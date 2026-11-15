세무사 시험 수석 합격자 A씨, AI 부정행위 자수…합격 효력 정지 추진

제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨가 초소형 카메라와 생성형 AI를 활용해 부정행위를 한 사실을 경찰에 자수했다. 재경부는 A씨의 합격 효력을 정지하는 방안을 검토 중이다.

제63회 세무사 시험 에서 수석으로 합격한 수험생 A씨가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 한 사실을 경찰에 자수했다. A씨는 15일 오전 법무법인 노바의 이돈호 변호사 유튜브 채널에 출연해 전자기기와 생성형 AI를 통해 시험 문제를 해결했다고 밝혔다. 경찰은 즉각 사건을 배정하고 광역수사단에 수사를 맡겼다.

AI와 초소형 카메라 활용한 부정행위 과정

A씨는 세무사 1차와 2차 시험에서 초소형 카메라로 시험지를 촬영한 후 생성형 AI에 전송해 스마트폰으로 정답을 확인했다고 진술한다. 그는 자신이 획득한 성적이 정당한 노력이 아닌, 기술을 악용한 결과라고 스스로 인정했다. 구체적인 조작 방법은 모방 우려를 막기 위해 공개하지 않았으나, 범행에 사용된 모든 기기와 증거물을 서울경찰청에 제출할 예정이다.

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A씨는 지난 4월 치러진 1차 객관식 시험에서 총점 400점 만점에 397.5점을 획득하며 높은 성적을 기록했다. 세법학개론, 회계학개론, 상법 등 3개 과목에서 만점을 받았으며, 특히 세법학개론에서는 전체 응시자 1만 6856명 중 과락인 40점 미만인 비율이 74.21%에 달해 그의 성적이 비현실적으로 높다는 의혹이 제기됐다.

이어 7월 실시된 논술형 2차 시험에서도 800점 만점에 663점을 받아 최종 합격했다. 그러나 A씨가 공개한 필기 노트에 세무 용어인 '원천징수'를 '원청징수'로 연속으로 오타낸 사실이 드러나 부정행위 의구심이 커졌다. 한 세무사는 그의 성적이 100미터 달리기에서 5초 내로 들어오는 것과 같아 현실적으로 불가능하다고 주장하기도 했다.

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정부의 신속 처분 및 사회적 비난 확산

재정경제부는 A씨의 합격증 효력을 정지시키고 합격을 보류하는 방안을 추진 중이다. 통상 부정행위 관련 처분은 수사 결과 사실관계가 확인된 후에 이루어지지만, 이번 사안은 당사자가 자백한 점을 고려해 최대한 빠르게 조치를 취하기로 했다. 국세청 산하 세무사자격심의위원회를 통해 이를 처리할 계획이다.

한국세무사회는 성명을 통해 국가전문자격시험에서의 부정행위에 깊은 유감을 표명하며, 관계부처와 한국산업인력공단에 철저한 조사를 요구했다. A씨도 진심 어린 사과를 전했다. 그는 수석 합격자가 아닌 차석 합격자에게 기쁨을 빼앗아 죄송하며, 성실히 준비한 수험생들과 정당하게 합격한 이들에게 사죄했다.

A씨는 부정행위의 동기로 경제적 어려움과 늦깎이 수험 생활의 압박감을 들었다. 그는 자영업을 하지만 잘되지 않고 부모님께 실망스러운 모습을 보여드리는 것이 싫어, 부정행위를 통해서라도 합격이라는 결과로 부모님께 자랑이 되고 싶었다고 고백했다.

수능 부정행위 우려와 시험 제도 개편 논의

A씨의 사건은 다가오는 대학수학능력시험(수능)의 공정성에 대한 경각심을 높이고 있다. 수능 시행 사흘 전에 AI를 활용한 교묘한 부정행위가 드러나면서, 시험장 관리에도 우려가 커졌다. 정부는 스마트안경 전담 인력 배치 등 엄정 대응 대책을 밝혔으나, 현장 감독관이 확인하기 어려운 방식의 부정행위를 완전히 배제하기는 어려운 실정이다.

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가천대 최경진 한국인공지능법학회장은 기술 혁신에 기존 규범이 따라가지 못해 문제가 발생했다며, AI 기기 탐지 장비 도입과 전자기기 소지 자체를 무효화하는 엄격한 규범 확립이 시급하다고 지적했다. 서울대 하민수 교수는 현행 지필고사가 방대한 데이터를 학습한 AI에 구조적으로 취약하다며, 과정형 역량 평가로 시험 패러다임을 전환해야 한다고 제안했다.