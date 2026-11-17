세무사 시험 수석 합격자가 AI 스마트안경을 이용한 부정행위를 자백하면서 감정평가사와 관세사 등 다른 국가전문자격시험에서도 AI 커닝 의혹이 잇따라 터지고 있습니다.

세무사 시험 에서 인공지능(AI) 기술을 활용해 부정행위를 저지른 수석 합격자 한모 씨가 공식적으로 이를 자백했다. 이로 인해 감정평가사 와 관세사 등 타 국가전문자격시험에서도 유사한 AI 커닝 부정행위 의혹이 겹치며 사회적 파장이 일고 있다. 한모 씨는 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석해 조사를 받았다.

세무사 수석 합격자 AI 커닝 자백 및 경찰 조사

세무사 시험 수석 합격자 한모 씨는 자신의 부정행위를 인정하는 수기 글을 작성해 공개했다. 그는 관련 지식이 전혀 없는 상태에서 감정평가사 1차 시험 준비 기간을 3개월, 2차 시험 준비 기간 또한 3개월로 설정한 총 6개월 만에 최종 합격했다는 취지의 내용을 밝혔다. 감정평가사는 각종 자산의 경제적 가치를 판정하고 이를 화폐액으로 표시하는 국가 전문 자격사이다.

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한모 씨는 2026년 11월 17일 서울 마포구에 위치한 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 출석하여 13시간이 넘는 조사를 받았다. 경찰은 스마트기기를 이용한 부정행위 방법이나 자백, 예고, 물품 제조 및 판매 등 정보를 담은 9개의 게시물을 확보하고 시도청 사이버수사대와 함께 사실관계를 철저히 확인 중이다.

관세사 수석 합격자 수상한 행동으로 AI 커닝 의심

세무사 사건에 이어 올해 관세사 시험 수석 합격자를 둘러싸고도 AI 커닝 부정행위 의혹이 제기되고 있다. 관세사 시험은 지난해 2월 1차 시험이 치러졌으며, 이어 5월 2차 시험이 진행되어 지난달 14일 최종 합격자가 발표되었다. 그러나 올해 관세사 시험 수석 합격자는 언론 인터뷰를 일체 거부했고, 합격자 모임에도 모습을 드러내지 않아 부정행위 가능성이 크다는 주장이 나온다.

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또한 올해 관세사 시험 수석 합격자가 서울대 치의학과 1학년 재학생이라는 사실이 알려져 논란이 가중되고 있다. 전문 자격시험 만점을 받을 만한 실력자라면 보여줄 수 없는 수상한 행동의 흔적이 포착되면서 의혹은 더 커진 상황이다. 경찰은 이러한 수상한 정황들도 수사 범위에 포함하여 정밀하게 추적하고 있다.

감정평가사 및 운전면허시험장에서도 AI 감지 시연

AI 커닝이 심각한 사회적 문제로 부각됨에 따라 각 시험 기관과 수사당국이 대응책을 마련하고 나섰다. 대구에서는 한국도로교통공단 대구 운전면허시험장 학과시험장에서 2026년 11월 16일 AI 안경에 대한 전파탐지기 시연이 진행되었다. 시험관 등 관계자들이 직접 장비를 활용하여 시험장 내 불법적인 전자장치의 탐지 과정을 시연하며 보안 강화를 알렸다.

서울에서도 한국산업인력공단 서울지역본부 한 국가기술자격 시험장 앞에 스마트안경 사용 금지 안내문이 부착되어 시위 중이다. 이는 시험장 내에서 스마트기기의 반입과 사용을 엄격히 통제하겠다는 당국의 의지를 보여준다. 특히 최근 들어 AI 안경과 같은 웨어러블 기기를 활용한 고도화된 부정행위가 증가하면서 기존 시험 보안 시스템의 한계가 드러나고 있다.

사법당국의 철저한 수사 및 향후 제도 개선 필요성

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 세무사 시험 부정행위 사건을 계기로 국가기술자격 시험 전반에 대한 정밀 조사를 예고했다. 특히 불법적으로 제작되거나 판매되는 스마트기기와 이에配套的인 AI 커닝 솔루션의 유통 경로를 추적하여 범죄 수익을 차단하는 데 주력할 방침이다. 한모 씨의 수사가 종료될 경우, 그의 합격 취소 및 관련 범죄망에 대한 엄중한 처벌이 이루어질 것으로 예상된다.

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이러한 일련의 사건들은 단순한 개인적인 부정행위를 넘어, 전문직 자격시험의 공정성을 해치는 중대한 범죄로 인식되고 있다. 사법당국은 AI 기술을 악용한 부정행위가 다른 전문가 자격시험으로 확산되는 것을 막기 위해 전산망 감시와 물리적 보안 장치를 이중으로 강화할 계획이다.国民들의 신뢰를 회복하기 위한 치밀한 수사와 제도 보완이 필요한 시점이다.