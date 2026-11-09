성인 비만율 35.4% 급증, 저소득층과 농어촌서 높아져

질병청 '2025 지역사회건강조사' 결과, 지난해 성인 비만율이 35.4%로 역대 최고치를 기록했다. 비만은 식습관뿐 아니라 소득 격차와 지역별 경제적 환경과도 밀접한 상관관계를 보이며 사회적 문제로 부각되고 있다.

최근 헬스장 붐과 러닝 열풍이 지속되고 있음에도 불구하고, 국내 성인 비만 인구는 지난 10년 동안 무려 26.9%나 증가했다. 이로 인해 성인 인구 3명 중 1명이 비만인 것으로 집계되어, 한국 사회의 주된 건강 지표가 크게 악화되었음을 보여준다. 질병관리청 은 9일 발표한 ' 2025 지역사회건강조사'의 심층 분석 결과를 통해 비만 문제가 단순한 개인의 식습관이나 운동 부족을 넘어, 경제적 환경과 밀접하게 연관되어 있음을 다시 한번 입증했다고 밝혔다.

질병청이 전국 만 19살 이상 23만1615명을 대상으로 조사한 '2025 지역사회건강조사' 자료에 따르면, 지난해 기준 성인 비만율은 35.4%를 기록했다. 이는 2016년의 27.9%에 비해 7.5%포인트가 증가한 수치로, 지난 10년간 비만 인구가 지속적으로 확대되고 있음을 수치로 입증한다. 여기서 비만율은 만 19살 이상 인구 가운데 체질량지수(BMI)가 25 이상인 사람의 비율을 의미하며, 이는 세계보건기구(WHO)의 아시아인 기준에 부합하는 수치이다.

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성별로는 남성 비만율이 42.5%로 여성(22.9%)보다 약 1.9배 높게 나타났다. 특히 30대와 40대 남성의 비만율은 각각 52.1%, 53.1%로 절반 이상이 비만인 것으로 파악되었다. 김유미 질병청 만성질환관리과장은 "30~40대 남성의 높은 비만율은 장시간 근무로 인한 신체 활동 부족, 불규칙한 식사 패턴, 잦은 회식이나 음주 습관, 그리고 만성적인 수면 부족 등을 주된 원인으로 꼽을 수 있다"고 설명했다.

반면 여성의 경우 나이가 많아질수록 비만율이 높아지는 추세를 보였다. 70대 이상 여성이 27.4%로 전체 세대 중 가장 높은 비만율을 기록했다. 윤영숙 인제대 일산백병원 교수(가정의학과)는 "여성의 경우 50세 이후 폐경기를 지나면서 호르몬 수치가 변화하고 대사가 둔화되면서 비만이 증가할 수 있는 생물학적 원인이 작용한다"고 분석했다. 이러한 성별·연령별 차이성은 비만 관리가 단일한 접근법으로 해결하기 어렵다는 점을 시사한다.

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지역별 비만율 격차도 뚜렷하게 나타났다. 비만율이 가장 높은 곳은 울산(38.2%)이었고, 가장 낮은 곳은 세종(29.4%)으로 집계되었다. 울산은 30~40대 남성이 많은 공업도시인 반면, 세종은 20~30대 비율이 높은 젊은 도시라는 인구학적 구조가 이러한 결과에 영향을 미친 것으로 보인다. 세종은 2016년 30.1%였던 비만율이 소폭 감소했지만, 나머지 16개 시도 모두에서 비만율이 상승했다. 특히 울산은 12.2%포인트나 높아져 전국에서 상승 폭이 가장 컸다.

광역자치단체뿐만 아니라 시·군·구 단위에서도 비만율 차이가 두드러졌다. 최근 3년 평균 비만율이 가장 높은 곳은 강원 철원군(44.2%)이었으며, 가장 낮은 경기 과천시(23.6%)의 두 배 이상 차이가 발생했다. 비만율이 상위 10곳은 제주시 서부를 제외하면 모두 군 지역이었으며, 하위 10곳은 모두 도시 지역이었다. 이는 대전(29.8%)이나 서울(30.2%) 같은 대도시보다 전남(38.0%), 강원(37.4%) 등 농·어·산촌 지역의 비만율이 훨씬 높게 나타났음을 의미한다.

이러한 지역별 격차는 단순한 지리적 요인을 넘어 경제적 요인과도 밀접하게 연결되어 있다. 비만율이 높은 상위 10개 지역 평균 월 가구소득은 377만2천원으로, 하위 10개 지역(683만9천원)보다 300만 원 이상 적었다. 상위 지역에 고령층이 많다 보니 나타난 결과이기도 하지만, 경제적 여유가 부족할수록 양질의 건강식품 구매와 체계적인 운동 환경 조성에서 불리함을 겪으며 비만 위험이 커진다는 사실이 입증된 것이다.

비만율이 높은 지역일수록 건강 행태 또한 열악한 것으로 나타났다. 비만율 상위 10개 지역에서는 만성질환(고혈압 또는 당뇨병) 진단율이 평균 40.6%로, 하위 지역(24.1%)보다 16.5%포인트 높았다. 또한 걷기 실천율은 36.0%로 하위 지역(64.5%)의 절반에도 미치지 못했으며, 근력운동 실천율도 20.5%로 하위 지역(34.4%)보다 현저히 낮은 수치를 기록했다. 이는 비만이 개인의 의지 문제는 물론, 지역 사회의 경제적 인프라와 건강 지원 체계의 차이를 반영하는 종합적 건강 지표임을 보여준다.