세대 간 세습된 부의 선망, 현백코어와 올드머니룩이 주도하는 트렌드

청년들과 청소년 사이에서 노력 없는 세습된 부와 여유를 상징하는 현백코어, 올드머니룩이 유행하며 문화 현상으로 자리 잡고 있다.

서울 강남구 압구정 현대백화점 본점 1층 명품 매장 내, 17세 김채린 양이 지난 11일 오후 향수를 시향하며 자신만의 스타일을 드러냈다. 그녀는 동갑내기 친구와 함께 방문한 자리에서 평소에 셔츠나 정장 등 특정 패턴의 의상을 즐겨 입는다고 밝히며, 이는 ' 현백코어' 스타일이라고 설명했다.

과시 없는 고급스러움을 지향하는 현백코어

현백코어란 '현대백화점에서 본 적 있는 듯한 부잣집 자녀'의 스타일을 의미하는 신조어로, 티 나지 않는 고급 소재의 옷을 입는 것이 핵심이다. 김채린 양은 어릴 적부터 많은 명품 구매 경험을 쌓아 쇼핑에 별다른 흥미를 느끼지 못하는 무심한 태도를 유지하며, 물려받은 부에서 우러나오는 자연스러운 고급스러움을 추구한다.

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이러한 스타일의 핵심은 부모의 부를 통한 경제적 자유에서 오는 여유로운 분위기를 연출하는 데 있다. 이는 청년에 불과한 청소년들 사이에서도 열광적인 관심을 받으며, 패션 영역을 넘어 다양한 문화 현상으로 확장되고 있다.

신형지(29)씨는 로고가 큰 의상을 착용하는 행위를 과시로 비판하며, 자신이 원하는 것을 굳이 과시하지 않아도 되는 태도가 현백코어의 본질이라고 전했다. 실제 이날 압구정 현대백화점 내에는 평일 낮 시간임에도 10대부터 30대까지 다양한 연령대의 인파로 붐볐으며, 실크 셔츠나 캐시미어 코트 등 고급스러운 소재의 의상을 착용한 이들이 많았다.

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아이돌 팬덤에서 드러나는 세습 부에 대한 동경

패션 트렌드와 맞물려 아이돌 팬덤 문화에서도 세습된 부에 대한 선망이 두드러지게 나타나고 있다. 전문가들은 이러한 현상이 어려운 환경을 이겨내고 성공한 '자수성가형' 이미지보다 '재벌가 자제'나 '강남 8학군 출신'과 같은 배경을 매력적인 요소로 여기는 경향을 반영한다고 분석한다.

신세계그룹 3세로 알려진 그룹 올데이프로젝트 멤버 애니는 부유한 가정 환경에서 익힌 예절 바른 이미지로 많은 팬들의 사랑을 받고 있다. 25세 서모 씨는 애니의 태도를 보며 여유 있는 집안에서 사랑받고 교육 잘 받은, 밝고 사랑 넘치는 느낌을 인기 요소로 꼽았다.

서 모 씨는 올데이프로젝트 애니의 예절 바른 태도를 보며 '부잣집의 가정교육은 이렇다'고 선망하는 식의 반응을 보였다. 이는 세습된 부가 단순한 재산을 넘어, 특정한 예의와 교육, 여유로움과 결합된 문화적 매력 요소로 작용하고 있음을 보여준다.

사회적 계층 이동의 좌절감이 만든 대리 만족

곽금주 서울대 심리학과 교수는 이러한 현상이 청년들이 세습되는 부를 '더 단단한 부'로 인식하며 동경하고 있음을 반영한다고 진단했다. 이는 개인의 노력으로는 얻기 어려운 세습된 부에 대한 문화적 동경이 사회 심리적 배경과 깊이 연관되어 있음을 시사한다.

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하재근 문화평론가는 양극화 구조가 굳어지면서 신분 상승에 대한 비관적 전망과 박탈감이 커졌다고 지적했다. 그는 이러한 상황 속에서 부유함에 대한 열망이 강해지며, 부 자체를 동경하고 트렌드로 소비하는 대리 만족 현상이 나타나고 있다고 분석했다.

전문가들은 노력으로 얻을 수 없는 세습된 부에 대한 동경을 하나의 문화 현상으로 풀이하면서도, 그 이면에 자리잡은 청년들의 좌절감을 함께 짚어볼 필요가 있다고 강조했다. 이는 개혁하려는 노력보다는 부를 소비하는 형태로 사회적 불만을 해소하려는 경향이 반영된 것으로解读된다.