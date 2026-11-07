세계 식량가격 10월 1.2% 하락, 설탕 가격이 상승세 지속

유엔 식량농업기구 FAO의 10월 세계식량가격지수가 133.9로 집계되며 석 달 연속 상승세에 종지부를 찍었다. 곡물과 유제품 가격 하락에 힘입었으나, 설탕 가격은 4개월 연속 상승하며 품목별 양극화가 심화되고 있다.

유엔 식량농업기구 ( FAO)가 발표한 10월 세계식량가격지수 가 전월 대비 하락하며 석 달 연속 상승세에 종지부를 찍었다. 농림축산식품부 는 7일 이 같은 내용이 담긴 10월 세계식량가격지수 가 133.9로 집계되었음을 공식적으로 밝혔다. 이는 9월보다 1.2% 감소한 수치로, 7월부터 9월까지 세 달 동안 오름세를 이어오던 지표가 내림세로転환하는 전환점이 되었다.

곡물과 유제품 가격 하락이 주도

이번 하락세는 주로 밀과 옥수수 등 주요 곡물 가격의 큰 폭 감소, 그리고 육류와 유제품 가격 하락이 복합적으로 작용한 결과다. FAO가 정의하는 세계식량가격지수는 곡물·유지류·육류·유제품·설탕 등 5개 핵심 품목군의 국제 가격 변화를 종합하여 산출하는 지표로, 2014년부터 2016년까지의 평균 가격을 100으로 설정한 기준 지수를 활용한다.

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이번 하락을 견인한 주력은 곡물 시장이다. 10월 곡물 가격지수는 전월 대비 4.5% 하락한 116.8로 집계되었다. 4개월 연속 상승세를 보이던 밀 가격은 국제 수요 부진과 아르헨티나의 생산 전망 개선으로 하락세로 돌아섰다. 또한 미국의 수확 물량이 시장에 공급되고 남미 주요 수출국의 공급 여건이 충분하다는 전망이 옥수수 가격 하락을 부추겼다.

육류 시장에서도 가격이 하락했다. 10월 육류 가격지수는 125.5로 1.2% 내려갔다. 돼지고기, 양고기, 쇠고기 가격이 모두 하락한 가운데 가금육 가격은 대체로 보합세를 유지했다. 유제품 시장 역시 10월 가격지수가 117.8로 1.1% 하락하며 공급 과잉과 약한 수요가 가격 하압으로 작용했다. 버터와 치즈의 공급이 충분한 반면, 탈지분유는 수입 수요와 즉각 공급 가능한 물량 부족으로 가격이 상승하는 미묘한 차이를 보였다.

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설탕과 유지류 가격은 상승세 지속

곡물과 유제품이 하락하는 동안 설탕 가격은 뚜렷한 상승세를 기록했다. 10월 설탕 가격지수는 전월 대비 무려 6.6% 급등한 121.3으로 집계되었다. 이는 4개월 연속 상승한 것으로, 2024년 12월 이후 가장 높은 수준을 기록한 것이다. 일년 전과 비교하면 상승률은 28.8%에 달하며 설탕 시장이 극심한 가격 변동성을 보이고 있다.

설탕 가격 급등의 주요 원인은 세계 최대 생산국 중 하나인 브라질의 기상 이변이다. 브라질 중남부 사탕수수 주산지에는 강우가 발생하여 수확 및 압착 작업에 차질을 빚었다. 인도에서도 몬순 강수량이 평년보다 적고 지역별 편차가 커 생산 전망에 대한 우려가 제기된 가운데, 유럽연합(EU)과 태국의 2026년부터 2027년 설탕 생산량 감소 전망까지 겹치며 가격 상승 압력을 높였다.

유지류 시장 역시 상승세를 유지했다. 10월 유지류 가격지수는 199.2로 전월 대비 0.3% 상승했다. 바이오연료 부문의 지속적인 수요와 남미의 계절적 공급량 감소로 인해 대두유 가격이 2022년 말 이후 최고 수준으로 올랐다. 흑해 지역 수출 물량 부족으로 해바라기유 가격도 반등했으나, 유채유 가격은 공급 증가와 바이오디젤 원료 수요 부진으로 하락하는 등 품목별 기복이 뚜렷했다. 단, 쌀 가격은 일부 수출국의 수확 지연과 악천후, 생산비 상승으로 인해 1.6% 상승했다.

전쟁 이후 고점 대비 여전히 높은 수준

FAO 세계식량가격지수의 장기적인 흐름을 살펴보면, 이번 하락을 식량 가격의 전면적인 안정으로 해석하기는 어렵다는 전문가들의 분석이 나온다. 러시아의 우크라이나 침공 직후인 2022년 3월, 흑해 수출 차질 우려와 에너지·비료 가격 상승, 각국의 수출 제한 조치 등으로 인해 지수는 160.2로 사상 최고치를 기록했다.

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이후 지수는 2023년과 2024년에 걸쳐 고점에서 상당 부분 하락했으나, 2025년부터 다시 상승세로 전환했다. 10월 지수는 2022년 3월 고점(160.2) 대비 16.4% 낮은 수준이지만, 지난해 같은 달과 비교하면 여전히 5.9% 높은 가격대를 형성하고 있다. 이는 공급망 회복에도 불구하고 지리적 리스크와 기후 변수가 식량 가격에 지속적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.

공급망 리스크와 향후 전망

로이터통신은 6일 국제 수입 수요가 약화되면서 곡물, 유제품, 육류 가격이 하락했지만, 전 세계 식량 가격은 여전히 1년 전보다 높은 수준이라고 전했다. 이번 지표 하락은 식품 원자재 시장의 가격 압력이 일부 완화되었음을 보여주는 신호이지만, 품목별 공급 상황과 기상 여건에 따라 가격이 다시 급등할 가능성까지 완전히 사라진 것은 아니다.

특히 설탕을 포함한 일부 품목은 기상 조건과 지역별 생산량 변동에 예민하게 반응하며 높은 가격 변동성을 보였다. 향후 곡물 수확물량 공급 여건, 주요 수출국들의 기상 관측 결과, 그리고 바이오연료 수요 변화 등이 세계식량가격지수에 지속적인 영향을 줄 것으로 전망된다. 소비자와 관련 산업은 품목별 특성에 따른 가격 동향을 면밀히 주시해야 할 것으로 보인다.