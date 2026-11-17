63회 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 사건으로 신뢰 추락. 전국 대학 총학생회포럼이 실효성 있는 부정방지 조치와 교육부 책임 추궁을 요구했다.

63회 세무사 시험 에서 수석으로 합격한 한 모씨가 초소형 카메라와 생성형 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 사실이 확정되면서 시험 제도에 대한 전사회적 불신이 확산되고 있다. 해당 수험생은 지난 17일 서울 마포구에 위치한 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하여 부정행위를 자백했다.

전국 대학 총학 포럼, 공정한 응시 환경 요구

이와 관련 한국대학총학생회공동포럼(총학생회 포럼)은 17일 '정말, 노력은 배신하지 않는가'라는 제목의 공동 성명을 발표하며 즉각적인 실효성 있는 조치 시행을 촉구했다. 건국대학교, 고려대학교, 서강대학교, 서울대학교, 서울시립대학교, 연세대학교 등 9개 일반 대학 총학생회는 물론 한국과학기술원(KAIST) 학부와 포항공대를 비롯한 6개 과학기술 특성화 대학 총학생회가 이 성명에 함께 이름을 올렸다.

Also read 승조원 '0명'… HD현대, 600t급 자율수상함 띄웠다

부정 행위, 사회적 신뢰와 전문직 윤리 파괴

총학생회 포럼은 성명을 통해 지난 10월 서울시립대와 연세대 수시 논술고사에서 스마트안경을 착용한 수험생이 잇따라 적발된 사례와 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 자백을 거론하며 강력한 우려를 표명했다. 이들은 부정이 정직하게 얻은 성적과 성취를 의심하게 만든다고 지적하며, 부정하게 취득한 전문 자격으로 업무를 수행할 경우 이를 믿고 의뢰하는 사람들에게까지 심각한 피해가波及된다고 경고했다.

특히 이들은 "부정의 폐해는 단 한 번의 시험에 그치지 않고, 노력과 결과를 믿지 못하는 사회적 분위기를 조성한다"고 강조하며 부정행위가 초래하는 파장이 시험 장소를 넘어 사회 전반으로 확산되고 있음을 지적했다. 이는 단순한 시험 규칙 위반을 넘어 전문직 윤리와 사회적 신뢰 체계 그 자체를 무너뜨리는 중대한 사안임을 강조한 것이다.

Advertisement

교육부 최교진 장관, AI 탐지 무능력 비판

총학생회 포럼은 제도 개선의 주체이자 책임자인 교육당국과 관련 기관의 책임을 직접적으로 질타했다. 그들은 기술이 눈부시게 발전하는 반면 제도와 규범은 이를 따라가지 못하는 '문화 지체'가 존재하며, 이러한 책임은 제도 속에서 권한을 가진 자들에게 있다고 규정했다.

이들은 전날 열린 국회 교육위원회 현안질의에서 최교진 교육부 장관의 발언을 구체적으로 비판했다. 국민의힘 박정훈 의원이 '인공지능 활용 부정행위를 잡아낼 수 있느냐'고 묻자, 최 교관은 "제 나이가 있어서…개인은 그것을 하기가 어렵겠다"라고 답변하며 무능력을 드러냈다는 것이다. 총학생회 포럼은 이러한 태도가 시험 주관 기관의 의혹 규명과 신뢰 회복 의지를 의심스럽게 만든다고 판단했다.

총학, 시험 부정방지 체계 점검 및 엄정 처분 요구

총학생회 포럼은 신뢰를 회복하기 위해 세 가지 구체적인 요구 사항을 제시했다. 첫째로 수능과 대학별 고사, 학내 시험부터 국가고사, 자격시험, 채용시험에 이르기까지 전 범위에서 부정행위 방지 체계를 철저히 점검해야 한다. 둘째로 과거 시험을 포함한 모든 의혹은 객관적인 증거에 따라 조사해야 하며, 확인된 부정 사례에는 엄정한 책임을 묻도록 해야 한다.

마지막으로 각 시험의 특성에 맞는 보안 및 제재 기준을 마련하고, 검증된 탐지 수단과 현장 지원 체계를 갖추어야 한다고 촉구했다. 이는 인공지능 등 신기술을 활용한 부정행위가 상존하는 현시점에서, 기존 시험 제도의 한계를 넘어선 시스템적 보완이 필요함을 명시적으로 요구한 것이다.