성폭력 피해 고발 김현진 씨, 28세 안타까운 별세

문단 내 성폭력 피해를 용감하게 폭로하며 싸워온 김현진 씨가 28세의 젊은 나이로 세상을 떠났습니다. 김 씨는 시인 박진성 씨로부터 성희롱 피해를 입었다고 폭로했으나, 가해자로부터 ‘무고범’으로 몰리며 오랜 법정 다툼과 사회적 낙인을 견뎌야 했습니다. 7년간의 투쟁 끝에 가해자는 실형을 선고받았지만, 김 씨는 안타깝게도 그 결과를 직접 보지 못하고 별세했습니다.

문단 내 성범죄 피해를 용감하게 폭로했던 김현진 씨가 28세의 젊은 나이로 세상을 떠났다는 비극적인 소식이 전해졌습니다. 김 씨의 변호를 맡았던 이은의 변호사는 지난 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 김 씨의 별세 소식을 알리며 안타까움을 금치 못했습니다. 김 씨는 고등학생 시절이던 2015년, 시인 박진성 씨로부터 성희롱 을 당했다고 폭로하며 사회적인 공론화를 시작했습니다. 그러나 박 씨는 이를 강력히 부인하며 오히려 김 씨를 ‘무고범’으로 몰아갔고, 이로 인해 김 씨는 오랜 기간 동안 사회적인 낙인과 힘겨운 법적 다툼을 감내해야 했습니다. 김 씨는 수년간 이어진 재판 과정 속에서도 굴하지 않고 자신의 피해 사실을 입증하며 꿋꿋하게 자신의 목소리를 지켜냈습니다. 그는 단 한 차례도 재판에 빠지지 않고 법정에 출석하여 직접 증언에 나섰으며, 매번 “존경하는 재판장님, 저는 2015년 박진성 에게 성희롱 을 당했습니다”라는 말로 자신의 진술을 시작했습니다.

