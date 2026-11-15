세무사 시험 수석 합격자, 생성형 AI 부정행위 자수...경찰 수사 착수

제63회 세무사 시험 수석 합격자가 생성형 AI를 활용한 부정행위를 자수했다. 경찰은 수사에 착수했으며, 한국세무사회는 엄정 조치와 평가체계 개편을 예고했다.

경찰청은 15일 제63회 세무사 시험 에서 인공지능을 활용해 부정행위를 저지른 수석 합격자의 자수서를 공식적으로 접수하고 본격적인 수사에 착수했다. 이번 조치는 수석 합격자 A 씨가 1차 및 2차 시험 과정에서 전자기기 및 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했음을 공개적으로 고발한 사실에 근거한 것이다.

생성형 AI 악용한 치밀한 부정행위 고발

수석 합격자 A씨는 15일 변호사 유튜브 채널에 출연해 시험 부정행위 사실을 전면 자백했다. A씨는 1차와 2차 시험에서 생성형 AI 기술을 비롯해 전자장치를 이용해 시험 문제의 정답을 찾았다고 밝혔다. 그는 자신의 행위를 모두 기록한 자수서를 이미 서울경찰청에 제출했다고 전했다.

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A씨의 이러한 공개 고발은 전문자격시험 관리 체계에 대한 국민적 신뢰를 크게 훼손할 수 있는 중대한 사건으로 분류되고 있다. 서울경찰청이 접수한 자수서 내용은 시험 부정행위의 정황을 증명하는 핵심 증거자료로 활용될 예정이다. 관련 기관은 A씨가 제출한 자수서 내용을 중심으로 부정행위의 범위와 연관자를 파악하는 데 주력하고 있다.

한국세무사회, 엄정 대응과 평가 체계 전면 개편

한국세무사회는 15일 성명서를 통해 이번 사건에 대한 강한 경각심을 표명했다. 세무사회는 부정행위로 세무사 시험에 합격하더라도, 이후 세무사회 수습세무사 실무교육 과정에서 철저한 역량 평가를 통과하지 못하면 절대 납세자 권익을 책임지는 세무사로 활동할 수 없다고 강조했다.

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세무사회는 곧 시작될 수습세무사 실무교육에서 새로운 평가시험 체계를 가동하겠다고 밝혔다. 이 새로운 시험은 모든 전 교육생이 인공지능의 도움을 받을 수 없는 환경에서 자신의 실력과 역량을 평가받는 방식으로 운영될 예정이다. 이는 AI 의존도 높임이 불가능한 순수 인적 역량 위주의 평가로 전환하겠다는 의지를 반영한 것이다.

세무사회 회원들은 우리나라 전문자격사 중 가장 많은 지원과 응시 인원을 자랑하는 세무사 시험에서 상상 초월의 부정행위가 자행된 사실에 큰 충격을 받았다고 전했다. 세무사회는 이번 사건이 단순한 개인 차원을 넘어 자격시험 시스템 전체의 신뢰성을 훼손하는 일이라고 규정했다.

정부, 한국산업인력공단 관리 해지 및 전수조사 요구

한국세무사회는 정부와 수사기관에 즉각적인 엄정 대응을 촉구했다. 세무사회는 시험을 주관한 기관에 대한 엄정한 진상조사와 더불어 AI 기기를 이용한 부정행위 당사자, 다른 부정행위자, 그리고 이와 연루된 관련자들에 대한 철저한 수사를 요구했다. 아울러 무관용 원칙에 따른 강력한 행정 제재와 처벌을 단행할 것을 주문했다.

세무사회는 AI 기기를 이용한 부정시험 행위가 이번 세무사 시험에만 국한되지 않을 가능성을 경고했다. 이에 따라 모든 국가전문자격시험 운영실태에 대한 전면적인 전수조사를 실시하고, 허술한 시험 관리 체계 개편에 나서야 한다고 강조했다. 국민적 의혹을 해소하기 위해서는 포괄적인 검증이 필수적이라는 입장이다.

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또한 정부는 그동안 취약한 시험 관리와 전문성 부족 등 많은 지적을 받아온 한국산업인력공단에 대한 세무사 시험 위탁관리를 해지해야 한다고 촉구했다. 세무사회는 시험을 정부가 직접 주관하는 등 실추된 세무사 시험의 공신력을 높일 방안을 서둘러 시행해야 한다고 요구했다.