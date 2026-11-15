세무사 시험 수석 합격자 AI 부정행위 자수, 금융당국 감독 체계 도마위

제63회 세무사 시험 수석 합격자가 AI와 전자기기를 이용한 부정행위를 자수하면서 금융당국의 시험 감독 체계에 대한 우려와 개선 필요성이 제기되고 있다.

경찰이 15일 제63회 세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위 를 저지른 수석 합격자 A씨의 자수서를 접수하고 본격적인 수사에 착수했다. 이 사건은 AI 기술의 발전이 공인자격 시험의 공정성을 위협할 수 있다는 점을 드러내며, 관련 기관들의 시험 감독 체계에 대한 근본적인 재검토를 요구하는 계기가 되고 있다.

수석 합격자 A씨의 AI 부정행위 자수 및 고백

올해 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 15일 변호사의 유튜브 채널에 출연하여 세무사 1차 및 2차 시험 모두에서 초소형 카메라, 스마트폰, 생성형 AI 등 전자기기를 활용해 부정행위를 저질렀다고 고백했다. A씨는 자신이 한 행위를 모두 자수서에 명시하여 서울경찰청에 제출했다고 밝히며, 이 과정에서 사용한 구체적인 수법과 도구들을 증언했다. 이는 예외적으로 높았던 득점이 단순히 실력 때문이 아니라 첨단 기술을 통한 부정적인 방법으로 얻어졌음을 시사한다.

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앞서 A씨는 올해 4월과 7월 각각 치러진 세무사 1차와 2차 시험에서 수석으로 합격했으나, 이례적인 고득점으로 인해 AI를 이용한 부정행위 의혹을 꾸준히 받아왔다. 특히 A씨가 이후 치러진 공인회계사 1차 시험에는 불합격하였으나, 금융감독원이 현장監督 과정에서 해당 부정행위를 적발하지 못했다는 사실이 드러났다. 이로 인해 A씨가 공인회계사 시험에서도 동일한 AI 수법을 사용했을 가능성이 제기되며, 시험 감독의 사각지대가 존재할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

금융당국의 시험 감독 현황 및 대응 방향

금융감독원은 이날 보도참고 자료를 통해 공인회계사 시험에서 전자기기 소지를 금지하고 있다고 명시했다. 금감원은 올해 2차 시험부터는 AI 안경 등 관련 장비에 대한 감독관 교육을 강화했고, 수험생들의 안경에 대한 전수 실물 검사를 실시했다고 밝혔다. 이는 기존에 존재하던 취약점을 보완하기 위해 도입된 조치로 볼 수 있으나, 수석 합격자의 자수로 인해 이러한 조치가 첨단 기술에 완전히 대응하지 못했음을 자인하는 결과가 되었다.

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금감원은 앞으로 전문가 의견 수렴과 관계기관과의 공조를 통해 계속 진화하는 첨단기기를 활용한 부정행위에 대한 대응 방안을 적극 마련하고 이행해 나갈 계획이다. 아울러 부정행위와 관련한 제반 규정 및 시험 감독 절차를 정비하고 강화하는 방안도 함께 검토하겠다고 발표했다. 이는 현장 감독이 금감원 직원뿐만 아니라 교사 등 위촉된 외부 감독관이 투입되는 방식으로 운영되는 현재의 한계를 극복하기 위한 후속 조치로 해석된다.

수험생들의 우려와 법적 제재 및 향후 전망

A씨의 자수로 인해 공인회계사 시험을 준비하던 수험생들 사이에서는 정직하게 준비한 노력이 부정당하는 듯한 허탈감이 expressed되고 있다. 한 준비생은 과거에도 유사한 부정행위가 있었는지, 그리고 앞으로 감독관들이 이러한 첨단 기기를 모두 적발해 낼 수 있을지에 대해 강한 의문을 제기했다. 이는 시험의 공정성에 대한 사회적 신뢰도가 크게 손상되었음을 보여주며, 감독 체계의 실효성에 대한 지속적인 비판을 유발할 것으로 예상된다.

공인회계사법 제5조의2에 따르면, 부정행위가 적발될 경우 시험 정지 또는 합격 취소 등의 처분이 내려지며, 처분일로부터 5년간 시험 응시가 금지된다. 이러한 강력한 제재 조치는 부정행위를 억제하기 위한 중요 수단이지만, A씨의 사례처럼 첨단 기술을 통한 교묘한 부정행위가 적발되지 않고 합격하는 사례가 발생한다면 제재의 실효성은 논란의 대상이 될 수 있다. 이에 따라 세무사 시험 수석 합격자에 대한 경찰 수사가 어떻게 진행될지, 그리고 공인회계사 시험에서의 부정행위 여부도 함께 조사될 가능성이 높다.

제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨의 자수는 단순히 한 개인의 범죄를 넘어, 생성형 AI 시대에 시험 감독 시스템이 어떻게 진화해야 하는지를 되돌아보게 하는 중요한 사건이다. 금당국과 경찰, 그리고 관련 시험 주관 기관들은 이번 사건을 계기로 감독 인력의 전문성을 강화하고, 기술적인 대응 장비를 지속적으로 업그레이드해야 할 압력을 받게 되었다. 향후 수사의 결과에 따라 자격증 시험의 공정성 회복을 위한 구체적인 정책 변화가 모색될 전망이다.