2023년 경향신문과의 인터뷰에서 김 씨는 “피해자가 문서로만 존재하는 것이 아니라 살아 있는 사람이라는 점을 보여주고 싶었다”고 말하며, 자신의 경험을 통해 피해자들이 겪는 고통에 공감하고 이를 알리고자 하는 강한 의지를 드러냈습니다. 결국 검찰은 박 씨를 허위사실 공표에 의한 명예훼손 혐의로 기소했고, 법원은 혐의를 인정하여 2023년 징역 1년 8개월의 실형을 선고하고 법정 구속했습니다. 김 씨는 이러한 용감한 활동을 인정받아 경향신문 플랫팀이 선정한 ‘2023 올해의 여성’으로도 이름을 올리는 영예를 안았습니다. 고인의 빈소는 서울 서대문구 동신병원 장례식장에 마련되었으며, 발인은 18일 오후 예정되어 있습니다. 김 씨의 비극적인 죽음은 문단 내 성폭력 문제와 피해자들이 겪는 고통스러운 싸움의 현실을 다시 한번 우리 사회에 일깨우고 있습니다. ‘문단 내 성폭력’ 가해자의 법정 구속, 그제야 피해자의 ‘7년의 감옥’이 끝났다. 법원이 지난 8일 시인 박진성 씨에게 징역 1년 8개월의 실형을 선고하고 법정 구속한 지 며칠이 지나서야, 피해자 김현진 씨는 비로소 “나는 평소처럼 출근하지만, 가해자는 감옥에 있다”고 생각했다고 합니다. 김 씨는 이처럼 길고 긴 법정 싸움이 일단락되었다는 사실이 아직도 실감 나지 않는다고 토로했습니다. 한 달에 한 번씩 직장에 휴가를 내고 법원에 갔던 일상이 이제는 더 이상 필요 없다는 사실에 복잡한 심경을 내비쳤습니다. 김 씨가 겪었던 7년이라는 시간 동안, 그는 ‘무고 가해자’라는 꼬리표를 달고 살아야 할 위기에 놓여 있었습니다. 1998년생인 김 씨는 숨거나 피하지 않았습니다. 오히려 그는 늘 재판에 참석하여 자신의 피해 사실을 용감하게 증언했습니다. 문단 내 성범죄 사건, 그리고 미투(#MeToo) 운동 등에서 자신의 피해 사실을 공개한 수많은 피해자들이 ‘꽃뱀’이나 ‘무고범’으로 몰리는 현실 속에서, 김 씨의 용기는 더욱 빛났습니다. 그는 단순히 개인적인 피해를 넘어, 사회 전체에 만연한 성범죄의 심각성과 피해자들이 겪는 2차 가해의 문제점을 고발하는 상징적인 존재가 되었습니다. 박 씨의 1심 재판에서는 징역형의 집행유예가 선고되었으나, 박 씨는 ‘가짜 미투(Me Too)’라며 ‘무고’를 강하게 주장했습니다. 하지만 법원은 그의 주장이 대부분 ‘허위’라고 판단했습니다. 이러한 판결은 성범죄 피해자들이 겪는 어려움에 대해 다시 한번 사회적 관심을 환기시키는 계기가 되었습니다. 비록 김 씨는 자신의 억울함을 풀고 법적인 정의를 실현하는 과정을 직접 지켜보지 못하고 세상을 떠났지만, 그의 용기와 투쟁은 많은 사람들에게 깊은 울림을 남겼습니다. 그의 희생은 앞으로 유사한 피해를 겪는 다른 이들에게 용기를 주고, 사회가 성범죄에 대해 더욱 엄중하게 대처하도록 만드는 중요한 밑거름이 될 것입니다. 김 씨의 안타까운 죽음 앞에, 우리는 다시 한번 ‘미투’ 운동의 의미를 되새기며, 피해자들이 더 이상 고통받지 않는 안전하고 정의로운 사회를 만들기 위해 함께 노력해야 할 것입니다. 김현진 씨의 비극적인 별세는 우리 사회가 문단 내 성폭력 문제를 얼마나 심각하게 인식하고 있으며, 피해자들이 겪는 어려움에 대해 얼마나 더 깊이 공감해야 하는지에 대한 중요한 질문을 던집니다. 28세의 젊은 나이에 세상을 등진 김 씨는 2015년, 고등학생 시절 시인 박진성 씨로부터 성희롱 피해를 입었다고 폭로하며 사회의 주목을 받았습니다. 당시 박 씨는 김 씨의 주장을 부인하며 오히려 김 씨를 ‘무고범’으로 몰아세웠고, 이로 인해 김 씨는 7년이라는 긴 시간 동안 법적 다툼과 사회적 낙인에 시달려야 했습니다. 김 씨는 자신의 피해 사실을 입증하기 위해 단 한 번도 재판에 빠지지 않고 법정에 출석하여 직접 증언했습니다. 그는 매번 “존경하는 재판장님, 저는 2015년 박진성에게 성희롱을 당했습니다”라고 자신의 진술을 시작하며, 굳건한 의지를 보여주었습니다. 2023년 경향신문과의 인터뷰에서 김 씨는 “피해자가 문서로만 존재하는 것이 아니라 살아 있는 사람이라는 점을 보여주고 싶었다”고 말하며, 피해자들이 겪는 고통과 인간적인 존엄성을 강조했습니다. 이러한 김 씨의 용기 있는 행동은 마침내 박 씨에 대한 법적 처벌로 이어졌습니다. 검찰은 박 씨를 허위사실 공표에 의한 명예훼손 혐의로 기소했고, 법원은 혐의를 인정하여 2023년 징역 1년 8개월의 실형을 선고하고 법정 구속했습니다. 김 씨는 이러한 노력으로 ‘2023 올해의 여성’으로 선정되는 영예를 안았지만, 그 과정에서 겪었던 고통은 이루 말할 수 없었을 것입니다. 그의 빈소는 서울 서대문구 동신병원 장례식장에 마련되었고, 발인은 18일 오후 예정되어 있습니다. 김 씨의 죽음은 우리 사회가 성범죄 피해자들에게 가해지는 2차 가해에 얼마나 취약한지를 여실히 보여줍니다. ‘무고범’으로 몰리는 과정에서 겪었을 심리적 고통과 사회적 고립은 그의 삶에 깊은 상처를 남겼을 것입니다. 우리는 김 씨의 안타까운 죽음을 애도하며, 다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 성범죄 피해자들에 대한 사회적 지지와 보호를 강화해야 할 것입니다. 또한, ‘미투’ 운동이 단순한 해시태그를 넘어 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있도록 법적, 제도적 개선이 시급합니다. 김 씨의 용기와 희생이 헛되지 않도록, 우리는 그의 삶을 기억하고 정의로운 사회를 만들기 위한 노력을 멈추지 않아야 합니다





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김현진 박진성 성폭력 피해 미투 성희롱

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