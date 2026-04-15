성폭력 공익 제보 교사 지혜복, 고공농성 중 연행...815일 복직 투쟁

학교 내 성폭력 문제를 공론화한 후 부당 전보 및 해임된 지혜복 전 교사가 복직을 요구하며 고공농성에 돌입했으나 경찰에 연행. 815일째 이어지는 복직 투쟁의 현황과 요구 사항, 그리고 교육청과 경찰의 대응을 다룬다.

학교 내 성폭력 문제를 공론화했다가 부당한 전보와 해임을 당한 지혜복 전 교사가 복직을 요구하며 815일째 투쟁을 이어가는 가운데, 15일 서울시교육청에서 고공농성 에 돌입했으나 경찰에 의해 연행되었다. 지혜복 전 교사는 학교 성폭력 사안에 대한 공익 제보 후 부당한 전보 조치를 받고, 이후 해임까지 당했다. 그는 이러한 부당함을 알리고 복직을 요구하며 끈질긴 싸움을 해왔다. 서울시교육청 신청사 6층 옥상에서 시작된 고공농성 은 지 전 교사가 8개 요구안을 내걸고 시작했으며, 이는 교육청의 부당한 조치에 대한 강력한 항의의 표시였다. 그러나 경찰은 크레인 등을 동원하여 지 전 교사를 연행하고, 함께 농성을 벌이던 공대위 관계자 11명도 함께 연행했다. 이번 사건은 지 전 교사가 겪어온 고통과 좌절, 그리고 그를 지지하는 시민들의 연대 의지를 보여주는 중요한 사건이다. 지 전 교사의 투쟁은 학교 내 성폭력 문제의 심각성을 다시금 일깨우고, 공익 제보 자에 대한 보호의 중요성을 강조하는 계기가 될 것으로 보인다.

지혜복 전 교사는 2023년 5월, 서울 소재 한 중학교 상담부장으로 재직하며 학교 내 성희롱 피해 사실을 인지하고 조사를 시작했다. 설문 조사 결과, 여학생 31명 중 29명이 성희롱 피해를 겪거나 목격했다고 답했다. 지 전 교사는 피해 학생들을 대리하여 학교폭력으로 신고하고, 학생인권 침해 구제신청을 제기하는 등 적극적인 조치를 취했다. 그러나 학교는 2024년 2월, 정원 감축을 이유로 지 전 교사를 다른 학교로 전보 조치했다. 이에 지 전 교사는 부당함을 느끼고 시위를 시작했으며, 결국 같은 해 9월 해임되었다. 이후 소송에서 법원은 지 전 교사의 전보 조치가 공익 제보에 대한 불이익 조치라고 판단하고, 그가 공익 제보자에 해당한다고 인정했다. 법원 판결 이후 교육청은 공대위의 요구를 일부 수용하려 했으나 최종적으로 합의에 이르지 못했다. 서울시교육청이 남대문에서 용산으로 이전한 이후에도 지 전 교사와 공대위는 농성을 지속하며 교육청의 부당한 처사에 항의했다. 이 과정에서 천막 설치를 시도하던 시민 3명이 연행되고 청사가 폐쇄되는 상황도 발생했다. 이러한 일련의 사건들은 지 전 교사의 절박함과 억울함을 보여주는 동시에, 학교 내 성폭력 문제 해결에 대한 교육 당국의 무관심을 드러내는 것으로 해석된다. 지 전 교사는 고공농성을 통해, 학교 내 성폭력 피해자들의 목소리를 대변하고, 공익 제보자의 권익을 보호하며, 성평등한 학교 및 사회를 만들고자 하는 의지를 다시 한번 강력하게 표명했다.

지혜복 전 교사의 8개 요구안은 학교 내 성폭력 문제 해결과 공익 제보자 보호를 위한 구체적인 방안을 담고 있다. 주요 요구사항으로는 성폭력 피해자 및 지 전 교사에 대한 사과와 회복 지원, 부당 해임 및 형사 고발 취소, 임금 배상 및 명예 훼손에 대한 사과, 공익 제보자 지위 부정 및 흑색선전 등 관련 책임자 징계 또는 인사조치, A학교 성폭력 전수조사 및 포괄적 성교육 도입 등 제도 개선, 공익신고자 보호 절차 강화 방안 공표, 교육감의 직접 사과, 그리고 전보 원칙 개선 등이 포함되어 있다. 지 전 교사는 고공농성 돌입 후 발표한 입장문에서 '모두를 끌어안고 애끓는 심정으로 고공농성을 시작한다'며 '투쟁을 통해 성평등한 학교와 사회를 만드는 초석을 놓겠다'고 밝혔다. 그러나 농성 과정에서 교육청 직원들의 저지로 위험한 상황도 발생했다는 소식이 전해졌다. 한편, 공대위는 이날 기자회견과 문화제를 통해 서울시교육청과 경찰의 대응을 규탄할 예정이다. 이번 사건은 학교 내 성폭력 문제 해결과 공익 제보자 보호라는 중요한 과제를 다시 한번 사회적으로 환기시키고 있다. 지 전 교사의 끈질긴 투쟁은 우리 사회가 정의로운 방향으로 나아가는 데 중요한 역할을 할 것이다





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