유엔여성기구 통계에 따르면 2025년 전 세계서 7만8천명 여성이 사망했다. 멕시코, 터키, 칠레 등 전 세계서 여성폭력 근절을 위한 대규모 집회가 열려 피해자 권리를 강조했다.

세계 여성폭력 추방의 날 인 25일(현지시각) 멕시코 멕시코 시티를 비롯해 이탈리아, 튀르키예, 방글라데시, 독일, 인도, 스페인, 몰타, 불가리아, 아르헨티나, 과테말라, 콜롬비아, 칠레, 코스타리카 등 전 세계 다수 국가에서 여성폭력 근절을 촉구하는 집회가 동시에 열렸다. 이 행사는 여성에 대한 폭력으로 목숨을 잃은 희생자들을 추모하고, 더 이상의 여성 살해와 폭력을 멈추라는 강력한 메시지를 전하기 위해 마련되었다.

2025년 여성살해 통계와 친밀관계 폭력 실태

유엔여성기구가 분석한 자료에 따르면, 2025년 한 해 동안 전 세계적으로 7만 8천 명의 여성이 살해당했다. 이 중 4만 7천 명은 남편이나 가족 등 친밀한 관계에 있는 사람에 의해 목숨을 잃었다. 이는 매일 평균 약 128명, 시간으로 환산하면 약 5명의 여성이 가까운 사람의 손에 의해 살해되고 있음을 보여주는 충격적인 수치다.

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피해 여성들의 사법 접근성을 살펴보면, 신체적 또는 성적 폭력을 경험한 여성 가운데 도움을 요청한 비율은 전체의 23%에 불과했다. 경찰에 신고한 여성은 더욱 적은 7%만 기록되었다. 유엔여성기구는 피해자가 사실을 알리거나 신고할 경우 거주지나 직장에서 추가적인 위협을 받을 수 있다는 두려움이 이러한 낮은 신고율을 주도하는 주요 원인이라고 분석했다.

각국 집회와 정부 정책에 대한 강한 반발

칠레 수도 산티아고에서는 한낮 기온이 35도까지 치솟는 무더위 속에서도 알라메다 거리가 보라색 손수건과 펼침막으로 가득 찼다. 참가자들은 정부가 젠더 기반 폭력 예방을 위한 예산을 확충하고 여성살해 관련 통계를 은폐하지 말 것을 요구했다. 특히 비야 알레마나에서 한 남성이 전 여자친구를 살해하고 그 어머니를 성폭행한 사건이 발생하며 현장의 긴장감은 고조되었다.

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칠레 시민들은 최근 정부가 미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 가해자 56명에게 감형을 결정한 것에 대해 강하게 반발했다. 튀르키예 이스탄불에서는 정부의 집회 금지 조치에도 불구하고 약 3,000명이 탁심 광장에 모여 경찰의 삼엄한 경비 속에서 행진을 이어갔다. 터키 여성인권단체 '여성살해를 멈추자'는 올해 1월부터 11월까지 터키에서 여성 369명이 살해됐다고 밝혔다.

소외계층 목소리 반영과 사법 시스템 개선 요구

몰타 수도 발레타에서는 '피'를 상징하는 빨간 베일을 착용한 참석자들이 법원 앞에 모여 붉은 촛불과 손팻말을 들고 추모 행진을 진행했다. 이번 행사는 신원 보호를 위해 익명으로 보도된 여성폭력 피해자들과 언론에 알려지지 않은 피해자들을 기리기 위해 마련되었다. 주최 측은 저소득층, 장애인, 이주 여성 등 사회적 소외계층이 폭력 피해를 겪어도 목소리를 내기 어렵고 지원을 받기 위한 제도에 접근하는 데 심각한 어려움을 겪고 있다고 지적했다.

독일 베를린에서는 '오렌지 더 월드' 집회가 열려 여성폭력 희생자를 상징하는 빨간 구두들이 흰 천 위에 전시되었다. 에콰도르 키토에서는 시민들이 거리에서 행위극을 통해 여성 혐오 범죄를 규탄했으며, 멕시코 멕시코시티에서는 임신부가 배에 '소녀처럼 싸워라'라는 문구의 헤나 문신을 하고 시위에 참여하여 저항의지를 보였다.

전 세계적으로 이어진 이러한 행진은 단순한 추모를 넘어, 국가별 정책에 대한 비판과 피해 여성을 위한 지원 시스템의 근본적 개선을 요구하고 있다. 각국 시민사회는 성별에 기반한 폭력을 근절하기 위한 법적, 사회적 장치 마련을 지속적으로 촉구할 예정이다.