17일 롯데 호텔 중구에서 열린 라운드테이블에서 세계적인 학자들이 국제 사회의 극심한 변화와 전통적인 자유주의 질서의 붕괴를 진단했습니다. 이들은 독립적인 결정을 내리는 용기와 협력 의지가 필요하다고 강조했습니다. 라운드테이블에는 유럽 평의회 前 회장 찰스 미셸, 싱가포르 외교부 前 부장관 빌라리 카우시칸, 연세대학교 명예 교수 문정인, 경희대학교 미래문명연구소 교수 안병진 씨가 참여했습니다.

17일 롯데 호텔 중구에서 개최된 '세력시대의 시대 - 힘의 시대에 공존의 길을 모색하다'라는 주제로 열린 제1세션 라운드테이블이 진행 중입니다. 좌측부터 유럽 평의회 前 회장 찰스 미셸, 싱가포르 외교부 前 부장관 빌라리 카우시칸, 연세대학교 명예 교수 문정인, 경희대학교 미래문명연구소 교수 안병진 씨가 참여했습니다.

장지윤 기자가 Davos, 스위스에서 열린 세계경제포럼에서 캐나다 총리 마크 카니가 트럼프 대통령을 겨냥해 '경제통합을 무기로 사용하고, 관세로 압박하고, 금융 인프라를 강요하고, 공급망을 취약점으로 보는 것'이라고 비판한 바 있습니다. 당시 국내외 관측가들은 이 발언이 냉전 이후 미국을 중심으로 한 자유주의 질서에 금이 가기 시작했다고 평가했습니다. 특히, 미국의 주요 동맹국인 캐나다 총리가 직접 발언한 것이 의미가 깊었습니다. 많은 이들은 이데올로기를 지키는 것이 아니라 국가 이익을 보호하기 위한 새로운 질서가 필요하다는 주장에 공감했습니다.

같은 날 롯테 호텔 중구에서 개최된 '자유주의 질서의 끝? 영향권 질서의 복귀'라는 주제로 열린 라운드테이블에 참여한 세계적인 학자들은 국제 사회가 극심한 변화에 직면해 있으며, 전통적인 자유주의 질서가 붕괴하고 있다고 진단했습니다. 이들은 국제질서가 혼란스러우면 독립적인 결정을 내리는 용기와 협력 의지가 필요하다고 강조했습니다. 이 라운드테이블에는 유럽 평의회 前 회장 찰스 미셸, 싱가포르 외교부 前 부장관 빌라리 카우시칸, 연세대학교 명예 교수 문정인 씨가 참여했고, 경희대학교 미래문명연구소 교수 안병진 씨가 진행을 맡았습니다.

국제 사회가 극심한 혼란에 직면해 있으며, 전통적인 질서가 붕괴하고 있다는 진단이 나왔습니다. 학자들은 우크라이나 전쟁과 중동 상황 등 주요 분쟁으로 인해 국제 사회가 극심한 변화를 겪고 있으며, 이로 인해 자유주의와 같은 전통적인 질서가 붕괴하고 있다고 진단했습니다. 미셸 前 회장은 러시아의 우크라이나 침공을 예로 들며, 러시아의 행동을 과소평가했다고 말했습니다. 그는 NATO 조항을 믿고 동맹에 대한 믿음을 굳게持っていた EU 국가들이 너무 순진하게 생각한 것이라고 평가했습니다.

미셸 前 회장은 미국이 일방적인 자세를 보이고 있다고 비판했습니다. 그는 국제 분쟁을 해결하기 위한 다양한 국제 기구가 존재하지만, 미국이 이들을 반대하고 변경하려 한다는 것을 지적했습니다. 문정인 교수도 미국이 권력을 남용해 결국 국가 이익을 해친다고 지적했습니다. 카우시칸 前 부장관은 국제 질서가 흔들릴 때 독립적인 행동과 책임 있는 결정을 내리는 것이 필요하다고 강조했습니다.

그는 모든 국가가 주권을 가지고 독립적으로 행동할 수 있다고 말했습니다. 카우시칸 前 부장관은 유럽에서 프랑스만 핵 억제력을 가지고 있다고 지적하며, 남한과 일본도 미국에 의존하지 않고 핵무기를 보유할 수 있다고 주장했습니다. 미셸 前 회장은 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 EU가 빠른 결정을 내리고 무기를 제공한 것을 예로 들며, EU의 결정이 게임 체인저가 되었다고 평가했습니다





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세계경제포럼 자유주의 질서 Cold War 러시아의 우크라이나 침공 미국 독립적인 행동 협력 의지

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