성인 비만율 35.4% 기록…30·40대 남성 절반 이상

질병청 지역사회 건강조사 결과, 지난 10년간 성인 비만율이 35.4%로 꾸준히 상승했으며 특히 30·40대 남성 비만율이 절반에 육박하는 것으로 나타났다.

질병관리청 은 19세 이상 성인 약 23만명을 대상으로 매년 실시하는 ' 지역사회 건강조사' 자료를 바탕으로 2016년부터 지난해까지 10년간 비만 현황을 심층 분석한 결과를 9일 밝혔다. 최근 10년간 우리나라 성인 비만율 은 꾸준히 상승하여 지난해 기준 35.4%를 기록했다.

30·40대 남성 비만율 가장 높아

비만율은 성별과 연령대에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 특히 30대 남성의 비만율은 52.1%, 40대 남성은 53.1%로, 30대와 40대 남성 중 2명 중 1명 이상이 비만인 것으로 집계되었다. 반면 남성 비만율은 연령대가 높아질수록 낮아지는 경향을 보였다.

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2016년부터 지난해까지의 10년간 추이를 살펴보면 남성은 모든 연령대에서 비만율이 상승했다. 이는 남성들의 건강 관리에 대한 경계심이 필요하다는 점을 시사하며, 특히 중장년 남성에 대한 집중적인 건강 관리 지원이 시급한 상황이다.

여성 비만율 20대서 급증세

여성의 경우 60대에서 비만율이 29.4%에서 26.2%로 하락한 반면, 20대에서 비만율이 10.2%에서 16.4%로 가장 크게 상승했다. 이는 젊은 세대의 식습관 변화나 생활패턴 변화가 비만율 상승에 영향을 미쳤을 가능성을 보여준다.

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최근 1년간 체중을 줄이거나 유지하려고 노력한 체중조절 시도율은 68.5%로 조사되었다. 또한 주관적으로 비만이라고 생각하는 인지율은 45.1%로 10년간 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 이는 국민들의 건강에 대한 관심이 높아졌으나, 실제 비만 문제는 더 빠르게 악화되고 있음을 의미한다.

체중 인식과 실천 간 괴리 존재

실제 비만 여부와 주관적 비만 인식이 일치하지 않는 집단에서는 다양한 양상이 나타났다. 실제 비만은 아니지만 자신이 비만이라고 인식한 집단은 39.0%가 체중 감량 노력을 했는데, 이 집단의 80.6%가 여성이었다. 이는 여성들이 체중 조절에 더 민감하게 반응하거나 과도한 체중 감량 시도를 할 수 있음을 시사한다.

반면, 실제로는 저체중이면서 자신이 비만이라고 인식한 집단 역시 체중 감량을 시도했으며, 이는 불필요한 체중 감량 시도로 이어질 수 있는 위험 요인이 된다. 건강 전문가들은 자신의 체중 상태를 올바르게 인식하고 불필요한 다이어트보다는 건강한 생활 습관을 실천할 것을 강조한다.

지역별 편차와 맞춤형 정책 필요

비만율은 지역별로도 차이가 있었다. 비만율이 낮은 시도로는 세종(29.4%), 대전(29.8%), 서울(30.2%)이 꼽혔다. 10년 전과 비교하면 세종을 제외한 모든 시도에서 비만율이 상승했는데, 비만율이 가장 크게 높아진 시도는 울산(12.2%p 상승), 전남(9.7%p 상승), 제주(9.1%p 상승) 등이다.

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최근 3년 비만율이 낮은 시군구로는 경기 과천시(23.6%), 경기 성남시 분당구(24.1%), 대구 수성구 및 대전 서구(24.3%)였다. 이는 지역별 환경과 정책이 비만율 관리에 큰 영향을 미친다는 것을 보여준다.

맞춤형 건강 정책 추진 방향

질병청은 비만이 만성질환 위험을 높이는 주요 건강 문제라며, 지방자치단체와 관계 기관에 지역 주민의 건강 행태와 사회경제적 특성, 지역 환경을 반영한 맞춤형 정책 추진을 주문했다. 임승관 질병청장은 "지역 간 비만율 및 건강행태 격차가 확인된 만큼, 이번 분석 결과를 바탕으로 각 지역별 특성에 맞는 정책이 필요하다"고 말했다. 이는 단순한 통계 보고를 넘어, 지역 사회 차원의 체계적인 비만 관리 대책 수립을 요구하는 것이다.