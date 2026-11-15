세무사 시험 수석 합격자 A씨 AI 부정행위 자수, 경찰 수사 착수 전망

제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨가 AI를 이용한 부정행위를 인정하고 서울경찰청에 자수했다. 합격 취소 절차와 당국의 추가 조사가 이어질 전망이다.

제63회 세무사 시험 에서 수석으로 합격한 A씨가 인공지능(AI) 사용 부정행위를 스스로 밝히고 경찰에 자수했다. A씨는 15일 오전 이돈호 변호사 (법무법인 노바)의 유튜브 채널에 출연해 세무사 1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 말했다.

A씨는 자신이 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아니라고 밝혔다. 이날 A씨는 서울경찰청에 자수서를 제출했다.

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초소형 카메라와 AI로 답을 확인한 방식

A씨는 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 뒤 AI에 전송하고, 스마트폰으로 답을 확인하는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 진술했다.

A씨는 범행에 쓰인 기기 등 증거물을 수사기관에 모두 제출할 예정이라고 밝혔다. 이돈호 변호사는 유튜브 채널을 통해 의뢰인과 함께 수사에 성실히 협조하겠다고 말했다.

경찰은 조만간 일선 수사팀에 사건을 배당해 본격적인 수사에 나설 것으로 전망된다.

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경제적 어려움과 수험 압박을 이유로 든 A씨

A씨는 경제적 어려움과 늦깎이 수험 생활에서 오는 압박감을 부정행위의 이유로 꼽았다.

A씨는 자영업을 했지만 잘되지 않았고, 부모님께 실망스러운 모습을 보여드리는 자신이 싫어 전문직 시험을 준비했다고 말했다.

A씨는 수험 기간이 얼마나 길어질지에 대한 공포감이 마음을 초조하게 했고, 부정행위를 해서라도 합격이라는 결과로 부모님께 자랑이 되고 싶었다고 설명했다.

A씨는 수석 발표가 나던 순간부터 기분이 좋지 않았다고 말했다. 실제로 차석 합격자의 기쁨을 빼앗은 것 같아 어떻게 사죄해야 할지 모르겠다고 덧붙였다.

A씨는 오랜 시간 성실하게 시험을 준비해 온 수험생과 정당하게 합격한 이들에게 진심으로 사죄한다고 밝혔다. 자신의 잘못으로 자격시험과 전문직에 대한 신뢰를 훼손해 죄송하다는 뜻도 전했다.

점수 의혹과 한국세무사회의 입장

앞서 세무업계와 수험생들 사이에서는 A씨의 합격 사실을 두고 의심이 잇따랐다. 제63회 세무사 시험 1차 객관식 시험에서 A씨는 총점 400점 만점에 397.5점을 받아 전체 160문항 중 재정학 1문제만 틀렸다.

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A씨는 세법학개론, 회계학개론, 상법 등 3과목에서 100점 만점을 받았다. 특히 세법학개론은 전체 응시자 1만6856명의 74.21%가 과락(40점 미만)했고 평균 점수가 30.18점에 불과했던 과목이다.

A씨는 논술형으로 치러진 2차 시험에서 총점 800점 만점에 663점을 받아 최종 합격했다. 한 현직 세무사는 이 결과를 100m를 5초 안에 들어온 것과 같다고 비유하며 현실적으로 불가능한 점수라고 말했다.

A씨가 공개한 필기 노트에서 세무 용어인 '원천징수'를 '원청징수'로 연달아 잘못 적은 점, 합격 수기 사진 속 깨끗한 책 등도 의혹을 키웠다.

한국세무사회 관계자는 A씨의 자수 소식에 자백해 다행이라고 말했다. 다만 적발된 수석 합격자 외에도 부정행위 사례가 더 있을 수 있는 만큼 당국 차원의 철저한 조사가 필요하다고 강조했다.

합격 취소 절차와 정부의 조사 방침

A씨가 부정행위를 인정하고 자수함에 따라 합격 취소 절차도 진행될 것으로 보인다.

한성숙 국무총리는 지난 13일 엑스를 통해 AI 스마트안경을 이용한 시험 부정행위에 대한 국민의 우려를 엄중하게 받아들이고 있다고 밝혔다.

한 총리는 최근 의혹이 제기된 사례는 수사 의뢰를 포함해 철저히 조사하고, 의혹을 해소하기 위해 최선을 다하겠다고 말했다.