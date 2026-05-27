성폭력 재판의 서글픈 풍경, 가해자의 실수를 옹호하는 남성 중심적 사법부

성폭력 범죄를 어린 시절의 치기나 실수로 치부하며 가해자에게 관대한 사법부의 태도를 비판하고, 피해자의 고통을 외면하는 법정의 남성 중심적 시각과 성인지 감수성 부족에 대한 근본적인 변화를 촉구한다.

성폭력 사건의 피해자를 대리하는 변호인으로서 법정에서 마주하는 풍경은 때때로 참담함을 넘어 경악스럽기까지 하다. 가해자의 변호인들이 내놓는 논리는 놀라울 정도로 일관적이며, 그 중심에는 성범죄를 단순한 실수나 어린 시절의 치기 어린 행동으로 포장하려는 시도가 자리 잡고 있다.

피해자가 연락을 끊으라는 요구를 분명히 했음에도 불구하고 집요하게 쫓아가고, 나체 사진을 유포하겠다고 협박하여 피해자가 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 진단을 받을 정도로 심각한 정신적 고통을 겪었음에도, 법정에서는 피고인이 20대 초반의 어린 나이에 저지른 일이라며 선처를 구한다. 심지어 미성년 아동을 상대로 성착취물을 제작한 30대 남성의 사건에서도 변호인은 피고인이 멋모르고 한 행동이라며 앞으로 잘 지도하겠다는 황당한 주장을 펼친다. 30대 성인 남성의 끔찍한 범죄조차 어리다는 이유로 실수로 치부되는 현실 속에서, 우리는 과연 언제까지 성폭력이 성장 과정에서 한 번쯤 겪을 수 있는 시행착오로 이해되어야 하는가에 대한 근본적인 의문을 던지지 않을 수 없다.

더욱 심각한 문제는 이러한 가해자 중심의 변론이 실제 재판을 진행하는 판사들에게 어느 정도 수용되고 있다는 점이다. 이는 우리 사법부의 기저에 지독하게 남성 중심적인 시각이 뿌리 깊게 박혀 있음을 시사한다. 변호인들이 가해자의 나이와 미숙함을 강조하는 이유는 그것이 판사의 공감을 이끌어낼 수 있는 유효한 전략이라고 믿기 때문이다. 실제로 법정에서 판사가 사용하는 언어들은 피해자에게 또 다른 상처를 주는 2차 가해로 이어진다.

아동 성착취물 제작 사건에서 피해자 측이 확고하게 합의 거부 의사를 밝혔음에도, 판사는 가해자가 성의 표시를 하려고 하는데도 안 받겠느냐고 묻는다. 성의라는 단어의 사전적 정의는 정성스러운 뜻이지만, 양형에 유리한 결과를 얻기 위해 돈으로 합의하려는 가해자의 행위를 정성으로 표현하는 것은 매우 부적절하다. 이는 피해자에게 가해자의 제안을 너그럽게 받아들이라는 무언의 압박으로 작용하며, 결과적으로 성폭력 피해를 여성이라면 살면서 한 번쯤 겪을 수 있는 일이며 그리 큰일이 아니라는 잘못된 메시지를 전달하는 것과 다름없다.

사법부의 이러한 편향된 시각은 가해자의 고통에 과도하게 감정이입 하는 모습으로 구체화된다. 어떤 재판에서는 형사재판에서 무죄 판결을 받은 가해자를 상대로 한 민사 손해배상 청구 사건의 첫 변론기일에, 판사가 가해자가 그동안 재판을 받느라 얼마나 고통받았겠느냐며 위로 섞인 말을 건넸다. 형사상 무죄가 곧 공소사실의 완전한 부존재를 의미하는 것은 아니며, 판결문 내에서도 인정된 다른 성폭력 행위가 분명히 존재함에도 불구하고 판사는 피해자의 억울함보다 가해자의 심리적 고생을 먼저 살폈다.

비록 치열한 논증 끝에 피해자가 승소하고 가해자의 항소가 기각되어 판결이 확정되었지만, 그 과정에서 피해자와 대리인이 느껴야 했던 무력감과 상처는 무엇으로도 보상받을 수 없다. 다른 강력범죄인 살인이나 절도 사건에서 가해자의 고통에 이토록 깊이 공감하는 판사를 본 적이 있는가. 유독 성폭력 사건에서만 가해자를 피해자로 둔갑시키는 이러한 기이한 현상은 성범죄를 바라보는 우리 사회와 사법부의 낮은 성인지 감수성을 적나라하게 보여준다. 법정에서 사용되는 언어의 정화 또한 시급한 과제이다.

아동 성착취물 제작이라는 명백한 범죄 사실에 대해 유죄 판결이 났음에도, 민사 재판의 판사는 이를 동영상 촬영이라는 중립적이고 무색무취한 표현으로 대체하여 지칭했다. 성착취물 제작에 담긴 폭력성과 강제성, 그리고 피해 아동이 겪었을 파괴적인 고통을 제거한 동영상 촬영이라는 단어는 범죄의 심각성을 희석시킨다. 만약 판사의 자녀가 같은 피해를 입었더라도 과연 이를 단순한 촬영이라고 말할 수 있을지 묻고 싶다. 이렇게 법정에서조차 성폭력이 별것 아닌 일로 취급되고, 가해자의 서사가 피해자의 고통보다 우선시되는 환경 속에서 성범죄가 근절되기를 기대하는 것은 어불성설이다.

국가가 여성들에게 출산을 독려하면서도 정작 여성들이 법정에서조차 보호받지 못하고 가해자의 논리에 짓눌리는 세상을 방치하는 것은 지독한 모순이자 기만이다. 결국 성폭력 재판의 풍경은 완전히 바뀌어야 한다. 가해자의 나이가 어리다거나, 순간적인 실수였다는 식의 상투적인 변론이 더 이상 면죄부가 되어서는 안 된다. 사법부는 가해자에게는 관대하고 피해자에게는 엄격한 잣대를 들이대는 이중적인 태도를 버려야 하며, 범죄의 본질을 흐리는 완곡한 표현 대신 명확한 범죄 용어를 사용함으로써 사건의 심각성을 인지해야 한다.

피해자의 고통을 지우고 가해자의 억울함을 먼저 살피는 남성 중심적 사고방식에서 탈피하여, 피해자 중심의 정의가 실현되는 법정을 만들어야 한다. 법은 사회의 가장 약한 곳을 보호하는 최후의 보루여야 하며, 성폭력 피해자가 법정에서 다시 한번 무너지는 일이 없도록 사법부의 뼈를 깎는 성찰과 제도적 변화가 절실히 요구된다





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성폭력 재판 성인지 감수성 2차 가해 사법부 비판 피해자 보호

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