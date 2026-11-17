세무사 자격시험 수석 합격자의 AI 안경 부정행위 사실이 드러나 수험생 불안이 고조되고 있다. 정부는 수능 대응 팀을 구성하고 전파 차단 등 강도 높은 감독 강화에 나섰다.

올해 세무사 자격시험에서 수석으로 합격한 한 모씨로부터 들려온 자백이 대학수학능력시험을 앞둔 수험생들의 극심한 불안을 자극하고 있다.

이 사건은 감독관 두 명이 시달하는 시험실의 앞자리에서도人工智能(AI) 안경을 이용한 부정행위가 적발되지 않았다는 사실에 초점이 맞춰져 있다.

Also read 승조원 '0명'… HD현대, 600t급 자율수상함 띄웠다

한국산업인력공단에 따르면 한씨의 경우 1차 시험 때 교단 기준으로 둘째 줄 중앙, 2차 시험 때 첫째 줄 중앙에 앉아 있었다.

이처럼 통제된 환경에서도 기술이 기존 감독 체계를 뚫을 수 있음을 보여준 사례는 수능을 앞둔 시점에서 큰 경각심을 불러일으키고 있다.

정부의 긴급 대응과 전파 차단 방안

정부는 오는 19일 실시되는 수능을 앞두고 기술 기반 부정행위를 막기 위한 범정부적인 긴급 대응에 나섰다.

한성숙 국무총리는 16일 관계부처 회의를 소집하여 수능 범정부 긴급 대응팀을 구성하고 즉각적인 조치 명령을 내렸다.

정부의 핵심 지침은 모든 스마트기기를 시험장 반입 전에 반납하도록 하고, 시험 중 소지 여부를 철저히 점검하는 것이다.

Advertisement

특히 수능 시간 동안 시험장 내 공공 와이파이를 완전히 차단하는 방안이 관계기관과 적극 검토되고 있다.

또한 시험 종료 이후에도 이상 징후를 꾸준히 확인하며, 부정행위가 드러날 경우 시험 무효, 응시자격 제한, 수사 의뢰 등의 강력한 제재를 가할 방침이다.

신고센터를 통해 제보를 접수하고 경찰 등 관계기관과 협력하여 의심 사례를 조사가 진행될 예정이다.

기술적 한계와 전문가의 우려

전문가들은 단순한 기물 반입 차단을 넘어, AI가 시험 문제를 읽고 답을 제공하는 시대에 기존 감독 체계의 한계를 지적했다.

이재성 중앙대 AI학과 교수는 BBC와의 인터뷰에서 고사실 내에서 무선신호 발생 범위를 좁히기 위해 지향성 안테나와 이동형 수신기를 들고 다니며 검색해야 한다고 밝혔다.

이 교수는 이러한 물리적 검색이 수험생들의 예민한 시험 집중도를 해칠 수 있으며, 신호 포착 후 실제 몸수색을强制执行하기에는 현실적 어려움이 크다고 우려했다.

신호를 잡아냈다고 해서 반드시 부정행위 기기가 발견되는 것은 아니며, 수험생이 수색을 거부하거나 빈 수확을 할 경우에도 대비해야 한다는 것이다.

홍준호 성신여대 융합보안공학과 교수는 전파 방해 기술인 재밍(jamming)이 시험장 주변의 정상적인 통신, 특히 긴급전화나 안전 관련 통신에 장애를 일으킬 가능성이 크다고 지적했다.

홍 교수는 국내 전파법상 규제 문제도 존재하며, 일반 시험장에 일률적으로 도입하기에는 현실적인 난관이 많다고 설명했다.

다양한 대안과 균형 잡힌 접근 필요성

정부와 전문가들은 사전 검사, 통신 제한, 사후 점검이라는 세 가지 축으로 대응 방안을 나누어 검토하고 있다.

Advertisement

기술적 수단으로는 전파탐지기, 금속탐지기 활용, 재밍 기술 도입, 시험지 특수 무늬 삽입, 조명 조절 등이 거론되고 있다.

중국 후난성 교육고시원은 스마트 검색대와 인적 검사를 결합한 이중 검색을 실시하고, 시험 중 AI가 영상에서 이상 행동을 감지해 감독 인력에게 경고하는 방식을 운영한다.

하지만 중국처럼 국가 주도의 강력한 행정체계 하에서 시행된 사례를 국내에 그대로 적용하기는 어렵다는 분석이다.

윤석빈 서강대 AI·SW대학원 특임교수는 보안 분야에서 AI 공격에 AI로 대응하는 것처럼, 시험 감독에서도 AI를 활용해 육안 감시의 한계를 보완해야 한다고 제안했다.

윤 교수는 AI 활용 능력 향상과 함께 윤리와 사회적 책임 교육이 병행되어야 하며, AI 결과에 대한 책임 소재에 대한 사회적 논의가 필요하다고 강조했다.

실제 효과와 공정성 확보를 위한 과제

홍준호 교수는 수능이 임박한 현재 상황에서는 새로운 장비를 급히 도입하기보다 기존 감독 절차가 제대로 작동하도록 하는 것이 더 중요하다고 역설했다.

장비의 성능뿐만 아니라 탐지 절차의 표준화, 감독관의 숙련도 향상, 의심 기기 확인 절차 마련이 함께 이루어져야 실효성을 높일 수 있다는 것이다.

또한 일반 안경이나 의료보조기기를 사용하는 수험생이 불필요하게 의심을 받지 않도록 객관적인 확인 기준과 절차를 마련할 필요가 있다.

공정성을 확보하면서도 정상적인 시험 진행에 지장을 주지 않는 균형 잡힌 대응이 시급하다는 주장이다.

한국산업인력공단이 시행하는 국가자격시험 올해 AI 안경 적발 사례는 6건이며, 지난달 연세대와 서울시립대 수리논술 고사장에서도 스마트안경 착용 수험생이 적발되었다.

교육부 조사에 따르면 중·고등학교 내신평가에서도 AI 안경 관련 부정행위 4건이 발생한 것으로 확인되어 전방위적인 대응이 필요한 상황이다.