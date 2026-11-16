세무사 합격자 한모씨 AI 부정행위 시인, 정부 전수조사 및 강력 대응 방침

세무사 시험 수석 합격자 한모씨가 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 시인하자 청와대가 국가자격시험 전반에 대한 전수조사에 나섰다. 교육부와 한국산업인력공단도 스마트 안경 판별 인력 배치 및 예산 확충 등 강력한 감독 조치를 취하고 있다.

제63회 세무사 자격시험 수석 합격자 한모씨가 전자기기와 생성형 AI를 활용해 시험 부정행위를 저질렀다고 공식적으로 인정했다. 15일 변호사 유튜브 채널에 출연한 한씨는 4월과 7월 치러진 세무사 1차와 2차 시험에서 이를 범했다고 시인하며 공인회계사 1차 시험에서도 동일한 방식을 사용했다고 밝혔다.

초소형 카메라와 AI 결합 부정행위 방식

한씨는 사과의 글에서 퇴사 후 자영업이 잘되지 않아 부모님께 실망을 드리고 싶지 않았고, 30대 초중반에 수험생활을 시작하며 긴 수험 기간에 대한 공포와 초조함 때문에 잘못된 선택을 했다고 밝혔다. 그는 지난 4월 치러진 세무사 1차 시험에서 400점 만점 중 160문제 중 단 한 문제만 틀린 397.5점이라는 높은 점수를 받았다고 언급했다.

Also read 감독 코앞 부정행위도 눈치 못채 … 국가시험 관리 '구멍'

이 사건은 초기에 AI 스마트안경을 이용한 의혹으로 주목받았으나, 한씨가 실제로는 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 연동하여 부정행위를 했다고 진술하면서 우려가 커졌다. 일반 안경테와 외관상 구별이 어려울 뿐만 아니라, 시험 감독을 피해 기기를 활용했다는 점에서 시험 제도에 대한 새로운 위협으로 인식되고 있다.

스마트 안경 기술과 작동 원리 분석

스마트 안경은 일반 안경테에 초소형 카메라, 마이크, 스피커 등을 탑재하고 인공지능 서비스를 연결한 웨어러블 기기다. 최근에는 렌즈에 디스플레이를 결합한 제품이 등장하여, 착용자가 스마트폰을 꺼내지 않고도 시야 안에서 문자와 이미지 형태의 정보를 확인할 수 있게 되었다.

Advertisement

특히 오른쪽 렌즈에 600×600픽셀 해상도의 디스플레이를 내장한 제품도 있어, 착용자만 내용을 확인할 수 있도록 설계되었다. 착용자가 시험 문제를 바라보면 안경 내장 카메라가 문제를 이미지로 촬영해 스마트폰이나 AI 서비스로 전송하면, AI는 인식된 글자에서 문제를 분석하고 답변을 생성한다.

생성된 답변은 기기의 디스플레이에 문자로 표시되거나 내장 스피커를 통해 음성으로 전달될 수 있다. 다만 모든 스마트 안경이 렌즈 화면을 통해 답을 확인할 수 있는 것은 아니며, 일부 제품은 별도 화면 없이 카메라와 스피커만 탑재되기도 한다.

청와대 전수조사 및 교육부 감독 강화

한씨의 부정행위 시인 후 청와대는 15일 국가자격시험 전반에서 발생한 AI 활용 부정행위 의심 사례를 전수조사하겠다고 밝혔다. 임광현 대통령 비서실장은 이번 사안을 엄중하게 보고 있으며, 정책실장 주재로 대응책을 논의하는 회의를 열겠다고 설명했다.

이에 앞서 교육당국은 기존의 전자기기 반입 금지 조치만으로는 새로운 부정행위를 막기 어렵다고 판단하고, AI 스마트 안경 대응을 위한 별도 감독 체계를 가동하기로 했다. 올해 전국 1312개 수능 시험장에는 스마트 안경 판별 전담 인력을 1명씩 배치한다.

시험 감독관이 의심스러운 안경을 발견하면 전담 인력에게 추가 확인을 요청하며, 현장에서 판단이 어려운 경우에는 시도교육청과 교육부, 한국교육과정평가원 상황실에 확인을 요청하는 방식으로 운영된다. 교육부는 스마트 안경 사용 적발 시 시험 무효와 다음 해 수능 응시 자격 정지 조치를 취할 방침이다.

한국산업인력공단 예산 확대 및 적발 사례

국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김위상 의원실은 한국산업인력공단의 자격검정사업 예산을 65억7300만원 늘리는 방안을 마련했다고 밝혔다. 이는 소방설비기사, 정보처리기사, 전기산업기사, 가스기능사 등 국가기술자격시험에서 관련 부정행위가 적발된 데 따른 조치다.

Advertisement

한국산업인력공단이 10월 국회에 제출한 자료에 따르면, 올해 공단이 주관한 국가자격시험에서 스마트 안경 부정행위는 모두 5건이 적발되었다. 여기에 지난 25일 치러진 가스기사 실기시험에서 1건이 추가되면서 올해 누적 적발 건수는 6건으로 늘었다.

5월 10일과 31일 시험에서 적발된 두 사람은 해당 시험이 무효 처리되었고, 4년간 토익 응시 자격이 제한되었다. 또한 지난 10월 서울시립대와 연세대 논술시험에서는 수험생이 신분 확인 시 일반 안경을 착용했다가 시험 시작 후 스마트 안경으로 바꿔 쓴 사실이 적발되기도 했다.

해외 사례 및 학생 대상 징계 현황

스마트 안경 부정행위는 중·고등학교 내신 시험에서도 발견되었다. 교육부가 9일 전국 5679개 중·고등학교를 대상으로 전수조사한 결과, 2026년 한 해 동안 스마트 안경을 이용한 내신 부정행위는 모두 4건으로 확인되었다. 해당 학생들은 관련 과목에서 0점 처리되었으며, 3명에게는 특별교육, 사회봉사, 출석정지 등의 추가 징계가 내려졌다.

해외에서도 유사한 사례가 보고되었다. 일본에서는 2024년 2월 와세다대 입학시험에 응시한 18세 수험생이 스마트 안경으로 화학 문제지를 촬영해 지인들에게 전송하고 답을 요청한 혐의로 적발된 바 있다.

현행 법률에 따라 중대한 부정행위자는 해당 시험이 무효 처리되고, 수능은 다음 해 응시 자격이 1년간 정지되며, 국가기술자격시험은 3년간 시험 응시 자격이 제한된다. 시험 문제를 몰래 촬영해 AI로 답을 얻거나 전송하는 행위는 위계에 의한 공무집행방해죄 또는 업무방해죄로 처벌될 수 있다.