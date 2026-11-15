세무사 시험 수석 한아무개 부정행위 자수, 공단 관리 허점 드러나

세무사 자격시험 수석 합격자 한아무개가 AI와 초소형 기기를 활용한 부정행위를 자수했다. 한국산업인물공단 관행으로 인해 적발이 지연되며 수험생들의 불신이 커지고 있다.

제63회 세무사 자격시험에서 수석으로 합격한 한아무개 씨가 15일 법률대리인 이돈호 변호사 의 유튜브 채널을 통해 자신이 부정행위를 저질렀음을 직접 시인했다.

이로 인해 국가 자격증 시험의 공정성에 대한 우려가 다시 한번 거세게 일고 있으며, 시험을 위탁 관리해 온 한국산업인물공단(이하 공단)의 시험 운영 시스템에 심각한 허점이 존재했음이 드러났다.

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초소형 카메라와 AI 활용 수법 공개

한씨가 공개한 부정행위 방법은 전문적인 해킹 기술이 아닌, 누구나 쉽게 접근 가능한 상용 전자제품을 조합한 단순한 수준으로 나타났다.

시험장 내에서 초소형 카메라로 문제를 촬영한 후, 스마트폰 내 생성형 인공지능 앱으로 정답을 도출하고, 이를 쌀알 크기의 무선 이어폰을 통해 귀로 전송받는 방식이었다.

실제 온라인 쇼핑몰에서는 문제 문자 인식에 특화된 초소형 카메라와 무선 이어폰이 포함된 장치가 10만 원에서 50만 원 선에서 쉽게 구매 가능했다.

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한국경제신문이 생성형 인공지능 제미나이에 카메라로 비추면 문제를 풀어주는 앱 개발을 요청한 결과, 1분도 채 걸리지 않아 앱을 제작할 수 있었으며 정답과 풀이 과정을 상세히 설명했다.

공단 관리 미비와 시험장 환경 문제

한씨의 부정행위 과정은 시험장 내에서도 노출될 여지가 충분함에도 불구하고 공단은 이를 전혀 파악하지 못해 속수무책인 상황이었다.

1차 시험인 4월 당시 한씨는 교단 기준 둘째 줄 가운데 좌석에 앉았고, 2차 시험인 7월에는 교단 바로 앞인 첫째 줄 가운데에 앉으며 부정행위를 진행했다.

공단 관계자는 수험표에 반입금지 물품 안내가 있었지만, 현장에서는 전원을 끄고 가방에 넣도록만 안내할 뿐 일괄 수거나 별도 제출을 요구하지 않는다고 해명했다.

스마트폰 분실이나 도난을 방지하기 위한 명목이었으나, 실제로 한씨가 사용했던 스마트폰은 수거되지 않은 채 시험이 진행되어 적발이 늦어졌다.

누적 적발 사례와 수험생群体的 불안감

이번 사건이 처음은 아니며, 공단이 위탁한 여러 자격증 시험에서 이미 유사한 수법의 부정행위가 적발된 바 있다.

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올해 1월부터 10월까지 소방설비기사, 정보처리기사, 전기산업기사, 가스기능사 등 5개 시험에서 'AI 안경'을 이용한 부정행위가 적발되었으며, 스마트폰 사용 부정행위도 4건 확인되었다.

하지만 한씨의 사례는 포함되지 않은 수치로, 한씨가 온라인 커뮤니티 등에 고득점 사실을 자랑하듯 공개한 이후 수험생들 사이에서 논란이 비로소 불거졌다.

서울 소재 대학 수험생이 모인 익명 커뮤니티에는 상위권이 AI를 이용하면 티가 나지 않을 것 같다는 우려와 함께, 자신의 노력이 헛된 것으로 느껴진다는 허탈감이 쏟아져 나왔다.

정부 대응과 전문가의 개선 제안

정부는 한씨의 세무사 시험 합격을 즉각 취소할 방침이며, 국세청 산하 세무사자격심의위원회가 16일 열려 합격증 효력 정지 처리를 신속하게 진행할 예정이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 한씨의 자수서를 접수하고 사건을 배당하여 신속하고 엄정한 수사를 진행할 것임을 밝혔다.

전문가들은 초소형 기기 및 AI 사용 부정행위를 명확히 규정하고, 감독관의 면책권을 부여하며 시험장 전파 차단 등을 강화해야 한다고 제안했다.

경기연구원 이승환 실장은 육안 식별이 어려운 기기를 차단하기 위해 전파 차단이 필요하며, AI 개입이 어려운 구술시험 등 평가 방식의 전환도 장기적 대책으로 제시했다.