세무사 시험 수석 합격자 AI 부정행위 자수, 법적 처벌과 향후 전망

제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨가 생성형 AI를 이용한 부정행위를 자수했다. 경찰은 위계적 공무집행방해 혐의로 수사에 착수했으며, 엄중한 처벌과 사회적 파장이 예상된다.

제63회 세무사 시험 의 수석 합격자 A씨 가 15일 인공지능을 활용해 부정행위를 저지른 사실을 경찰에 자수하며 큰 파장을 일으키고 있다. A씨는 이날 오전 법무법인 노바의 이돈호 변호사 가 운영하는 유튜브 채널에 출연해 자신의 범행을 직접 고백했다. 그는 서울경찰청 에 자수서를 제출했으며, 서울청은 사건을 광역수사단 공공범죄수사대에 배당해 본격적인 수사에 착수한 상태다. 이로 인해 A씨가 어떤 죄명으로 어떤 수준의 처벌을 받게 될지 법률 전문가들과 사회 전반의 관심이 집중되고 있다.

생성형 AI를 활용한 정교한 부정행위 방식

A씨는 세무사 1차와 2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 시인했다. 구체적인 수법은 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 뒤, 이를 AI에 전송하여 스마트폰으로 정답을 확인하는 방식으로 진행되었다. 이는 단순한 암기나 몰래 적은 쪽지를 사용하는 전통적인 방법과 달리, 실시간으로 고도화된 기술을 이용한 정교한 시도로 분류될 수 있는 사례다. A씨의 이러한 행위는 국가자격시험의 공정성을 심각하게 훼손한 것으로 판단되며, 관련 규정에 따라 엄격한 책임을 물을 수 있는 요건을 충족한다.

Also read 통신망 업그레이드가 어떻게 미국 항공 대란을 일으켰을까? - BBC News 코리아

위계적 공무집행방해 혐의와 법적 판단 기준

법조계에서는 A씨에게 위계에 의한 공무집행방해죄가 적용될 가능성이 가장 크다고 분석하고 있다. 세무사 시험은 재정경제부 장관이 실시하는 국가자격시험이며, 국세청이 시험 관련 제도 업무를 담당하고 한국산업인력공단이 시험을 운영한다. 따라서 응시자가 부정행위로 시험의 공정한 진행을 방해한 것은 단순한 업무방해가 아닌, 위탁받은 공무를 방해한 것으로 간주되어 더 무거운 형량의 공무집행방해 혐의가 적용될 소지가 크다. 위계에 의한 공무집행방해죄는 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있으며, 위계에 의한 업무방해죄의 경우 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다.

Advertisement

법조 전문가들의 의견과 처벌 수위 전망

검사 출신의 안영림 변호사(법무법인 선승)는 채용이나 인사 과정에서 다른 지원자들에게 피해를 주는 부정행위는 일반적인 업무방해보다 통상 더 엄격하게 처벌된다고 설명했다. 또한 김광삼 변호사(법무법인 더쌤)는 시험지 유출이나 절도 같은 중범은 아니지만, AI 사용이 만연해질 수 있다는 점을 고려해 판사가 경종을 울리는 차원에서 실형을 선고할 가능성도 거론했다. 일반적인 커닝의 경우 실형이 나오는 경우는 많지만, 이번 사건은 기술의 악용이라는 새로운 양상이어서 기존 판례와는 다른 무게감이 실릴 수 있다.

자수 행위와 자발성 여부가 형량에 미치는 영향

A씨의 자수와 수사 협조 정도가 실제 형량 결정에 중요한 변수로 작용할 전망이다. 안영림 변호사는 자수의 자발성에 따라 형량 감경 여부가 달라질 수 있다고 지적했다. 그는 양심의 가책에 의한 진정한 자수가 아니라, 궁지에 몰려 어쩔 수 없이 선택한 자수로 판단될 경우 자발성이 훼손되어 형량 감경 효과를 크게 기대하기 어렵다고 경고했다. 이번 사건은 단순히 개인의 죄과를 넘어, AI 기술이 시험 부정 행위에 어떻게 활용될 수 있는지에 대한 경각심을 일깨우는 중요한 사례가 될 것으로 보인다.