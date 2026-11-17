세무사 시험 AI 부정행위 수석 합격자 한모씨가 자수하며 초소형 카메라와 노트북 등 증거물을 제출했다. 경찰은 구체적인 수법을 밝히지 않았으나 수사를 진행 중이며 향후 처분이 주목된다.

세무사 시험 에서 인공지능 (AI)을 이용해 부정행위 를 저지른 수석 합격자 한모(34)씨가 2026년 11월 17일 서울 마포구에 위치한 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석했다.

이날 오전 9시 17분경 조사실에 나타난 한모씨는 조사를 받으며 "조사를 성실히 받고 잘못에 대한 책임을 지겠다"고 밝혔다. 그는 취재진의 질문에도 "죄송합니다"라며 고개를 숙이고 수험생과 관계자들에게 진심으로 사죄하는 입장을 보였다.

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초소형 카메라와 AI 활용한 제63회 세무사시험 부정 수법

한모씨는 같은 날 열린 변호사 유튜브 채널 출연을 통해 제63회 세무사 시험 1차와 2차에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 직접 시인했다. 그는 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다"며 범행 내용을 고지했다.

경찰은 한모씨가 범행에 사용했던 초소형 카메라, 노트북, 휴대전화 등 전자 기기를 압수했다. 다만 한모씨가 제출한 전자 기기 목록에 초소형 이어폰이 누락된 점이 확인되면서, 그는 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 후 이를 스마트폰의 AI로 풀이해 제3의 장치를 통해 정답을 확인했을 가능성으로 비추어지고 있다.

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경찰의 수사 태도 및 민감한 수법 공개 보류

경찰 측은 한모씨가 제출한 자수서에 범행 수법이 상세히记载되어 있음에도 불구하고, 구체적인 공수 방법에 대해서는 "자세히 말하기엔 예민한 단계"라며 공개를 보류했다. 이는 유사한 부정행위 사례를 차단하거나 시험 보안 절차를 보완하기 위해 관련 정보가 신중하게 다루어지고 있음을 시사한다.

한모씨의 이번 자수는 최근 수능을 앞두고 AI를 이용한 부정행위에 대한 사회적 관심이 고조되는 시점에 이루어졌다. 이에 정부 차원에서 긴급대응팀을 구성하는 등 시험 사기 방지와 관련된 정책적 논의가 빠르게 진행될 것으로 예상된다.

세무사 자격 박탈 및 향후 법적 제재 전망

세무사 시험에서 부정행위가 적발될 경우, 해당 합격자는 자동으로 자격이 박탈되며 형사 처벌 대상이 된다. 한모씨는 이미 자수를 통해 혐의를 시인한 상태이므로, 향후 검찰 송치 시 무거운 형사 책임을지게 될 가능성이 크다.

세무사 자격은 국가 공인 자격으로 시험의 공정성이 가장 중요한 요소다. 한모씨의 사례는 고도화된 AI 기술을 악용한 부정행위가 시험 제도에 미치는 충격을 잘 보여주며, 향후 관련 법규 강화와 기술적 보안 장치 마련이 시급함을 알리는 경고등이 되었다.

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서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 한모씨에 대한 조사를 지속하며, 제출된 증거물의 진위와 범행의 전모를 파악하는 데 집중할 예정이다. 정확한 수사 결과를 바탕으로 사법 처리가 이어질 것으로 보인다.

이번 사건은 단순한 부정행위를 넘어, 생성형 AI 시대에 공인 시험 제도의 신뢰성을 어떻게 유지할 것인가에 대한 중요한 질문을 던졌다. 시험 주관 기관과 정부는 이번 사례를 교훈으로 삼아 향후 시험 운영 체계의 취약점을 개선해야 할 것이다.