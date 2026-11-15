세무사 수석 합격자 AI 부정행위 자수, 정부는 응급 대응 팀 구성

세무사 시험 수석 합격자가 AI 기술 악용을 자수하며 국가 시험 공정성에 위기가 닥쳤다. 정부는 수능 대안을 위한 긴급 대책 마련에 착수했다.

한성숙 국무총리는 16일 인공지능(AI) 기술 악용을 통한 국가 시험 부정행위가 확산되는 현실에 직면해 전례 없는 비상 대책을 발표했다. 총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 관계부처 회의에서 2027학년도 대입 수능 을 앞두고 모든 국가적 역량을 집중해 부정행위를 철저히 차단해야 한다고 주문했다. 이는 최근 세무사 자격시험에서 수석 합격자가 생성형 AI와 초소형 카메라를 이용한 불법 행위를 자수하며 빚어진 국가적 위기감에서 비롯된 것이다.

정부 AI 시험 부정 행위에 대한 긴급 대응 태세

한 총리는 이번 사태를 계기로 교육부와 관계 부처가 중심이 된 '2027학년도 수능 범정부 긴급 대응팀'을 즉시 구성할 것을 지시했다. 이 팀은 시험 전 예방 단계부터 사후 관리까지 전 주기를 아우르는 대책을 수립하고 이행할 책임이 있다. 총리는 "일부의 부정한 노력으로 인해 성실히 준비한 수험생들이 피해를 보거나 시험 제도 자체에 대한 신뢰가 훼손되어서는 안 된다"며 국민적 우려를 해소하기 위한 강력한 조치임을 강조했다.

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특히 오는 19일 치러지는 대입 수능을 위해 교육부에는 시험장 관리 및 감독 체계에 대한 긴급 점검 명령이 내려졌다. 시험 종료 후에도 수상한 징후가 포착될 경우 즉시 대응할 수 있는 프로세스를 가동하라는 지시다. 이는 과거의 단순한 모니터링을 넘어, 인공지능이 실시간으로 문제를 해결해 주는 등 기술적 진화에 맞춰 보안 체계를 업그레이드해야 한다는 판단에서다.

세무사 수석 합격자 AI 이용 부정행위 범행 정황

사건은 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자 A씨가 15일 서울경찰청에 자수하면서 공식화되었다. A씨는 이돈호 변호사가 운영하는 유튜브 채널에 출연해 세무사 1차와 2차 시험 모두에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 고백했다. 그는 자신이 수석으로 합격한 것이 정당한 노력이 아니었음을 인정하며, 국민에게 사과하는 한편 범행 내용을 공개했다.

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A씨는 구체적인 부정행위 방식을 "초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 후 인공지능(AI)으로 전송해 스마트폰으로 정답을 확인했다"라고 설명했지만, 모방 범죄를 방지하기 위해 기술적 세부 사항은 비공개했다. 서울경찰청은 접수 즉시 광역수사단 공공범죄수사대로 사건을 배당하고 수사에 착수했다. A씨는 자수서와 증거 목록을 제출했으며, 범행에 사용된 기기 등 모든 물증을 수사 기관에 인계할 예정이다.

이 같은 범행은 형법상 위계에 의한 공무집행방해죄 또는 업무방해죄에 해당할 가능성이 높다. 위계에 의한 공무집행방해죄는 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금, 업무방해죄는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 재정경제부는 이러한 법적 절차와 별도로 국세청 산하 세무사자격심의위원회를 통해 A씨의 합격증 효력 정지 및 합격 특별 보류를 신속하게 처리할 방침이다.

차석 합격자 수험서 주목, 사회 전반 신뢰 회복 필요성

부정행위 사실이 드러나면서 공정한 경주를 시도한 다른 수험생들의 노력이 조명받고 있다. 제63회 세무사 시험 차석 합격자 윤정후 씨가 운영하는 유튜브 채널 '헬짱세무사'에 업로드된 22분 길이의 합격 후기 영상이 큰 관심을 끌고 있다. 해당 영상에서 윤 씨는 손때 묻고 너덜너덜해진 수험서와 필기 흔적을 보여주며, 무분별한 비난이 아닌 공정한 노력의 가치를 되살리기 위한 메시지를 전했다.

윤정후 씨는 2025년 1차 시험 합격 후 2차에서 낙방했던 경험을 바탕으로 올해 유예 시험에서 총점 602점, 평균 75.25점으로 차석에 올랐다. 그는 "커뮤니티에서 퍼지는 무분별한 비판을 멈추고, 세무사 시험을 비롯한 기타 자격 시험에 대한 건강한 담론이 만들어지길 바란다"는 의도를 밝혔다. 이처럼 한 명의 부정행위가 수많은 성실한 수험생들에게까지 피해를 주고 사회 전반의 신뢰를 저해하는 양상이 드러났다.

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이 사건의 파장은 법학적성시험(LEET) 등 다른 국가고사 고득점자에게도 확산되며 불안감을 가중시키고 있다. 고려대 휴먼인스파이어드 AI연구원의 최병호 교수는 "AI의 한국어 학습량이 증가하며 수능 만점 수준에 근접할 만큼 성능이 발전했다"며 "기출 데이터가 충분하다면 다른 시험에서도 만점에 가까운 점수가 가능해져 커닝의 문턱이 낮아졌다"고 지적했다. 하지만 이를 감지할 시험장 보안 기술은 아직 AI 성능 추적을 따라가지 못하고 있는 실정이다.

대입 수능 응시자 증가 및 AI 보안 강화 과제

세무사 시험 사건은 다음 주인 19일 치러지는 2027학년도 대입 수능 준비에 적신호를 쏘아 올렸다. 한국교육과정평가원 집계 기준 올해 수능 지원자는 55만1864명으로 전년 대비 0.4% 감소했으나, 실제 응시자는 지난해 대비 6105명 증가할 경우 2019학년도 이후 8년 만에 50만 명을 돌파할 전망이다. 2028학년도부터 국어·수학·탐구 선택과목이 폐지됨에 따라 졸업생인 N수생 지원이 급증하면서 시험장 관리의 어려움은 가중되고 있다.

이 같은 응시자 규모 확대와 함께 AI 기반 스마트 안경 등 첨단 기기 활용 부정행위 가능성에 대비한 관리 체계 구축이 시급하다. 청와대는 15일 정책실장 주재로 대책 회의를 열어 이번 사태에 엄중히 대응한다는 방침이다. 임광현 대통령비서실장은 "국민 안전 플러스 프로젝트와 연계해 기술적 대응 방안을 마련하고 있다"며, 특히 수능을 앞둔 시점에서 시험 부정행위 방지를 위한 고심 어린 전략을 수립 중임을 밝혔다.