달받는 방식의 장비를 추천했다. 핀홀 카메라를 전문으로 취급하는 한 업자는 스마트안경과 초소형 이어폰을 권유하며, 외부에서 휴대폰으로 지휘하면 착용한 기기로 답안이 실시간 전달된다고 설명했다.

한 판매 업자는 자신들이 한국 세무사시험 수석 합격자를 만들어냈다고 주장하며 관심을 끌기도 했다. 이 업체는 한국 학생들의 문의가 폭주하고 있다며 홍보성 메시지를 게시했지만, 실제 한아무개씨에게 장비를 공급했는지 여부는 아직 확인되지 않았다.

현재 현행법상 전파인증을 통과한 기기라면 합법적으로 유통될 수 있어, 기기 매매 자체를 원천 차단할 법적 근거가 부족하다. 위장형 장비는 제조사를 특정하기 어렵고, 대부분 가상자산 거래로 이루어져 단속이 실질적으로 어려운 상황이다.

전문가의 검증 기반 규제 방안 제시

법조계와 학계에서는 단순 판매 금지의 한계를 지적하며 새로운 규제 방향을 제안한다. 이미 합법적인 용도로 쓰이는 기기를 일괄 금지하는 것은 비현실적이라는 것이다. 전문가들은 통신 기능이 결합된 촬영 기기에 대한 보안성 및 안전성 검증을 강화해야 한다고 주장한다.

Advertisement

가천대학교 법학과 최경진 교수는 검증된 제품만 정상 유통되도록 하는 것이 현실적인 대안이라고 밝혔다. 이는 불법 촬영과 부정행위를 차단하면서도 정당한 기술 사용은 보장하는 균형 잡힌 규제 체계로의 전환을 의미한다.