서울 이태원과 홍대에서 성황리 치러진 핼러윈 축제가 대형 사고 없이 마무리되었습니다. 경찰과 소방 당국의 철저한 통제 덕분에 안전했던 행사를 상세히 소개합니다.

서울 용산구 이태원거리에서 10월 31일 할로윈 저녁, 사람들이 몰려들고 있다. 연합뉴스

핼러윈 이태원 홍대 축제

주말과 겹친 올해 핼러윈 데이 축제가 대형 사고 없이 마무리되었습니다. 마포구 홍대 지역에는 최대 13만 명, 용산구 이태원에는 3만 4천 명의 인파가 모여 성황리를 이뤘습니다. 경찰과 소방 당국, 구청이 도로와 골목의 이동을 철저히 관리하며 칼 침입 등 잠재적 범죄에 대비했습니다. 경향신문의 1일 보도에 따르면, 지난 밤부터 다음 날 초까지 이태원과 홍대에서 대규모 군중 관련 사고나 사건이 발생하지 않았습니다.

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인파 관리 및 교통 통제

서울시 실시간 자료에 따르면, 전날 오후 9시 기준 홍대 관광특구에는 12만 5천 명에서 13만 명, 자정 직전인 오후 11시 기준 이태원 관광특구에는 3만 2천 명에서 3만 4천 명이 밀집해 있었습니다. 두 지역 모두 교통 체증 지수가 '포화' 상태였습니다. 경찰과 관계 기관들은 군중이 몰리기 전부터 이동을 관리하기 시작했습니다. 이태원역 인근 6호선 주요 도로에는 전날 오후 6시부터 차량 통행이 제한되고 보행자 전용 도로로 개방되었습니다.

전년 대비 강화된 안전 조치

지난해에는 오후 10시 40분쯤 혼잡이 확인된 이후 통행 제한이 결정되었지만, 올해는 보행자 공간을 확보하기 위해 통제 정책을 사전에 설정했습니다. 관할 기관들은 떠나는 군중이 몰리지 않고 분산되도록 유도했습니다. 자정 무렵인 23시 47분부터 마지막 열차 시간까지 이태원역에는 열차가 정차하지 않고 통과했습니다.구청 측은 인근 녹사평역과 한강진역을 이용하도록 권고했으며, 이태원 통행 제한은 당일 오전 3시 33분에 해제되었습니다.

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경찰의 치안 및 범죄 예방

관계 기관의 합동 현장 상황실은 오전 5시 5분까지 운영되었습니다. 행정안전부 이재명 대재난안전관리본부장은 전날 오후 8현장을 방문하여 각 기관의 안전 관리 조치를 점검했습니다. 행정안전부는 정부서울청사에서 전 정부 통합 상황실을 가동하며 전국 군중 현황을 실시간으로 관리했습니다. 경찰 또한 축제 현장에서 중범죄 및 테러 대응을 강화했습니다. 최근 발생한 칼날 공격과 폭탄 위협 가능성을 고려하여 번화가와 지하철역 주변 순찰을 강화하고,仿真 화기 소지 및 경찰과 유사한 복장 착용 여부를 점검했습니다.

특수 병력 동원 및 오보 확인

이태원에는 수사과, 광역예방순찰대와 경찰특공대가 배치되었고, 방폭 차량과 폭발물 탐지견도 동원되었습니다. 경찰은 의상 착용자가 마약이 포함된 것으로 의심되는 사탕을 배포했다는 신고를 받았으나, 검사 결과 사탕에서는 마약이 발견되지 않아 오보로 결론내렸습니다. 이번 핼러윈 축제는 주말과 맞물려 대다수의 시민들이 안전을 확인하며 즐길 수 있었던 행사였습니다. 철저한 사전 준비와 현장 관리가 성공적인 치르기의 핵심 요인이었습니다.