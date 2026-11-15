세무사 수석 합격자 AI 부정행위 자수…정부 합격 보류 추진

제63회 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용한 부정행위로 경찰에 자수했다. 정부는 해당 인원의 합격을 보류하고 국가자격시험 전반에 대한 전수조사를 실시하기로 결정했다.

제63회 세무사시험 수석 합격자가 생성형 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 했다고 서울경찰청에 자수했다. 이에 따라 정부는 해당 인원의 합격 증효력을 정지하고 합격을 보류하는 방안을 추진 중이다. 또한 청와대는 국가자격시험 전반에서 AI 활용 부정행위 의심 사례를 전수조사하기로 했다.

생성형AI 활용한 교묘한 부정행위 자수

자수한 A씨는 법무법인 노바의 이돈호 변호사와 함께 유튜브 채널에 출연해 사건 경위를 밝혔다. A씨는 세무사 1차와 2차 시험에서 초소형 카메라로 문제를 촬영한 뒤 생성형 AI로 전송해 스마트폰으로 정답을 확인했다고 고백했다.

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A씨는 4월 치러진 1차 객관식 시험에서 160문항 중 1개만 틀려 총점 400점 만점에 397.5점을 기록했다. 이어 7월 치러진 2차 논술형 시험에서는 800점 만점에 663점을 받아 최종 합격한 것으로 알려졌다.

한 세무사 전문가는 A씨의 성적에 대해 "100m 달리기를 5초 안에 들어온 것과 같다"며 "현실적으로 불가능한 점수"라고 평가했다. 이 같은 이례적인 고득점이 발표된 지난 11일, 이미 부정행위 의혹이 제기된 상태였다.

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A씨는 범행 동기에 대해 경제적 어려움과 늦깎이 수험 생활의 압박감을 꼽았다. 그는 "자영업을 했지만 실패했고 부모님께 실망스러운 모습을 보여드리는 것이 싫어 시험을 준비했다"며 "성공한 모습을 보여주고 싶었다"고 설명했다.

정부의 즉각 대응 및 합격 보류 추진

서울경찰청은 A씨가 자수서를 제출한 직후인 지난 15일 사건을 광역수사단 공공범죄수사대에 배당했다. A씨는 범행에 사용된 기기 등 증거물을 수사기관에 모두 제출할 예정이라고 밝혔다.

재정경제부는 국세청 산하 세무사자격심의위원회를 통해 A씨의 합격증 효력을 정지하고 합격을 보류하는 방향으로 처리하겠다고 밝혔다. 청와대도 하준경 정책실장 주재로 'AI 활용 부정시험 확산 방지 긴급대책회의'를 열었다.

회의 결과 국가자격시험 전체에서 AI 활용 부정행위 의심 사례를 전수조사하기로 결정했다. 다음 날인 16일에는 한성숙 국무총리 주재로 교육부, 고용노동부, 행정안전부 등 관계부처 차관회의를 열어 'AI 활용 부정행위 대응 방안'을 추가로 논의할 예정이다.

A씨는 수석을 뺏긴 차석 합격자에게 사과하는 말부터 준비해온 모든 수험생들에게 진심으로 사죄했다. 그는 "정당한 노력으로 얻은 결과가 아님에 대해 어떻게 사죄를 드려야 할지 모르겠다"며 진심을 전했다.

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수능 시험장 관리 강화 및 평가 체계 전환 필요

이번 사건은 다가오는 2027학년도 대학수학능력시험 관리에 경종을 울렸다. 정부는 오는 19일 시행되는 수능 시험장에서 스마트안경 등 부정행위 기기를 단속하기 위해 전담 인력을 배치하는 등 엄정 대응책을 마련했다.

다만 현장 감독관이 확인할 수 없는 교묘한 방식의 부정행위를 완전히 차단하는 데에는 한계가 있을 수 있다는 지적이다. A씨는 수사기관에 모든 정황을 밝히게 될 것이니 "난 안 걸리겠지"라는 생각을 하지 말아달라고 당부했다.

기술적 대응을 넘어 AI 시대에 맞는 시험 패러다임 전환이 필요하다는 제안도 나오고 있다. 하민수 서울대 생물교육과 교수는 시험 횟수를 늘리고 문제 해결 과정을 꾸준히 평가하는 '과정형 역량 평가'로 전환해야 한다고 주장했다.

대학입시 전문가들은 정당한 노력이 부정으로 무너지지 않도록 시험 관리 시스템을 재점검해야 한다고 강조했다. A씨의 자수를 계기로 국가시험의 공정성과 신뢰성을 회복하기 위한 본격적인 논이가 시작될 전망이다.