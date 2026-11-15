세무사 제63회 시험 수석 A씨 AI 부정행위 자진 신고, 서울경찰청 수사

제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨가 AI를 이용한 부정행위를 인정하고 서울경찰청에 자진 신고했다. 합격 취소 절차와 경찰 수사 방향에 관심이 모인다.

제63회 세무사 시험 에서 수석을 차지한 A씨가 인공지능(AI) 부정행위 의혹을 인정하고 경찰에 자진 신고했다. A씨는 15일 오전 이돈호 변호사 의 유튜브 채널에 출연해 1차와 2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 밝혔다. A씨가 서울경찰청 에 자수서를 제출한 날은 같은 15일이며, 서울경찰청 은 이 사건을 광역수사대에 배당했다.

A씨는 방송에서 시험 문제를 초소형 카메라로 촬영해 AI에 보내고, 스마트폰으로 답을 확인하는 방식으로 부정행위를 했다고 진술했다. 그는 수석 합격이 정당한 노력의 결과가 아니었다고 말했다. A씨는 범행에 사용한 기기를 포함해 모든 증거를 수사기관에 제출할 계획이라고 밝혔다.

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A씨가 밝힌 부정행위 경위와 동기

A씨는 부정행위를 한 이유로 경제적 어려움과 늦게 시작한 시험 준비의 부담을 꼽았다. 그는 자영업을 운영했지만 사업이 잘되지 않았고, 부모님에게 실망스러운 모습을 보인 것이 괴로웠다고 말했다. 이어 합격 소식으로 부모님을 기쁘게 하고 싶었고, 시험 기간이 얼마나 길어질지에 대한 불안이 컸다고 덧붙였다.

A씨는 수석 합격자 발표 이후부터 마음이 편하지 않았다고 말했다. 그는 실제로 1등을 했어야 할 차석 합격자에게서 기쁨을 빼앗은 것 같다며 사과할 방법을 모르겠다고 밝혔다. 또한 성실하게 오랜 기간 준비해 정당하게 합격한 수험생들에게 거듭 사과한다고 말했다.

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A씨는 자신의 잘못으로 자격시험과 전문직에 대한 신뢰를 떨어뜨린 점에 대해서도 깊이 사과한다고 밝혔다. 이돈호 변호사는 유튜브를 통해 의뢰인과 함께 수사에 성실히 협조하겠다고 말했다.

의혹이 커진 시험 점수와 업계 반응

A씨의 합격 과정을 둘러싼 의혹은 시험 직후부터 세무업계와 수험생들 사이에서 제기되어 왔다. A씨는 제63회 시험 1차 객관식에서 400점 만점에 397.5점을 받았고, 160문제 가운데 재정학 1문제만 틀렸다. 세법학개론, 회계학개론, 상법에서는 세 과목 모두 100점을 받았다.

특히 세법학개론은 응시자 16,856명, 전체의 74.21퍼센트가 40점 미만으로 과락한 과목이며 평균 점수는 30.18점에 그쳤다. 그런 과목에서 A씨가 만점에 가까운 점수를 받은 점이 의심을 키웠다. 2차 논술형 시험에서 A씨는 800점 만점에 663점을 받아 최종 합격했다.

현직 세무사는 A씨의 성적을 두고 100미터를 5초 안에 주파하는 것과 같다고 평가하며 현실적으로 거의 불가능한 점수라고 말했다. 또 A씨가 공개한 손글씨 노트에서 세무 용어인 '원천징수'를 '원천정수'로 반복해 잘못 적은 점, 합격 수기 사진 속 책이 지나치게 깨끗해 보였다는 점도 의혹으로 제기됐다.

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지난달 29일 A씨가 블로그에 올린 합격증 인증도 논란의 한 가운데 있었다. 이러한 의혹이 이어지면서 세무 업계와 수험생 사회 전반에서 시험 관리에 대한 우려가 확산됐다.

한국세무사회와 정부의 대응 방향

한국세무사회 관계자는 A씨가 범행을 인정하고 자진 신고한 것에 대해 다행이라고 말했다. 다만 적발된 수석 합격자 외에도 부정행위 사례가 더 있을 수 있다며 수사기관의 철저한 조사와 면밀한 감시가 필요하다고 강조했다.

한성숙 국무총리는 13일 X를 통해 AI 스마트 안경을 이용한 시험 부정행위에 대한 국민의 우려를 매우 무겁게 받아들인다고 밝혔다. 한 총리는 최근 제기된 사안에 대해 수사 요청을 포함한 철저한 조사를 진행해 의혹을 해소하겠다고 말했다.

A씨가 부정행위를 인정하고 수사기관에 자진 출석함에 따라 합격 취소 절차도 진행될 것으로 보인다. 서울경찰청은 절차에 따라 신속하고 엄정하게 수사하겠다는 방침을 밝혔다. A씨는 앞으로 수사기관에 증거를 제출하고 조사에 응할 예정이다.