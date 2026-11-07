성장기 아이 소고기 80g 급식 과학적 근거 부족

SNS에서 유행하는 소고기 성장 식단의 과학적 타당성을 검토한 결과, 매일 80g 섭취 시 키 성장에 도움이 된다는 명확한 근거는 부족하다. 균형 잡힌 식사가 중요하다는 전문가 의견.

SNS를 중심으로 영유아 성장기 아동에게 매일 소고기 80g을 섭취하면 신장 성장에 효과적인 이른바 ' 소고기 성장 식단'이 큰 관심을 받고 있다. 그러나 해당 식단에 대한 과학적 검증 결과를 살펴보면, 소고기가 성장기 아이에게 유용한 영양 공급원임은 사실이나 매일 80g을 먹이는 것이 키를 더 크게 만든다는 직접적인 과학적 근거는 부족하다.

동물성 식품과 성장 관계 메타분석 결과

2022년 영국영양학저널에 발표된 체계적 문헌고찰 및 메타분석 연구는 저소득 및 중간소득 국가의 생후 6~24개월 영유아를 대상으로 한 무작위 대조시험 14편을 검토했다. 연구진은 이 중 8편을 메타분석한 결과, 동물성 식품을 보충한 그룹이 대조군보다 연령 대비 신장 점수가 평균 0.15 높았으며 체중 관련 점수도 0.20 높게 나타났다고 밝혔다. 하지만 이 연구는 소고기만을 대상으로 한 것이 아니며 달걀 등 다양한 동물성 식품을 포함했기 때문에 소고기 80g의 특수한 효과를 단정하기는 어렵다.

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코크란 검토와 소고기의 영양학적 역할

2019년 코크란 체계적 문헌고찰에서도 동물성 식품 섭취와 성장의 관계를 분석한 총 6개 연구, 약 3036명의 어린이 데이터를 살펴본 결과, 일부 연구에서는 신장과 체중 증가 효과가 관찰되었으나 다른 연구에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다. 연구진은 전체 근거의 질이 매우 낮아 동물성 식품 공급이 성장에 미치는 효과를 확실하게 판단하기 어렵다고 결론 내렸다. 한편 소고기는 양질의 단백질과 철분, 아연, 비타민 B12를 공급하며, 단백질은 근육과 신체 조직 형성, 철분은 적혈구 생성과 산소 운반, 아연은 세포 분열과 단백질 합성에 필수적인 영양소로 부족할 경우 영양 상태 개선에 도움이 된다.

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전문가 의견과 균형 잡힌 식사 필요성

정수연 가정의학과 전문의는 소고기가 아이의 성장을 뒷받침하는 좋은 식품이지만 키를 크게 만드는 특별한 식품은 아니며, 학계에서도 소고기를 매일 먹이는 것이 키 성장에 더 유리하다는 근거가 없다고 언급했다. 정수연 전문의는 성장기 아이에게 필요한 것이 특정 식품의 정량을 채우는 유행 식단이 아니라 연령과 성장 상태에 맞는 균형 잡힌 영양 섭취라고 강조하며, 매끼 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민을 함께 섭취해야 건강하게 지낼 수 있다고 조언했다.

소고기 편중 식단의 위험성과 대안

특정 식품에 치우친 식단은 생선, 달걀, 두부, 콩류 등 다른 단백질 공급원과 채소, 과일, 통곡물 섭취를 줄어들게 할 수 있어 주의가 필요하다. 성장기에는 단백질뿐 아니라 칼슘과 비타민 D, 충분한 에너지 등 다양한 영양소가 필요하므로 한 가지 식품의 섭취량을 늘리는 것보다 여러 식품군을 균형 있게 구성하는 것이 중요하다. 부족한 영양소를 보충하여 정상적인 성장을 돕는 것과 이미 충분한 영양을 섭취하는 아이의 키를 추가로 더 크게 만드는 것은 별개의 문제이므로 과학적 근거에 기반한 식습관 형성이 요구된다.