세무사 시험 수석 합격자 A씨가 파이썬으로 제작한 프로그램을 이용해 AI와 카메라, 개조된 계산기로 부정행위를 저지른 정황이 드러났다. 기기와 코딩 기술이 결합된 이번 사건은 시험 제도의 허점을 드러냈다는 논란을 낳고 있다.

올해 세무사 시험 수석 합격자 A씨가 고도의 기술력을 동원해 시험 부정행위를 저질렀던 것으로 확인되었다. A씨는 지난해 12월부터 올해 2월까지 전용 기기를 제작하고 프로그램을 코딩했으며, 지난 3월 회계사 시험 에서 처음 해당 수법을 실행한 뒤 세무사 시험 에서 이를 적용해 합격했다. 경찰은 A씨가 프로그래밍 언어인 파이썬 을 이용해 전용 프로그램을 제작하고, AI를 활용한 정교한 감시망을 구축한 정황을 포착했다.

파이썬과 AI 결합한 고도화된 부정행위 수법

A씨는 시험장 내 계산기 반입을 허용하는 제도를 악용하여 계산기를 무선 키보드처럼 개조했다. 버튼 하나만으로 단축 명령어를 입력할 수 있도록 설계한 이 장치는 문제 해결을 위한 핵심 입력 장치로 작용했다. A씨는 시험 문제를 초소형 카메라가 부착된 수정테이프로 촬영한 뒤, 계산기에 연결된 장치를 통해 명령어를 전송했다. 이때 휴대전화를 매개로 하여 문제를 집으로 전송했으며, 가설치된 노트북에서 구동되는 AI가 문제를 풀어 답안을 생성했다.

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구동 과정은 세심한 단계로 구성되었다. A씨가 찍어 올린 시험 사진은 휴대전화를 거쳐 자택 노트북으로 전송되었고, 설치된 AI가 이를 분석하여 답안을 다시 전송하는 구조였다. 생성된 답안은 A씨가 별도로 소지한 초소형 모니터를 통해 확인되었으며, 최종적으로 개조된 계산기를 통해 정답을 제출하는 방식으로 진행되었다. 이 같은 기술적 배경은 A씨가 로봇고등학교를 졸업하고 대학교에서 기계공학을 전공하며 습득한 전문 지식이 토대가 되었다는 점에서 특이점이 있다. 이러한 전문 지식을 바탕으로 A씨는 단순한 외부 도움 요청을 넘어, 전공지식을 동원한 자체 제작 시스템을 완성해 나갔다.

회계사 시험서 오작동과 세무사 시험 수석 합격의 연결고리

A씨의 부정행위 시도는 지난 3월 공인회계사(CPA) 시험에서 처음 시도되었다. A씨는 1교시인 경영학과 경제원론에서 만점을 기록하는 등 높은 점수를 확보했으나, 2교시 기업법과 세법에서 한 문제를 오답 처리했다. 가장 문제가 된 것은 3교시 회계학 시험 중 발생했다. 시험 도중 부정행위용 기기에 이상 징후가 포착되었고, A씨는 이를 위경련으로 변명하며 시험을 포기하고 퇴장했다. 당시 기기 오류로 인해 범행이 완전하게 성공하지는 못했으나, 적발되지 않았다는 점은 A씨에게 또 다른 기회를 제공했다.

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A씨는 회계사 시험에서 발생한 기기 오작동의 요인을 철저히 분석하고 보완하여 세무사 시험에 임했다. 지난해 12월부터 2개월여 동안 장비 개조와 프로그램 코딩을 완료한 A씨는, 회계사 시험 당시와 같은 오작동이 재발하지 않도록 시스템을 정교화했다. 그 결과, 올해 세무사 시험에서 A씨는 전 과목에 걸쳐 완벽한 부정행위를 수행하며 수석으로 합격하는 기염을 토했다. 업계 관계자들은 만약 회계사 시험 단계에서 부정행위가 적발되거나 실패했다면, 세무사 시험 수석 합격은 불가능했을 것이라고 지적하며, 회계사 시험이 세무사 시험 합격의 발판이 되었다고 분석했다.

감독 기관의 대응과 향후 진상조사 방향

사건이 드러나면서 시험 주관 기관 간의 대응 차이가 논란의 중심에 섰다. 세무사 시험을 주관한 한국산업인력공단은 A씨의 부정행위에 대해 즉각 사과하고 경찰 고발 등 엄정한 조치를 취했다. 반면, A씨가 처음 부정행위를 시도한 회계사 시험의 주관 기관인 금융감독원(금감원)은 소극적인 태도로 비판받고 있다. 관련 업계에서는 금감원이 실제 부정행위가 있었음에도 불구하고为何 적발하지 못했는지에 대한 엄격한 진상조사와 사과, 고발이 필요하다고 촉구했다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 A씨를 약 13시간 동안 심층 조사하며 범행 수법과 기술적 배경을 입证했다. 금감원 관계자는 서울경찰청의 수사 진행 중이라 구체적인 답변이 어렵다고 전했지만, 재발 방지를 위한 대응 방안 마련에 노력하고 있다고 밝혔다. 또한 금감원은 A씨의 부정행위 여부 등을 전반적으로 살펴보고 있다고 추가로 언급했다. 이번 사건은 단순한 시험 부정뿐만 아니라, 전문 지식을 악용한 정교한 기술犯罪이라는 점에서 사회적 경각심을 일깨우고 있다.