세무사 시험 수석 합격자, 생성형 AI 부정 시인 및 자수

제63회 세무사 시험 수석 합격자가 생성형 AI 등 전자기기를 이용해 부정행위를 자수했다. 정부는 합격 취소 및 5년 응시 정지 처분을 단행하며 강력한 방지대책을 추진 중이다.

경찰청은 2026년 11월 15일 제63회 세무사 시험 에서 인공지능 을 활용하여 부정행위 를 저지른 수석 합격자의 자수서를 공식 접수하고 이에 대한 본격적인 수사에 착수했다. 해당 합격자는 변호사의 유튜브 채널을 통해 자신은 1차와 2차 시험 모두에서 생성형 AI 및 전자기기를 사용해 불법적인 도움을 받았음을 시인했다.

자수 내용 및 경찰 수사 현황

수석 합격자 A씨는 2026년 11월 15일 방송된 한 변호사의 유튜브 영상에 출연하여 부정을 시인했으며, 그가 저지른 모든 행위를 기록한 자수서를 서울경찰청에 제출한 상태다. A씨는 세무사 1차 시험과 2차 시험을 치르는 과정에서 초소형 카메라와 스마트폰, 그리고 생성형 AI를 이용해 부정행위를 범했다고 명시적으로 밝혔다.

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이와 관련해 서울경찰청은 접수된 자수서와 관련 증빙 자료를 면밀히 검토하며 법적 책임을 묻는 절차를 진행 중이다. 경찰의 수사는 단순한 시험 부정 차원을 넘어, 첨단 기술을 이용한 대규모 부정행위 사례라는 점에서 신중하게 접근하고 있다.

정부의 즉각적인 처분 조치

정부는 A씨의 부정행위 시인을 받아들여 제63회 세무사 시험에서의 합격을 즉시 취소했다. 아울러 공정 경쟁을 훼손한 행위에 대한 강력한 경고 효과를 주기 위해 A씨에게 5년간 국가자격시험 응시 자격을 정지하는 등 엄격한 행정 처분을 내렸다.

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노동부와 한국산업인력공단(공단)은 이 같은 후속 처분을 신속하게 처리하기로 결정했다. 공단은 A씨의 부정행위 방식이 명백히 입증되었으므로 시험 결과 무효화와 장기 응시 정지 조치를 즉각 시행하여 사회적 공분과 불안을 해소한다는 방침이다.

전면적인 국가자격시험 재조사 계획

노동부와 공단은 A씨가 세무사 시험 외에도 공인회계사 1차 시험에서도 동일한 수법으로 부정행위를 저질렀다고 자인한 점을 중점적으로 고려하고 있다. 이에 따라 올해 실시된 모든 국가자격시험을 대상으로 AI를 이용한 부정행위 여부에 대한 즉각적인 전수 조사를 진행하기로 했다.

정부 당국은 이번 사례가 단순한 개별 사안이 아니라, 첨단 기술을 악용한 새로운 유형 부정행위의 전조일 수 있다고 판단했다. 이에 따라 기존에 마련된 부정행위 대응 방안을 확대 적용하고, 전파탐지기의 도입 등 기술적인 보완책을 연내에 마련할 계획이다.

노동부·공단 합동 TF 및 종합대책

노동부와 한국산업인력공단은 국가자격시험 전반의 검정 시스템을 종합적으로 점검하기 위해 합동 태스크포스(TF)를 구성했다. 이 TF는 시험 부정 방지 종합대책을 연내에 완성하여 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 제도적 장치를 강화할 예정이다.

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이번 사건은 디지털 기술의 발전이 시험의 공정성을 위협할 수 있는 새로운 위험 요인으로 작용하고 있음을 보여주었다. 정부는 기술 감시 능력을 강화하고 제재 수위를 높여 국가자격시험의 신뢰성을 회복하기 위한 체계적인 노력을 기울일 것으로 예상된다.