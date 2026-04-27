성수동 핫플레이스 열기, 네스프레소 ‘버츄오 월드’ 팝업스토어로 더욱 뜨거워진다

네스프레소가 성수동에 오픈한 ‘버츄오 월드’ 팝업스토어는 아이스 풀, 라벤더 필드, 클라우드 존 등 세 가지 테마로 구성되어 있으며, 특별한 디저트와 DJ 공연으로 커피 애호가들을 위한 테마파크로 변신했습니다. 버츄오 업(Vertuo Pop) 체험과 스페셜 레시피 커피 시음, 유명 파티시에의 디저트 제공 등 다양한 이벤트로 성수동의 핫플레이스 열기를 한층 더 뜨거워질 전망입니다.

성수동 의 핫플레이스 열기가 한층 더 뜨거워질 전망입니다! 네스프레소가 준비한 ‘ 버츄오 월드 ’ 팝업스토어 는 단순한 쇼룸을 넘어 커피 애호가들을 위한 테마파크로 변신했습니다. 이곳은 아이스 풀, 라벤더 필드, 클라우드 존 등 세 가지 테마로 구성되어 있으며, 특별한 디저트와 DJ 공연 으로 더 많은 관객을 유치할 예정입니다.

이 팝업스토어는 네스프레소의 신제품 ‘버츄오 업(Vertuo Pop)’과 함께 무한한 커피의 세계를 오감으로 체험하는 공간입니다. 버튼 하나만 누르면 나만의 특별한 커피 여정이 시작되는 그야말로 커피 애호가들을 위한 ‘테마파크’라고 할 수 있습니다. 아이스 풀에서는 시원한 아이스 커피와 함께 캡슐 매칭 게임을 즐길 수 있으며, 클라우드 존에서는 폭신한 라테 거품을 닮은 솜사탕과 함께 몽글몽글한 사진을 남기며 여정을 마무리할 수 있습니다. 또한, 유명 김민정 파티시에의 ‘해피해피케이크’와 네스프레소가 만나 스페셜 디저트 2종이 선착순으로 제공됩니다.

버츄오 6종 시음은 기본! 오직 이번 팝업스토어에서만 공개되는 ‘스페셜 레시피 커피’가 준비되어 있습니다. 집에서는 맛보기 힘든 특별한 조합의 커피를 경험하며 당신의 새로운 커피 취향을 발견해 보세요. 지난 4월 25~26일 주말, 성수동을 들썩이게 했던 감각적인 비트를 놓쳐서 아쉬우신가요?

걱정 마세요! 오는 5월 2~3일에도 오후 2시, 4시 두 차례에 걸쳐 특별 DJ 공연이 한 번 더 펼쳐집니다. 이미 다녀간 분들 사이에서 “커피 맛이 살아나는 힙한 선곡”이라는 호평이 자자한 만큼, 이번 주말엔 시원한 비트와 함께 최고의 커피 모먼트를 만끽해 보세요! 이벤트 중 탐험 후 SNS 팔로우만 해도 설렘 가득한 럭키 드로우에 참여할 수 있습니다. 버튼을 누르는 순간, 펼쳐지는 새로운 세계. 버츄오 월드에서 기다리고 있을게요





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성수동 버츄오 월드 팝업스토어 커피 테마파크 DJ 공연

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